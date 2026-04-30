Мостовой о Тедеско: «В увольнении из «Фенербахче» ничего удивительного – до людей долго доходит, что я говорю. С такими агентами я бы тоже давно везде работал»
Мостовой: с агентами Тедеско я бы тоже давно везде работал.
Экс-полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался об увольнении Доменико Тедеско из «Фенербахче».
Турецкий клуб отправил главного тренера в отставку после поражения от «Галатасарая» (0:3) в дерби в рамках 31-го тура чемпионата Турции.
«В увольнении Тедеско из «Фенербахче» ничего удивительного нет – все, что я говорю, происходит на самом деле. Только до людей доходит долго, к сожалению.
С такими агентами, как у Тедеско, я бы тоже сейчас везде работал, причем давно. Я изначально говорил, что у Тедеско очень сильная команда, агенты, которые везде находят ему работу. Всем бы таких!» – сказал Мостовой.
Тедеско возглавлял «Спартак» с осени 2019 года по май 2021-го.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Берут подряд двух нефутбольных людей в тренеры и естественно потом увольняют !
Кругом прав Царь !
З.ы. А если серьезно, Тедеско хотя и «не футбольный человек», но хороший тактик и мотиватор, плюс у него очень серьезная команда с «футбольными людьми». Но Мостовой, от зависти это отрицает