Ивица Олич: «Локомотив» всегда был топ-клубом, третье место для них – нормальный результат. Похвально, что играет в основном молодежь»

Олич о «Локомотиве»: похвально, что играет в основном молодежь.

Бывший нападающий и главный тренер ЦСКА Ивица Олич похвалил «Локомотив» за доверие к молодым игрокам.

«Локомотив» всегда был топ-клубом и боролся за титулы. Сейчас команда занимает третье место в РПЛ. Для них это нормальный результат. Знаю, что в «Локомотиве» играет в основном молодежь – это похвально. Надо давать молодым игрокам возможность себя проявлять», – сказал Олич.

За 3 тура до конца сезона «Локомотив » занимает третье место в таблице Мир РПЛ , набрав 49 очков.