  Криштиану Роналду: «Моя карьера подходит к концу, я все еще наслаждаюсь каждым матчем. Играю не только для нынешнего поколения, но и для тех, кто придет следом»
Криштиану Роналду: «Моя карьера подходит к концу, я все еще наслаждаюсь каждым матчем. Играю не только для нынешнего поколения, но и для тех, кто придет следом»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признал, что его карьера близится к завершению.

«Моя карьера подходит к концу – давайте наслаждаться каждым матчем. Моя карьера была блестящей, и я хочу, чтобы она оставалась такой и впредь. Я по-прежнему получаю удовольствие, все еще забиваю голы. Но важнее всего победа. Мы очень хотим выиграть чемпионат.

Я продолжаю играть не только для нынешнего поколения, но и для предыдущего, и для тех, кто придет следом. Я наслаждаюсь этим день ото дня, матч за матчем, год за годом, даже сейчас, когда я приближаюсь к завершению своей карьеры. Это факт», – сказал Роналду в интервью CanalGOATBR после победы над «Аль-Ахли» (2:0).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Грустно даже. Они с Лео ведь реально скоро закончат. 20 лет противостояния, эпоха уйдет.
Будет траур на Спортс. Кришедрочеры и Леодрочеры смогут повесить клавиатуру на гвоздь.
Ага. Будет ещё куча выставочных матчей друг против друга. Спустя годы будут обсуждать их карьеры под разными углами. Думаю когда объявят о завершении карьеры абсолютно каждый из мира футбола выскажется в адрес обоих. Тут контента и простора для обсуждения ещё хватит на десятки лет.
Фактически они уже на пенсии, чемпионаты США и СА это переферия футбола, где они просто чилят и стату набивают. Только на уровне сборных Криш и Лео играют на высоком уровне и, скорее всего, ЧМ в этом году лебединная песня для этой легендарой парочки
Жаль, конечно. Футболисты уровня Роналду, рождаются не часто. Но, мы жили в эпоху Роналду-Месси. Мы их видели. Видели их суперфутбол и это уже хорошо.👍
Разным эпохам- разные герои! Совсем древние времена не беру, но...
Пушкаш- Зеелер-Вава;
Пеле- Беккенбауэр- Кубала;
Кройф- Зико-Росси;
Марадона-Маттеус-Линекер;
Баджо-Батистута-Ван Бастен;
Зидан-Тотти-Недвед...
Набрал абсолютно "навскидку "...
Кого-то видел лишь в записи, кого-то по ТВ, кого-то посчастливилось немного вживую наблюдать...
Ну, и КриРо и Лео- это , конечно- навсегда!
Аршавин-Павлюченко-Жирков
Играю ни только для нынешнего поколения но и для того что бы забить 1000 голов и войти в историю с красивой цифрой
К какому концу? у Криштиану в среднем гол за матч )) еще играть и играть
Ну это среди таксистов.
Вот на недавнем Евро 0 голов.
На ЧМ в сша будет что то подобное.
Но нынешняя его статистика гол за матч с трудом даётся ему и очень дорого обходится команде. Ал Наср могла выиграть несколько трофеев если бы Рон не был зациклен на стате.
Роналду легендарный игрок, его период в МЮ и первые два-три сезона в Реале, когда он играл ближе к флангу, это было просто нечто. Просто демон с бешеной скоростью, классным дриблингом и офигенными ударами. Ну, а с года 21 клоуном стал, но тут ничего не поделаешь - с возрастом мозги отсыхают
Все так , все в точку
Ни дать ни взять ,что поделать, деменция
Акинфеев: Моя карьера только начинается
Скорее всего завершится по окончании этого сезона.
Забить свою тысячу и спокойно на отдых. Нечего стеснять что хочется закрепить имя
ФИФА давно закрепила 1285 голов, а 1000 они зафиксировали в 1968 году насколько помню, в ноябре)
По голам Роналду есть доказуха видео по голам Пеле нет так что порожняк не гоняй
Когда Криш завершит карьеру, вероятно на спортс ру появится пару постов про него!
До частично домашнего ЧМ-2030 должен доиграть спокойно. Пьёт немного, на ЗОЖе, а значит 45 - вообще не возраст
45 для футболиста - это приговор. Нельзя природу БАДами обмануть и качалкой, и при этом соревноваться на равне с молодыми. О чем вообще разговор, если уже в 22-м году высокий уровень Роналду не мог поддерживать, а тут еще +8 лет. Пусть уже пылит в СА, а в сборной заканчивает. Без него за последние 3 года сборная дважды по 9 голов забивала и один раз 6 голов на ЧМ за один матч. Так что для результативности он там давно уже не впёрся. На больших турнирах с ним в последних 3-х матчах плей-офф сборная забила 0 голов. Несложно догадаться, что без него меньше забить уже не смогут.
В сборной я играю вместо тех, кто должен прийти следом…
