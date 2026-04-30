  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кондаков об Аршавине: «Могу написать ему в любой момент, он интересуется моими делами. У нас есть свои шутки и приколы. В академии «Зенита» говорят, что мы даже бегаем одинаково»
3

Кондаков об Аршавине: «Могу написать ему в любой момент, он интересуется моими делами. У нас есть свои шутки и приколы. В академии «Зенита» говорят, что мы даже бегаем одинаково»

Кондаков об Аршавине: могу написать ему, у нас есть свои шутки, бегаем одинаково.

18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков высказался об отношениях с Андреем Аршавиным.

Экс-полузащитник петербуржцев занимает пост заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию.

– Аршавин недавно заметил, что ты похож на него, а Шилов – на Кержакова. Льстит такое сравнение?

– Нет, мы уже не раз об этом слышали от него. Андрей Сергеевич нам постоянно говорит: «Просто играйте. Вам все дано. Болельщики ждут и верят в вас. Я вижу, что вы можете быть такими же, как мы с Кержаковым».

– Сам замечаешь сходства?

– Мне тяжело сравнивать, потому что мы на разных позициях. Но есть определенное сходство в плане понимания игры. Аршавин часто соглашается с моим мнением, когда обсуждаем тот или иной эпизод. А в академии многие говорят, что мы даже бегаем одинаково.

– Он о тебе часто тепло отзывается.

– Да, между нами хорошие отношения. Я могу Андрею Сергеевичу написать в любой момент. И он мне иногда пишет, интересуется делами, спрашивает, буду ли я играть в конкретном матче. Когда бываю в академии, почти всегда с ним вижусь. У нас есть свои шутки и приколы, мы можем посмеяться. Наверное, это непривычно для игроков академии – некоторые даже боятся к Аршавину подойти, – рассказал Кондаков.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46239 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoДаниил Кондаков
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
logoЧемпионат.com
logoболельщики
logoВадим Шилов
logoАндрей Аршавин
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
это очень круто на самом деле. зная прямоту Андрея и скупость на лесть, его поддержка дорогого стоит. главное для пацанов не понижать требований к себе, уверен, через годик оба будут железными игроками старта.
Скорее Аршавина напоминает не Кондаков, а Шилов. Ждëм возвращение парня на поле, заменит на правом краю Энрике.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кондаков о Семаке: «Благодарю за то, что он дает мне шансы в «Зените». Тренер всегда говорит, что верит в меня, просит не задирать нос и работать»
30 апреля, 08:57
Даниил Кондаков: «Сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Это не так! Всем дают шансы, конкуренция сумасшедшая. Количество воспитанников в РПЛ – показатель»
30 апреля, 06:37
Семак доволен Кондаковым в матче с «Ахматом»: «Подустал в концовке, стало больше брака. Но в целом действует полезно, с большим объемом»
27 апреля, 07:21
Гасилин о Кондакове: «У него светлое будущее. У нас в чемпионате может появиться яркий футболист»
22 апреля, 19:41
Рекомендуем
Главные новости
Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
5 минут назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах»
11 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
15 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
17 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
33 минуты назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
25 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
24 минуты назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
26 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
29 минут назад
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
29 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
5 минут назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
27 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
33 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
50 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
Рекомендуем