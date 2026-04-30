Бояринцев о Карседо: «С точки зрения тактики «Спартак» смотрится солиднее, чем при Абаскале и Станковиче – уже видна спартаковская стилистика. Два месяца назад о бронзе никто не помышлял»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев оценил игру красно-белых под руководством Хуана Карлоса Карседо.
За три тура до конца сезона «Спартак» занимает четвертое место в таблице Мир РПЛ, отставая на одно очко от идущего третьим «Локомотива».
– Как вам работа Карседо?
– С точки зрения тактики «Спартак» сейчас смотрится интереснее, чем при Абаскале и Станковиче. Солиднее, разнообразнее. При сербе в первой половине сезона было больше агрессии, но меньше конструктивного футбола.
С Карседо появилась вариативность при выходе из обороны в атаку. Уже проглядывается спартаковская стилистика – контроль мяча, быстрые комбинации, постоянные открывания между линиями. В общем, команда преобразилась, есть реальный шанс зацепиться за бронзу. О которой пару месяцев назад никто не помышлял, – сказал Бояринцев.