  • Мостовой о Тедеско: «В увольнении из «Фенербахче» ничего удивительного – до людей долго доходит, что я говорю. С такими агентами я бы тоже давно везде работал»
Мостовой о Тедеско: «В увольнении из «Фенербахче» ничего удивительного – до людей долго доходит, что я говорю. С такими агентами я бы тоже давно везде работал»

Экс-полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался об увольнении Доменико Тедеско из «Фенербахче».

Турецкий клуб отправил главного тренера в отставку после поражения от «Галатасарая» (0:3) в дерби в рамках 31-го тура чемпионата Турции.

«В увольнении Тедеско из «Фенербахче» ничего удивительного нет – все, что я говорю, происходит на самом деле. Только до людей доходит долго, к сожалению.

С такими агентами, как у Тедеско, я бы тоже сейчас везде работал, причем давно. Я изначально говорил, что у Тедеско очень сильная команда, агенты, которые везде находят ему работу. Всем бы таких!» – сказал Мостовой.

Тедеско возглавлял «Спартак» с осени 2019 года по май 2021-го.

Закройся уже. Утомил.
Ответ Edwin_Hubble
действительно у томил своей завистью.Если хочет тренировать -уже сделал бы что нибудь для мечты.
Ответ Валерий Самойлов
Комментарий удален модератором
... Но агента у меня нет, и поэтому я безработный, и уже давно😁
Ответ Bashibuzuck
Ума у него нет а не агента, ума хватало только на то чтоб мяч пинать...
Каэша, я понимаю — такие козырные агенты не у всех. Но может хотя бы возьмешь телефончик людей, которые Канчельскиса в Брянск пристроили?
Ответ smoker
Он не для того в футбол в Европе играл, чтоб за какими-то людьми бегать, это они должны к нему домой приехать и брать его номер. И предложения ниже Спартака можно не предлагать.
Ответ Kelevra1989
50 лет на высшем уровне как-никак
Тебе бы не агентов, а санитаров хороших. Учил бы потихоньку Наполеона с Эдисоном чеканить. Между процедурами.
Достаточно почитать его вчерашние слова о Мусаеве, чтоб понять отсутствие какой либо логики в словах мостового
Ответ Красный чай
А у Фенера какая логика ?
Берут подряд двух нефутбольных людей в тренеры и естественно потом увольняют !
Кругом прав Царь !
Владельцы Фенербахче тупоголовые. Они меняют тренеров чаще, чем в Спартаке. Надеются, что кто-то схода возьмёт чемпионство. Не думаю, что Мауриньо плох или Тедеско. Эта чехарда не даёт планировать тренерскую работу в долгую. Тот же Тедеско взял суперкубок, взял бы серебро. Следующий сезон мог стать чемпионским. А Мостовой балабол пустой.
Фенер титул не брал с 2014 года. Может все таки не в тренерах дело?
Ответ Perssey
Может как раз и в тренерах
Саня его толпа провожала что в Москве, что в Стамбуле. Ты у нас один такой отмороженный, мне кажется, если тебя назначить то будет кричалка как про Конова Олега)))
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Так Олег вроде не футбольный человек или футбольный. Я запутался.
З.ы. А если серьезно, Тедеско хотя и «не футбольный человек», но хороший тактик и мотиватор, плюс у него очень серьезная команда с «футбольными людьми». Но Мостовой, от зависти это отрицает
Ответ John W Creasy
Футбольный человек это мем какой-то с фоткой Мостового)))
Так найди, ёпта.
Пожалуйста, дайте ему кто-нибудь шанс обосраться и унизится перед все страной!!!
Материалы по теме
Мостовой о Тедеско: «Не удивлюсь, если он вернется в РПЛ, у нас любят таких. Я был в шоке, когда он возглавил сборную Бельгии. Там выдающиеся футболисты, а он не знает, как по мячу ударить»
28 апреля, 11:42
«Фенербахче» уволил Тедеско после 0:3 от «Галатасарая». Экс-тренер «Спартака» выиграл с клубом Суперкубок Турции и провел 45 матчей
27 апреля, 19:32
«Фенербахче» Тедеско проиграл «Галатасараю» 0:3 и отстает от лидера чемпионата Турции на 7 очков за 3 тура до конца сезона
26 апреля, 19:22
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
13 марта, 19:11
