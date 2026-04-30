Кондаков об Аршавине: «Могу написать ему в любой момент, он интересуется моими делами. У нас есть свои шутки и приколы. В академии «Зенита» говорят, что мы даже бегаем одинаково»

Кондаков об Аршавине: могу написать ему, у нас есть свои шутки, бегаем одинаково.

18-летний полузащитник «Зенита » Даниил Кондаков высказался об отношениях с Андреем Аршавиным .

Экс-полузащитник петербуржцев занимает пост заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию.

– Аршавин недавно заметил, что ты похож на него, а Шилов – на Кержакова. Льстит такое сравнение?

– Нет, мы уже не раз об этом слышали от него. Андрей Сергеевич нам постоянно говорит: «Просто играйте. Вам все дано. Болельщики ждут и верят в вас. Я вижу, что вы можете быть такими же, как мы с Кержаковым».

– Сам замечаешь сходства?

– Мне тяжело сравнивать, потому что мы на разных позициях. Но есть определенное сходство в плане понимания игры. Аршавин часто соглашается с моим мнением, когда обсуждаем тот или иной эпизод. А в академии многие говорят, что мы даже бегаем одинаково.

– Он о тебе часто тепло отзывается.

– Да, между нами хорошие отношения. Я могу Андрею Сергеевичу написать в любой момент. И он мне иногда пишет, интересуется делами, спрашивает, буду ли я играть в конкретном матче. Когда бываю в академии, почти всегда с ним вижусь. У нас есть свои шутки и приколы, мы можем посмеяться. Наверное, это непривычно для игроков академии – некоторые даже боятся к Аршавину подойти, – рассказал Кондаков.