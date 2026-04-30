Пономарев о мессенджерах: «Сын настроил VPN – общаюсь в телеграме с теми, кто не хочет устанавливать МАКС, коих много. Чего сложного в цифровых технологиях?»
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, что активно пользуется мессенджерами.
«А чего сложного в цифровых технологиях? У меня есть два телефона. Я смотрю на них мировые новости. У меня установлен и МАКС, и Telegram. Я пользуюсь VPN, мне сын его настроил. Больше нравится мессенджер МАКС, он надежнее.
А в Telegram я общаюсь с теми, кто не хочет устанавливать МАКС, коих много. Мне в мессенджерах постоянно новости присылают, читаю с интересом. В основном о том, кто чем владеет, кто сколько получает, какие владения у семей чиновников. У всех чиновников жены очень талантливые, владеют квартирами и участками. Конечно, это бардак, так нельзя делать. Надо многих гнать с работы, как батька в Беларуси. Лукаш (Александр Лукашенко – Спортс’‘) – молодец», – сказал Пономарев.
> "Мне сын VPN настроил"
И у него никакого диссонанса в голове это не вызывает...
Так что помогайте родителям с VPN. Я своим помог сразу, как Телега плохо работать начала. А в максе пусть всякие Алёшки Терминаторы и Ростовские сидят. На таких и рассчитано.
-Откуда вы знаете?
-По телевизору сказали
Хотя, чего можно ожидать от майл. ру?)
И что теперь?
За счёт хрупкости мошенники взламывают постоянно.
-Макс надежнее!
Это все, что нужно знать об этом советчике)
ну во-первых этих чиновников ОН же и назначает, а если он постоянно делает кому-то выговоры с увольняет это говорит о том, что он вместо профессионалов назначает не пойми кого, ни пойми за какие заслуги.
но блин, как же дедам заходит то этот спектакль.
сам назначил - сам отчитал - сам уволил
Короче говоря так: Захарченко конечно виноват, но он не виноват, пожалейте его. Не он плохой, жизнь такая)))))))