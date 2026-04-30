«Балтика» подтвердила разрыв «крестов» у Филина. Хиля прооперируют в связи с травмой голеностопа

Два игрока «Балтики» получили травмы, требующие хирургического вмешательства.

«Балтика » подтвердила травму колена у капитана команды Александра Филина .

У защитника, замененного в перерыве матча Мир РПЛ против «Акрона» (0:1), частичный разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что Филин будет прооперирован на следующей неделе.

Операция также потребуется лучшему бомбардиру «Балтики» Брайану Хилю – форвард получил травму голеностопа в матче с «Пари НН» 11 апреля (2:2).

В оставшихся матчах РПЛ «Балтика» сыграет с «Рубином», «Локомотивом» и «Динамо». Калининградцы занимают 5-е место в таблице с 46 очками.