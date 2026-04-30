4

Эндрик о Модриче: «Лука многому научил меня, это был футбольный мастер-класс. В 40 лет он тренировался и делал дополнительные упражнения, когда не играл»

Форвард «Реала» Эндрик заявил, что Лука Модрич произвел на него наибольшее впечатление среди игроков «сливочных».

«На 100%. Он многому меня научил в первый год. Не только на тренировках, но и в матчах. Это был футбольный мастер-класс. Ему было 40 лет, и он был очень силен. Он тренировался каждый день. Когда он не играл, он приезжал в клуб и занимался, выполняя собственные дополнительные упражнения.

У него невероятный стиль игры. Он всегда давал мне советы, говорил, что я должен делать на поле. Это мне очень помогло. Он был одним из самых потрясающих парней, которых я когда-либо встречал в футболе», – сказал Эндрик, выступающий за «Лион» на правах аренды.

Модрич покинул «Реал» минувшим летом, сейчас хорватский полузащитник играет за «Милан».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Guardian
Модрич тот самый лидер, который не орёт, а показывает своим примером

Абсолютная легенда футбола
Лучший футбольный игрок за всё время. У него всего достаточно: хладнокровный, золотой мяч, лучший игрок сборной Хорватии. Короче ряльно легенда! Всем советую учиться играть в футбол по его игре!
Ответ Грибанов Михаил
за все время где?
Лукита действительно идеальный пример для подражания. Легенда мирового футбола у такого грех не поучиться.
