Пономарев о мессенджерах: «Сын настроил VPN – общаюсь в телеграме с теми, кто не хочет устанавливать МАКС, коих много. Чего сложного в цифровых технологиях?»

Владимир Пономарев: у меня есть VPN, установлен и МАКС, и телеграм.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, что активно пользуется мессенджерами.

«А чего сложного в цифровых технологиях? У меня есть два телефона. Я смотрю на них мировые новости. У меня установлен и МАКС, и Telegram. Я пользуюсь VPN, мне сын его настроил. Больше нравится мессенджер МАКС, он надежнее.

А в Telegram я общаюсь с теми, кто не хочет устанавливать МАКС, коих много. Мне в мессенджерах постоянно новости присылают, читаю с интересом. В основном о том, кто чем владеет, кто сколько получает, какие владения у семей чиновников. У всех чиновников жены очень талантливые, владеют квартирами и участками. Конечно, это бардак, так нельзя делать. Надо многих гнать с работы, как батька в Беларуси. Лукаш (Александр Лукашенко – Спортс’‘) – молодец», – сказал Пономарев.