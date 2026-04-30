  Ивица Олич: «Локомотив» всегда был топ-клубом, третье место для них – нормальный результат. Похвально, что играет в основном молодежь»
Ивица Олич: «Локомотив» всегда был топ-клубом, третье место для них – нормальный результат. Похвально, что играет в основном молодежь»

Бывший нападающий и главный тренер ЦСКА Ивица Олич похвалил «Локомотив» за доверие к молодым игрокам.

«Локомотив» всегда был топ-клубом и боролся за титулы. Сейчас команда занимает третье место в РПЛ. Для них это нормальный результат. Знаю, что в «Локомотиве» играет в основном молодежь – это похвально. Надо давать молодым игрокам возможность себя проявлять», – сказал Олич.

За 3 тура до конца сезона «Локомотив» занимает третье место в таблице Мир РПЛ, набрав 49 очков.

Спасибо за хорошие слова, Ивица. Но похоже всё идёт к тому, что титулов Локо ещё долго не будет видеть
Не будет это точно, но не это главное. Смотреть на игру команды намного приятнее, чем на тот же Зенит
Пора уже перестать говорить, что в Локомотиве играет молодежь. Средний возраст команды 26 лет.
Олич предлагает себя Локомотиву. Предварительные переговоры идут сложно из-за финансовых запросов экс-тренера ЦСКА

вот такой заголовок должен быть, просто неограненный алмаз кликбейта
Ну да, проще сказать, кто в РПЛ не топ-клуб. В науке вот так: "Ни одна идея не становится научной без признания научного сообщества", так и в футболе, если тебя не признали топ-клубом, то ты просто обычный клуб, который в бородатые времена где то что то взял. Никто и звать никак.
Где там Олич "в основном молодежь" увидел?
Учитывая еще тот факт, что в ЦСКА выходит Данилов 2007 год, в Зените Кондаков 2008, в спартаке Полех 2009. А у нас вообще молодежи перестали доверять, при том что в МФЛ играют очень перспективные ребята.
