  • Эндрик о критике: «Раньше, уходя с поля, я сразу заходил в твиттер, чтобы узнать, что про меня говорят. Больше меня это не волнует – убрав это из своей жизни, начинаешь лучше играть»
9

Эндрик: больше не обращаю внимания на критику.

Форвард «Реала» Эндрик, выступающий за «Лион» на правах аренды, заявил, что стал играть лучше, перестав обращать внимание на критику.

«Я больше не обращаю внимания на то, что говорят другие. Если убрать это из своей жизни, все становится проще. Я сделал шаг назад и сосредоточился только на том, чтобы играть в футбол и делать все для своей команды. Как только ты перестаешь обращать внимание на то, что происходит за пределами поля, ты начинаешь играть лучше. Для футболистов это важнее всего. Усердно работать на команду и не переживать из-за критики.

Поначалу я очень плохо справлялся с соцсетями и критикой. Уходя с поля, я сразу заходил в твиттер и другие соцсети, чтобы узнать, что обо мне говорят люди. Мне хотелось подкрепить свое эго. Но это не очень хорошо. Слава Богу, тот период закончился. Когда матч заканчивается, я сохраняю спокойствие и фокусируюсь на своем восстановлении. Критика меня больше не волнует», – сказал Эндрик.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
А я стояла вся в розовом свитере,
А ты спросил, есть ли я в твиттере...
Ходить в соцсети за более-менее взвешенной (читай, приближенной к объективной) критикой - себя не уважать. Похоже, Эндрик немного повзрослел и преисполнился вайбом реального мира :)
Надеюсь, оно ему поможет концентироваться на футболе. Классный ведь парень, далеко не бесталанен и очень перспективный. Но критику всё-таки нужно уметь отличать от инфохлама и хейта, без справедливой критики и её восприятия никак, иначе это путь в один конец. Надеюсь, парнишка разберётся.
Ну это естественно молодой еще скоро вообще будет всё по барабану
Эндрик, просто пойми: их ожидания - это их проблемы!
Этому балбесу уже 20-ик скоро, а он еле справляется против команд Лиги 1 со второй половины таблицы. Хорошо, конечно, Реал нагрели с этим чудом на бабки
Эндрик о будущем: «С радостью вернусь в «Реал» или уйду в другой клуб, если придется – я не знаю»
27 апреля, 16:23
Отец Эндрика: «У сына есть фраза: его парк развлечений – это футбольное поле. А в «Реале» у него этот парк отняли. Он просто хочет играть в футбол»
25 апреля, 14:11
Фонсека о недовольстве игрой Эндрика: «Я сказал это, чтобы вызвать реакцию, и я ее увидел. Мне нравится его характер»
14 апреля, 08:57
