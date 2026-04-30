  • Ивелин Попов: «Спартак» остается топ-клубом, потому что его сделали люди – Романцев, Титов и другие поколения. Некоторые делают вид, что не помнят российские команды – они врут»
28

Ивелин Попов: в Европе некоторые делают вид, что не помнят российские клубы.

Экс-полузащитник «Спартака» Ивелин Попов раскритиковал европейцев за отношение к российским командам после отстранения.

– Аршавин недавно сказал, что «Спартак» уже не топ-клуб. Согласны?

– «Спартак» – топ-клуб. Вспомните: в Испании «Барселона» много лет не выигрывала, в Италии «Интер» – тоже. Они же не перестали быть топ-клубами? «Манчестер Юнайтед» сколько лет не становится чемпионом? Он не топ-клуб?

В любой стране мира, если попросить пять человек назвать три-четыре российские команды, среди них обязательно будет «Спартак». В Азербайджане, Румынии, Болгарии, Сербии... Везде! «Спартак» сделали люди – Романцев, Титов и другие поколения. Поэтому он и сейчас остается топ-клубом.

– В Европе помнят российские команды? Даже несмотря на отстранение России?

– Конечно, помнят. Некоторые делают вид, что не помнят. Но они врут, – сказал Попов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ну может для Азербайджана, Румынии, Болгарии это и топ клуб, а для Испании, Германии и Англии нет. И то что там знают про Спартак тоже не делает его топом в их глазах, про Олимпиакос и Копенгаген там тоже много кто слышал, однако они не топ клубы Европы.
Спартак на данный момент на 4 месте, борется за 3е. Это не наверху ?
