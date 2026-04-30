Почеттино о Кейне в «Тоттенхэме»: «У Харри были не самые лучшие привычки, когда мы начали работу. Но он был настроен на успех и быстро изменил их»

Почеттино о Кейне: у него были не самые лучшие привычки, но он поменял их.

Бывший тренер «Тоттенхэма » Маурисио Почеттино рассказал, что Харри Кейн не всегда придерживался здоровых привычек.

«Когда Тим Шервуд покинул клуб, а мы пришли, я думаю, Харри Кейн был третьим или четвертым нападающим. Когда мы начали работать с Харри, мы увидели, что он настроен на успех.

Правда, у него были не самые лучшие привычки, но мы поговорили, и он оказался очень умен и быстро изменил эти привычки (тренировки, питание и т. д.).

Мы гордимся им, но именно он и люди, которые работают рядом с ним, сделали его успешным», – сказал Почеттино, ныне возглавляющий сборную США , в подкасте Stick to Football.

С 2023 года экс-нападающий «шпор» выступает за «Баварию».