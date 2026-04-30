Пономарев о хейтерах: «Мне некого бояться – я говорю честно, доношу правду о спорте. Критику не читаю и не слышу, мне все равно»

Пономарев о хейтерах: мне некого бояться, я честно говорю о спорте.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, как относится к хейтерам, которые негативно реагируют в интернете на его комментарии.

«А что такого? Я что думаю, то и говорю. Мне некого бояться. Пускай меня пытаются опровергнуть те, кто не согласен. Я говорю честно о спорте. Не могу неправильно высказываться, надо доносить правду. Я знаю, что говорю.

На критику мне все равно, не читаю ее и не слышу. Встречался недавно со спартаковцами, мне Сашка Мирзоян говорит: «Алексеевич , ну ты даешь!». А что я даю? Говорю как есть», – заявил Пономарев.