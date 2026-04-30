Дембеле признан игроком недели в ЛЧ. У форварда «ПСЖ» дубль и ассист в матче с «Баварией»
Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Футболист парижан сделал дубль и результативную передачу в игре против «Баварии» (5:4).
Француз обошел в голосовании своего соотечественника из «Атлетико» Антуана Гризманна.
Форвард мадридцев не отметился результативными действиями, проведя на поле полный матч против «Арсенала» (1:1).
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?
Да!
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Лиги чемпионов
22 комментария
Он даже не лучший в матче. Олисе и Хвича были круче
Диас еще лучше
Всего лишь в четырёх голах поучаствовал) Куда ему до Олисе с одним фартовым голом и запоротыми моментами 🤙
у меня один вопрос,в первом тайме 4 забитых мяча , судья добавил+1 минут,потом и пенальти и пятый. на втором тайме столько остановок и 4 гола , +4 добавил судья. почему так мало?
Я думал, в втором добавит за первый тайм) А так сам удивлён и вар слушал и голов много и задержек в игре... Когда свело ноги у Хакими) короче даже Сафонов время в конце чуток потянул, чёт случилось у него....
Так потому что судья заряженный решил побыстрее завершить тайм, в котором возили баварку.
Ну справедливо, разве что Хвича или Кейн могли бы поспорить
Хвича лучший, хватит пиарить дембеля
