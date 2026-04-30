  • Кордоба о ЧМ-2026: «Для колумбийцев сборная – как религия. Представлять страну – это привилегия, я счастлив. Подумаю о мундиале, как только закончим в «Краснодаре»
Джон Кордоба: для колумбийцев сборная – как религия.

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба высказался о предстоящем чемпионате мира.

– Впереди чемпионат мира. Мальчишкой ты думал на нем выступить? Это воплощение мечты?

– Конечно, для колумбийцев сборная – как религия. Очень счастлив представлять страну на международной арене.

– Как отец, который тоже поиграл сборную, воспринимает твои успехи?

– Мы все обсуждаем в семье. Кажется, все мною гордятся. Это очень большое достижение. Это привилегия малого числа людей. Отец, конечно, рад. Я думаю о чемпионате мира, но сейчас голова полностью в «Краснодаре». Как только закончим тут, подумаю о мундиале.

– Какие твои персональные цели на турнир?

– Хочу играть и хочу оказаться в старте. Я стремлюсь забивать и помогать партнерам. Очень благодарен главному тренеру за доверие. Хочу отдавать всего себя за тренеров, – сказал Кордоба.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Удачи Джони! Будем смотреть по ящику ЧМ и болеть за наших легов!
Джон, конечно, часто ведёт себя на поле грязно, но зато всегда полностью отдаёт себя игре, бьётся за Краснодар не жалея ни себя, на соперников. По мне лучше так, чем условный дисциплинированный легионер, которого мало что интересует, кроме зарплаты.
