  • «Балтика» подтвердила разрыв «крестов» у Филина. Хиля прооперируют в связи с травмой голеностопа


Два игрока «Балтики» получили травмы, требующие хирургического вмешательства.

«Балтика» подтвердила травму колена у капитана команды Александра Филина.

У защитника, замененного в перерыве матча Мир РПЛ против «Акрона» (0:1), частичный разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что Филин будет прооперирован на следующей неделе.

Операция также потребуется лучшему бомбардиру «Балтики» Брайану Хилю – форвард получил травму голеностопа в матче с «Пари НН» 11 апреля (2:2).

В оставшихся матчах РПЛ «Балтика» сыграет с «Рубином», «Локомотивом» и «Динамо». Калининградцы занимают  5-е место в таблице с 46 очками.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Балтики»
Все лидеры Балтики выбыли. Похоже на шестое место…
Не иначе нагрузки дают о себе знать... 🤔
Жаль игроков Балтики, теперь у Талалаева велосипед без седла
