Бразильский канал будет показывать матчи РПЛ: «Это шанс увидеть Луиса Энрике и Дугласа, которые могут сыграть на ЧМ. В «Зените» есть и другие звезды – Нино, Джон Джон и Вендел»

Бразильский канал будет транслировать Мир РПЛ.

Бразильский телеканал BandSports купил права на показ матчей чемпионата России.

Трансляции начнутся на этой неделе с заключительного отрезка текущего сезона и продолжатся в рамках полного освещения сезона-2026/2027.

«Это шанс увидеть в деле таких выдающихся бразильских игроков, которые могут быть вызваны в сборную на чемпионат мира, как Луис Энрике и Дуглас Сантос, играющих в «Зените».

В команде, занимающей второе место, также есть другие звезды, такие как Нино, Джон Джон и Вендел», – говорится в анонсе канала.

В качестве первого матча BandSports покажет завтрашнее дерби «Локомотива» и «Динамо» в 28-м туре Мир РПЛ.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BandSports
Не оправдывайтесь, вы просто хотите посмотреть на Мелкадзе и Руденко
Ответ Roman
Говорят, в РПЛ ещё играет сам Дивеев!..
Ответ Roman
На Заболотного, Соболева, Сарвели и Хосонова.
Кайфанут от харамбола шестикратыча.
Ответ Дмитрий Калибабчук
Про шестикратыча вроде понял, а кто такой харамбол?
Ответ scandall1984
Новое название анти-футбола. Автобусы там, все дела
Жирков подключит себе и будет смотреть на бразильском
Ответ Kitay Fanat
Устроится на канал и будет переводить послематчевые интервью Евсеева на бразильский ))
Радует, что новые поколения неймаров и каземиро будут расти на зарубах Дзюбы с Дивеевым
Ответ TeddyLasso
Но начнут с зарубы Скопинцева и Руденко.
Ответ Дмитрий9779
До наблюдения за баталиями Дзюбы еще ведь дорасти надо, неокрепшие южные умы еще не готовы видеть такую мощь.
Это насколько же должно быть скучно,чтобы рядовой бразилец включил матч Локо-Динамо)
Ответ Forza14Viola
Ну может кому в обед делать будет нечего, у них же часовой пояс -6 от нас) А вот какой-нибудь дневной домашний матч Оренбурга вообще для ценителей)
Ответ Forza14Viola
Может они хотят показать своим футболистам как НЕ НАДО играть в футбол😁
Какая подстава: этак Луис Энрике без ЧМ останется
Начать следует с матча Динамо Махачкала - Пари НН в декабре
Ответ Knife707
Чтоб детям на тренировках показывать, мол будете плохо тренироваться, продадим в Россию, будет в ватных штанах по морозу бегать!
Ответ Валёк Иванов СПБ
За деньги - да)
Последний довод Газпрома, чтобы Энрике наконец заиграл - пристыдить через аудиторию)))
Комментаторы видимо не смотрели бразильские чемпионаты. Рпл реально живее смотрится
Ответ gukmamop
Соя традиционно глумится над отечественным, даже если новость в целом положительная. И, конечно, бразильских лиг не смотревши.
Шах и мат, сторонники лимита!
