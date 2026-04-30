11

Бояринцев о Карседо: «С точки зрения тактики «Спартак» смотрится солиднее, чем при Абаскале и Станковиче – уже видна спартаковская стилистика. Два месяца назад о бронзе никто не помышлял»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев оценил игру красно-белых под руководством Хуана Карлоса Карседо.

За три тура до конца сезона «Спартак» занимает четвертое место в таблице Мир РПЛ, отставая на одно очко от идущего третьим «Локомотива».

– Как вам работа Карседо?

– С точки зрения тактики «Спартак» сейчас смотрится интереснее, чем при Абаскале и Станковиче. Солиднее, разнообразнее. При сербе в первой половине сезона было больше агрессии, но меньше конструктивного футбола.

С Карседо появилась вариативность при выходе из обороны в атаку. Уже проглядывается спартаковская стилистика – контроль мяча, быстрые комбинации, постоянные открывания между линиями. В общем, команда преобразилась, есть реальный шанс зацепиться за бронзу. О которой пару месяцев назад никто не помышлял, – сказал Бояринцев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Пока всё нормально идёт. Спартак хорошо выглядит. Карседо довольно уверенно рулит. Надеюсь, что матч на Кубок подтвердит это.
Тьфу-тьфу.
То, что Карседо более мастеровитыф тренер чем Станкович это изначально было понятно, а вот то, что он в короткие сроки поставит хорошую игру это приятный сюрприз
Хорошо бы в этом сезоне в тройку войти. В следующем, если укрепимся, можно и повыше.
Хорошо бы и Кубок взять впридачу! Но если выбирать из "двух зол", как говорится, то, лучше бы, конечно же, в приоритете Кубок, чем бронза.
Да, согласен. Только не надо каких-то сверхожиданий. Человеку и команде нужно время, и не нужен ажиотаж
И, помимо времени, нужны ещё и качественные усиления... И прежде всего на проблемные позиции... Защитники и забивной габаритные наконечник.
💯
Мужики, давайте без дифирамбов. Не дай бог сглазить.
Рано делать аыводы, Денис. О Абаскале с Деяном на определённом периоде времени то же самое говорили... Ну а то, что Спартак уже реально борется за бронзу, то это не только заслуга Спартака, но и "заслуга" конкурентов (Локомотив, Балтика и цска)
Все эти ваши восхищения командой до первой неудачной серии
