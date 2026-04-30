Хирург, оперировавший Милитао: «Операция была единственным выходом – иначе Эдер не смог бы играть на топ-уровне. Жаль, что он не сыграет на ЧМ»

Хирург, оперировавший Милитао: без операции Эдер не смог бы играть на топ-уровне.

Хирург Лассе Лемпайнен, оперировавший защитника «Реала » Эдера Милитао , назвал хирургическое вмешательство необходимой мерой.

Бразилец перенес операцию в связи с рецидивом повреждения бедра, полученного в декабре 2025 года. Милитао пропустит чемпионат мира-2026 – сообщалось, что он вернется в октябре .

– В случае с Милитао, была ли [операция] разумным решением на долгосрочную перспективу, даже если это означает пропуск чемпионата мира?

– Другого выхода не было. Милитао – мой пациент, и у нас доверительные отношения. Я не могу раскрыть ничего из того, что не публиковалось ранее. Могу лишь сказать, что его травма была очень серьезной. Единственным выходом была операция – из-за травмы он не смог бы продолжить профессиональную карьеру на топ-уровне. Решение было однозначным. Нам очень жаль, что он не сможет принять участие в чемпионате мира этим летом.

– Нужно ли было проводить операцию раньше, чтобы избежать подобной ситуации?

– Нет, мы сосредоточились на том моменте, когда показания к операции стали очевидными. Теперь, когда операция сделана, мы сосредоточены на восстановлении. Мы сделаем все возможное, чтобы Милитао смог вернуться к выступлениям на самом высоком уровне.

– Есть ли какая-либо связь между разрывами крестообразных связок в прошлом и мышечными травмами такого типа?

– Я не могу говорить о случае Милитао, но мы знаем, что спортсмен, получивший травму колена и перенесший операцию на крестообразных связках (Милитао рвал «кресты» дважды – Спортс’‘), имеет более высокий риск последующих повреждений мышц нижней части тела. Это известный факт, но не факт, что это применимо к ситуации с Милитао, – сказал Лемпайнен.