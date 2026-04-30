  Пономарев о хейтерах: «Мне некого бояться – я говорю честно, доношу правду о спорте. Критику не читаю и не слышу, мне все равно»
Пономарев о хейтерах: «Мне некого бояться – я говорю честно, доношу правду о спорте. Критику не читаю и не слышу, мне все равно»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, как относится к хейтерам, которые негативно реагируют в интернете на его комментарии.

«А что такого? Я что думаю, то и говорю. Мне некого бояться. Пускай меня пытаются опровергнуть те, кто не согласен. Я говорю честно о спорте. Не могу неправильно высказываться, надо доносить правду. Я знаю, что говорю.

На критику мне все равно, не читаю ее и не слышу. Встречался недавно со спартаковцами, мне Сашка Мирзоян говорит: «Алексеевич, ну ты даешь!». А что я даю? Говорю как есть», – заявил Пономарев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Владимир Алексеевич Пономарев
нам тоже всё равно что ты говоришь
После поллитра любая критика не читаема.
Хейтеры у деда, которому 86 лет??? Серьёзно?)))
Говорит то много но не очень по делу, футбол к сожалению поменялся и не в лучшую сторону
Иногда критика бывает полезной, дед!
Чукча не читатель, чукча писатель (с)
Есть такое понятие - Последний из могикан. Про него. Пономарёв Дед с большой буквы.
Пономарёва только молодые шакалы пытаются укусить, коих на этом сайте переизбыток. Чего ему, Пономарёву, их , этих шакалов, бояться то, он и так весь в шрамах.
Прямо как Афоня из фильма Данелии:"Телевизора у меня нет и газет я не выписываю ".)))
Согласен на 100% с Karel’ом! Мне казалось, что я тут одинок, когда заступался за Пономарева. Его критики и полушки не принесли в советский футбол, а Пономарев хорошо играл и за ЦСКА и за сборную СССР, и разбирается в футболе получше хамовитых его критиканов.
Просто сын спортс не настроил
Пономарев о мессенджерах: «Сын настроил VPN – общаюсь в телеграме с теми, кто не хочет устанавливать МАКС, коих много. Чего сложного в цифровых технологиях?»
30 апреля, 13:56
Пономарев про Акинфеева: «Позвоню ему и скажу, что надо заканчивать, и пусть обижается на меня, но нельзя уже, Игорек, дорогой, хватит. Надо заканчивать на хорошей ноте в статусе легенды»
27 апреля, 16:31
Пономарев о ЦСКА: «Челестини заколебал игроков, каждый раз меняет составы. Футбола у них нет. Швейцарец близок к увольнению, проблема лишь в неустойке»
26 апреля, 13:38
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
22 апреля, 10:48
Владимир Пономарев: «В СССР судьи брали взятки без всякой совести. До смеха иногда доходило, за что давали нарушения. Кому надо было назначить пенальти, тому и назначали»
18 апреля, 17:40
