  Почеттино о Кейне в «Тоттенхэме»: «У Харри были не самые лучшие привычки, когда мы начали работу. Но он был настроен на успех и быстро изменил их»
Почеттино о Кейне в «Тоттенхэме»: «У Харри были не самые лучшие привычки, когда мы начали работу. Но он был настроен на успех и быстро изменил их»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что Харри Кейн не всегда придерживался здоровых привычек.

«Когда Тим Шервуд покинул клуб, а мы пришли, я думаю, Харри Кейн был третьим или четвертым нападающим. Когда мы начали работать с Харри, мы увидели, что он настроен на успех.

Правда, у него были не самые лучшие привычки, но мы поговорили, и он оказался очень умен и быстро изменил эти привычки (тренировки, питание и т. д.).

Мы гордимся им, но именно он и люди, которые работают рядом с ним, сделали его успешным», – сказал Почеттино, ныне возглавляющий сборную США, в подкасте Stick to Football.

С 2023 года экс-нападающий «шпор» выступает за «Баварию». Со статистикой 32-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
Ничего, что это Шервуд притащил Харри в основу, и уже к концу сезона тот был основным. Какой третий-четвёртый?
Ответ Marcus-light
я вот тоже помню, что Кейн уже как полгода был основным игроком, когда пришел Почеттино
Ответ lessa
Был, но не звездил
Не знаю кто этому способствовал, но спасибо за этого мужика! Суперфорвард с большой буквы!
Ответ I10ff
Именно Поч, никто более
Ответ Тимофей Яблонский
Ещё бы. С такими интенсивными тренировками, которые проводит Почеттино, кто угодно изменит свои привычки, чтобы выжить)
