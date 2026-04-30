Защитник «Балтики» Филин порвал «кресты» в матче с «Акроном» (Андрей Панков)
Александр Филин порвал «кресты» в матче с «Акроном».
Защитник «Балтики» Александр Филин получил серьезную травму колена.
Филин был заменен в перерыве матча 27-го тура Мир РПЛ против «Акрона» в понедельник (0:1).
По информации инсайдера Андрея Панкова, после МРТ Филину диагностировали разрыв крестообразной связки колена.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Ага, ещё один когда на бровке спросил там Пётр Денисов, что там с травмой, а в ответ "да вроде ничего серьёзного". А потом бац и кресты оказывается. Хиль тоже там по ходу матча - мол, несерьёзно.
Ага, Хилю тоже операция потребуется, тг канал Балтики пишет =(
Да, об этом сказал сам Талалаев в интервью перед матчем с Акроном.
Жесть, здоровья! На ровном месте порвал
Желаю здоровья!!!
Врагу такой травмы не пожелаешь. Да еще под конец сезона. Перегрузили все-таки игроков. Организм нагрузки не держит. Петров уже который матч на ободах заканчивает. Не мешало бы его ротировать. Лучше уж со скамейки выпускать с меньшей нагрузкой. Иначе тоже вылетит. К бабке не ходи.
почему этот вал травм происходит на своём поле. я считаю виновато качество поля. "спасибо" тем кто управляет стадионом.
