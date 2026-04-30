Дембеле признан игроком недели в ЛЧ. У форварда «ПСЖ» дубль и ассист в матче с «Баварией»

Дембеле – игрок недели в ЛЧ.

Нападающий «ПСЖ » Усман Дембеле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Футболист парижан сделал дубль и результативную передачу в игре против «Баварии» (5:4).

Француз обошел в голосовании своего соотечественника из «Атлетико » Антуана Гризманна .

Форвард мадридцев не отметился результативными действиями, проведя на поле полный матч против «Арсенала» (1:1).