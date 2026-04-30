Эндрик о Модриче: «Лука многому научил меня, это был футбольный мастер-класс. В 40 лет он тренировался и делал дополнительные упражнения, когда не играл»

Эндрик о Модриче: он многому научил меня, это был футбольный мастер-класс.

Форвард «Реала » Эндрик заявил, что Лука Модрич произвел на него наибольшее впечатление среди игроков «сливочных».

«На 100%. Он многому меня научил в первый год. Не только на тренировках, но и в матчах. Это был футбольный мастер-класс. Ему было 40 лет, и он был очень силен. Он тренировался каждый день. Когда он не играл, он приезжал в клуб и занимался, выполняя собственные дополнительные упражнения.

У него невероятный стиль игры. Он всегда давал мне советы, говорил, что я должен делать на поле. Это мне очень помогло. Он был одним из самых потрясающих парней, которых я когда-либо встречал в футболе», – сказал Эндрик , выступающий за «Лион » на правах аренды.

Модрич покинул «Реал» минувшим летом, сейчас хорватский полузащитник играет за «Милан ».