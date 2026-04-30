«Райо» может подать иск против главы Дисциплинарного комитета RFEF из-за карточек Сисса, Рациу и Паласона в матче с «Сосьедадом». Клуб подозревает судей в предвзятости

«Райо Вальекано» обвиняет судей Ла Лиги в предвзятости.

По информации El Partidazo de COPE, клуб рассматривает возможность подачи иска против председателя Дисциплинарного комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Марии Хосефы Гарсии Сирак из-за «предполагаемой предвзятости». Сообщается, что причиной недовольства «Райо Вальекано» стали карточки, полученные в матче с «Реал Сосьедад» Пате Сиссом , Андреем Рациу и Иси Паласоном , которого отстранили на 7 матчей Ла Лиги за оскорбление судьи.

Клуб намерен подать апелляцию на карточки, подать жалобу в Спортивный административный суд Испании (TAD) и при необходимости готов обратиться в суд общей юрисдикции.