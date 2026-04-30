Кордоба о ЧМ-2026: «Для колумбийцев сборная – как религия. Представлять страну – это привилегия, я счастлив. Подумаю о мундиале, как только закончим в «Краснодаре»

Джон Кордоба: для колумбийцев сборная – как религия.

Нападающий «Краснодара » и сборной Колумбии Джон Кордоба высказался о предстоящем чемпионате мира.

– Впереди чемпионат мира. Мальчишкой ты думал на нем выступить? Это воплощение мечты?

– Конечно, для колумбийцев сборная – как религия. Очень счастлив представлять страну на международной арене.

– Как отец, который тоже поиграл сборную, воспринимает твои успехи?

– Мы все обсуждаем в семье. Кажется, все мною гордятся. Это очень большое достижение. Это привилегия малого числа людей. Отец, конечно, рад. Я думаю о чемпионате мира, но сейчас голова полностью в «Краснодаре». Как только закончим тут, подумаю о мундиале.

– Какие твои персональные цели на турнир?

– Хочу играть и хочу оказаться в старте. Я стремлюсь забивать и помогать партнерам. Очень благодарен главному тренеру за доверие. Хочу отдавать всего себя за тренеров, – сказал Кордоба.