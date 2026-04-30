Почеттино о Кейне в «Тоттенхэме»: «У Харри были не самые лучшие привычки, когда мы начали работу. Но он был настроен на успех и быстро изменил их»
Почеттино о Кейне: у него были не самые лучшие привычки, но он поменял их.
Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что Харри Кейн не всегда придерживался здоровых привычек.
«Когда Тим Шервуд покинул клуб, а мы пришли, я думаю, Харри Кейн был третьим или четвертым нападающим. Когда мы начали работать с Харри, мы увидели, что он настроен на успех.
Правда, у него были не самые лучшие привычки, но мы поговорили, и он оказался очень умен и быстро изменил эти привычки (тренировки, питание и т. д.).
Мы гордимся им, но именно он и люди, которые работают рядом с ним, сделали его успешным», – сказал Почеттино, ныне возглавляющий сборную США, в подкасте Stick to Football.
С 2023 года экс-нападающий «шпор» выступает за «Баварию». Со статистикой 32-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45032 голоса
Да!
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ничего, что это Шервуд притащил Харри в основу, и уже к концу сезона тот был основным. Какой третий-четвёртый?
Ничего, что это Шервуд притащил Харри в основу, и уже к концу сезона тот был основным. Какой третий-четвёртый?
я вот тоже помню, что Кейн уже как полгода был основным игроком, когда пришел Почеттино
я вот тоже помню, что Кейн уже как полгода был основным игроком, когда пришел Почеттино
Был, но не звездил
Не знаю кто этому способствовал, но спасибо за этого мужика! Суперфорвард с большой буквы!
Не знаю кто этому способствовал, но спасибо за этого мужика! Суперфорвард с большой буквы!
Именно Поч, никто более
Именно Поч, никто более
Ещё бы. С такими интенсивными тренировками, которые проводит Почеттино, кто угодно изменит свои привычки, чтобы выжить)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем