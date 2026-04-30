Бразильский канал будет показывать матчи РПЛ: «Это шанс увидеть Луиса Энрике и Дугласа, которые могут сыграть на ЧМ. В «Зените» есть и другие звезды – Нино, Джон Джон и Вендел»
Бразильский телеканал BandSports купил права на показ матчей чемпионата России.
Трансляции начнутся на этой неделе с заключительного отрезка текущего сезона и продолжатся в рамках полного освещения сезона-2026/2027.
«Это шанс увидеть в деле таких выдающихся бразильских игроков, которые могут быть вызваны в сборную на чемпионат мира, как Луис Энрике и Дуглас Сантос, играющих в «Зените».
В команде, занимающей второе место, также есть другие звезды, такие как Нино, Джон Джон и Вендел», – говорится в анонсе канала.
В качестве первого матча BandSports покажет завтрашнее дерби «Локомотива» и «Динамо» в 28-м туре Мир РПЛ.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BandSports
Не оправдывайтесь, вы просто хотите посмотреть на Мелкадзе и Руденко
Говорят, в РПЛ ещё играет сам Дивеев!..
На Заболотного, Соболева, Сарвели и Хосонова.
Кайфанут от харамбола шестикратыча.
Про шестикратыча вроде понял, а кто такой харамбол?
Новое название анти-футбола. Автобусы там, все дела
Жирков подключит себе и будет смотреть на бразильском
Устроится на канал и будет переводить послематчевые интервью Евсеева на бразильский ))
Радует, что новые поколения неймаров и каземиро будут расти на зарубах Дзюбы с Дивеевым
Но начнут с зарубы Скопинцева и Руденко.
До наблюдения за баталиями Дзюбы еще ведь дорасти надо, неокрепшие южные умы еще не готовы видеть такую мощь.
Это насколько же должно быть скучно,чтобы рядовой бразилец включил матч Локо-Динамо)
Ну может кому в обед делать будет нечего, у них же часовой пояс -6 от нас) А вот какой-нибудь дневной домашний матч Оренбурга вообще для ценителей)
Может они хотят показать своим футболистам как НЕ НАДО играть в футбол😁
Какая подстава: этак Луис Энрике без ЧМ останется
Начать следует с матча Динамо Махачкала - Пари НН в декабре
Чтоб детям на тренировках показывать, мол будете плохо тренироваться, продадим в Россию, будет в ватных штанах по морозу бегать!
За деньги - да)
Последний довод Газпрома, чтобы Энрике наконец заиграл - пристыдить через аудиторию)))
Комментаторы видимо не смотрели бразильские чемпионаты. Рпл реально живее смотрится
Соя традиционно глумится над отечественным, даже если новость в целом положительная. И, конечно, бразильских лиг не смотревши.
Шах и мат, сторонники лимита!
