Эндрик о Модриче: «Лука многому научил меня, это был футбольный мастер-класс. В 40 лет он тренировался и делал дополнительные упражнения, когда не играл»
Форвард «Реала» Эндрик заявил, что Лука Модрич произвел на него наибольшее впечатление среди игроков «сливочных».
«На 100%. Он многому меня научил в первый год. Не только на тренировках, но и в матчах. Это был футбольный мастер-класс. Ему было 40 лет, и он был очень силен. Он тренировался каждый день. Когда он не играл, он приезжал в клуб и занимался, выполняя собственные дополнительные упражнения.
У него невероятный стиль игры. Он всегда давал мне советы, говорил, что я должен делать на поле. Это мне очень помогло. Он был одним из самых потрясающих парней, которых я когда-либо встречал в футболе», – сказал Эндрик, выступающий за «Лион» на правах аренды.
Модрич покинул «Реал» минувшим летом, сейчас хорватский полузащитник играет за «Милан».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Guardian
Абсолютная легенда футбола