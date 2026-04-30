Криштиану Роналду: «Моя карьера подходит к концу, я все еще наслаждаюсь каждым матчем. Играю не только для нынешнего поколения, но и для тех, кто придет следом»

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду признал, что его карьера близится к завершению.

«Моя карьера подходит к концу – давайте наслаждаться каждым матчем. Моя карьера была блестящей, и я хочу, чтобы она оставалась такой и впредь. Я по-прежнему получаю удовольствие, все еще забиваю голы. Но важнее всего победа. Мы очень хотим выиграть чемпионат.

Я продолжаю играть не только для нынешнего поколения, но и для предыдущего, и для тех, кто придет следом. Я наслаждаюсь этим день ото дня, матч за матчем, год за годом, даже сейчас, когда я приближаюсь к завершению своей карьеры. Это факт», – сказал Роналду в интервью CanalGOATBR после победы над «Аль-Ахли» (2:0).