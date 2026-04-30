Эндрик о критике: «Раньше, уходя с поля, я сразу заходил в твиттер, чтобы узнать, что про меня говорят. Больше меня это не волнует – убрав это из своей жизни, начинаешь лучше играть»

Эндрик: больше не обращаю внимания на критику.

Форвард «Реала » Эндрик, выступающий за «Лион » на правах аренды, заявил, что стал играть лучше, перестав обращать внимание на критику.

«Я больше не обращаю внимания на то, что говорят другие. Если убрать это из своей жизни, все становится проще. Я сделал шаг назад и сосредоточился только на том, чтобы играть в футбол и делать все для своей команды. Как только ты перестаешь обращать внимание на то, что происходит за пределами поля, ты начинаешь играть лучше. Для футболистов это важнее всего. Усердно работать на команду и не переживать из-за критики.

Поначалу я очень плохо справлялся с соцсетями и критикой. Уходя с поля, я сразу заходил в твиттер и другие соцсети, чтобы узнать, что обо мне говорят люди. Мне хотелось подкрепить свое эго. Но это не очень хорошо. Слава Богу, тот период закончился. Когда матч заканчивается, я сохраняю спокойствие и фокусируюсь на своем восстановлении. Критика меня больше не волнует», – сказал Эндрик .