Бразильский канал будет транслировать Мир РПЛ.

Бразильский телеканал BandSports купил права на показ матчей чемпионата России.

Трансляции начнутся на этой неделе с заключительного отрезка текущего сезона и продолжатся в рамках полного освещения сезона-2026/2027.

«Это шанс увидеть в деле таких выдающихся бразильских игроков, которые могут быть вызваны в сборную на чемпионат мира, как Луис Энрике и Дуглас Сантос , играющих в «Зените ».

В команде, занимающей второе место, также есть другие звезды, такие как Нино , Джон Джон и Вендел », – говорится в анонсе канала.

В качестве первого матча BandSports покажет завтрашнее дерби «Локомотива» и «Динамо» в 28-м туре Мир РПЛ.