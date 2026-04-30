Защитник «Балтики» Филин порвал «кресты» в матче с «Акроном» (Андрей Панков)

Александр Филин порвал «кресты» в матче с «Акроном».

Защитник «Балтики» Александр Филин получил серьезную травму колена.

Филин был заменен в перерыве матча 27-го тура Мир РПЛ против «Акрона » в понедельник (0:1).

По информации инсайдера Андрея Панкова, после МРТ Филину диагностировали разрыв крестообразной связки колена.