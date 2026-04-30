  • Вратарь «Оренбурга» Овсянников: «Я верю в Бога, ставлю свечки до или после игры. Соблюдать пост не пробовал – тяжело ограничивать себя, может повлиять на тренировки»
Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников рассказал о роли религии в его жизни.

– Есть ли у тебя вратарский ритуал?

– Только перекреститься перед игрой. Чего-то сверхъестественного нет.

– Какую роль в твоей жизни играет религия?

– Важную. Я верующий человек. Верю в Бога. Верю, что он мне помогает.

– Как к этому пришел?

– У меня верующие родители. Бабушка очень верующая. Постоянно говорила с Богом, когда я уезжал на турниры. Молится перед моими играми, переживает.

– Часто ходишь в церковь?

– Периодически. Могу зайти до или после игры. Ставлю свечки.

– А службу нес?

– Службу нет.

– Соблюдаешь ли ты пост?

– Пока не доводилось.

– Почему?

– Не знаю. Нет такой привычки, ни разу не пробовал. Мне кажется, это тяжело – ограничивать себя. И на тренировочном процессе это может отразиться, – сказал 27-летний Овсянников.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
А два пива после игры на тренировочном процессе не отражается)
Ответ IlyaGrain
Помню в сериале Раскол была такая фраза: "Церковь близко, да ходить склизко, а кабак далеконько, да хожу потихоньку"
Без веры жить сложнее, с верой жить легче, я это знаю, я это видел, чувствую, Я не фанатик, но есть Творец
Я верю в Жереми Бога
Ну в этом, мягко говоря, и смысл
И вовремя видимо иногда.
А зачем ставить свечки ? Уже же давно раскрыто , что этот обряд был придуман церковью как бизнес идея а не религиозный атрибут или обычай.
А я верю в святой лимит!)))
