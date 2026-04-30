Мостовой о Тедеско: «В увольнении из «Фенербахче» ничего удивительного – до людей долго доходит, что я говорю. С такими агентами я бы тоже давно везде работал»

Мостовой: с агентами Тедеско я бы тоже давно везде работал.

Экс-полузащитник сборной России и «Спартака » Александр Мостовой высказался об увольнении Доменико Тедеско из «Фенербахче ».

Турецкий клуб отправил главного тренера в отставку после поражения от «Галатасарая» (0:3) в дерби в рамках 31-го тура чемпионата Турции.

«В увольнении Тедеско из «Фенербахче» ничего удивительного нет – все, что я говорю, происходит на самом деле. Только до людей доходит долго, к сожалению.

С такими агентами, как у Тедеско, я бы тоже сейчас везде работал, причем давно. Я изначально говорил, что у Тедеско очень сильная команда, агенты, которые везде находят ему работу. Всем бы таких!» – сказал Мостовой.

Тедеско возглавлял «Спартак» с осени 2019 года по май 2021-го.