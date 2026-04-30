Вратарь «Оренбурга» Овсянников: «Я верю в Бога, ставлю свечки до или после игры. Соблюдать пост не пробовал – тяжело ограничивать себя, может повлиять на тренировки»
Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников рассказал о роли религии в его жизни.
– Есть ли у тебя вратарский ритуал?
– Только перекреститься перед игрой. Чего-то сверхъестественного нет.
– Какую роль в твоей жизни играет религия?
– Важную. Я верующий человек. Верю в Бога. Верю, что он мне помогает.
– Как к этому пришел?
– У меня верующие родители. Бабушка очень верующая. Постоянно говорила с Богом, когда я уезжал на турниры. Молится перед моими играми, переживает.
– Часто ходишь в церковь?
– Периодически. Могу зайти до или после игры. Ставлю свечки.
– А службу нес?
– Службу нет.
– Соблюдаешь ли ты пост?
– Пока не доводилось.
– Почему?
– Не знаю. Нет такой привычки, ни разу не пробовал. Мне кажется, это тяжело – ограничивать себя. И на тренировочном процессе это может отразиться, – сказал 27-летний Овсянников.
Ну в этом, мягко говоря, и смысл