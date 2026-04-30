  • Пономарев о мессенджерах: «Сын настроил VPN – общаюсь в телеграме с теми, кто не хочет устанавливать МАКС, коих много. Чего сложного в цифровых технологиях?»
Владимир Пономарев: у меня есть VPN, установлен и МАКС, и телеграм.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, что активно пользуется мессенджерами.

«А чего сложного в цифровых технологиях? У меня есть два телефона. Я смотрю на них мировые новости. У меня установлен и МАКС, и Telegram. Я пользуюсь VPN, мне сын его настроил. Больше нравится мессенджер МАКС, он надежнее.

А в Telegram я общаюсь с теми, кто не хочет устанавливать МАКС, коих много. Мне в мессенджерах постоянно новости присылают, читаю с интересом. В основном о том, кто чем владеет, кто сколько получает, какие владения у семей чиновников. У всех чиновников жены очень талантливые, владеют квартирами и участками. Конечно, это бардак, так нельзя делать. Надо многих гнать с работы, как батька в Беларуси. Лукаш (Александр Лукашенко – Спортс’‘) – молодец», – сказал Пономарев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
160 комментариев
> "А чего сложного в цифровых технологиях?"
> "Мне сын VPN настроил"
И у него никакого диссонанса в голове это не вызывает...
Ответ Давос Сиворт
А сколько ему лет?
Ответ Давос Сиворт
В нынешней ситуации любой дед способен скачать лабуду и нажать коннект.
Нас на работе уже даже загонять в Макс перестали. Потому что всё равно большинство пошло в отказ. А как-то наказывать такое количество специалистов – стрелять себе же в ногу.

Так что помогайте родителям с VPN. Я своим помог сразу, как Телега плохо работать начала. А в максе пусть всякие Алёшки Терминаторы и Ростовские сидят. На таких и рассчитано.
Ответ NIКITA
🤝 👏👏👏
Ответ NIКITA
Комментарий скрыт
-По телевизору врать не будут
-Откуда вы знаете?
-По телевизору сказали
Ответ Красный чай
Да Вове сказали что сказать, вот и говорит 🤨🤨🤨
Cloudflare признал мессенджер MAX шпионским ПО
Ответ Filarse
Ахах. Я думал ты накидываешь, а оно реально так и есть)))прочел щас. В ряд с Телегой поставили.
Хотя, чего можно ожидать от майл. ру?)
Ответ Filarse
Антон Владимирович признал телеграм шпионским по .
И что теперь?
Рассмешил. Макс - надёжный, да более паленого мессенджера не встречал. При этом возникает отвращение то, что в него практически загоняют.
Ответ Kvakin
Комментарий скрыт
Ответ Kvakin
ну ты не качал значит айсикью, яндексмессенджер, от фейсбука был галимый в свое время)
Мессенджер, который зарабатывает репутацию у людей не за счёт качества продукта, а за счёт навязывания со стороны государства, причём агрессивного, априори не может быть надёжным.
МАКС надежный?!Ахахаха
За счёт хрупкости мошенники взламывают постоянно.
-чего сложного в цифровых технологиях?
-Макс надежнее!
Это все, что нужно знать об этом советчике)
Господи, какая каша у него в голове...
Ответ krokodilych
Типичный приспособленец. Утром хвалит власти за то, что вражеский телеграм заблокировали, вечером просит сына VPN установить.
забавно всегда, когда вижу людей, которых восхищает показуха Лукашенко с его этими наигранными монологами и угрозами в адрес своих же чиновников.
ну во-первых этих чиновников ОН же и назначает, а если он постоянно делает кому-то выговоры с увольняет это говорит о том, что он вместо профессионалов назначает не пойми кого, ни пойми за какие заслуги.
но блин, как же дедам заходит то этот спектакль.
сам назначил - сам отчитал - сам уволил
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Всё верно, поэтому когда у нас ловят очередного Захарченко или говорят о бумажном НДС который работает десятилетиями, нормальный человек понимает, это проблема не отдельно взятого Захарченко, это проблема института гос.власти исполнительных и законодательных ветвей ну и конечно высшего руководства.
Короче говоря так: Захарченко конечно виноват, но он не виноват, пожалейте его. Не он плохой, жизнь такая)))))))
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Это уже не только на пожилых людей действует. Пожурить, отчитать крепким словцом директора-толстосума в колхозе - ну кому такое не понравится. И никто не задумается, что он это уже тридцать третий год делает и за это время все колхозы объездил по 100 раз. Действует гипнотически
