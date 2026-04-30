Смертин о боли: «Если ножовкой ногу не пилят и иголки под ногти не засовывают, то можно перетерпеть. Тело стихает, когда ему дают понять, что ты не остановишься»
Бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Алексей Смертин в своем блоге на Спортсе’‘ рассказал, как спорт научил его преодолевать боль.
Завтра Смертин выйдет на старт чемпионата России по суточному бегу. Гонка длится 24 часа – по 400-метровому кругу на стадионе.
«Я неистово любил футбол, как сейчас неистово люблю бегать. Но чтобы достичь совершенства, понимаешь, что нужно утруждать себя. Тяжело в моменте – достижимо в результате. Эта фраза, которая мне помогает и привычна. Попадая в кризис и чувствуя усталость, не сетуешь на дискомфорт и не останавливаешься.
Первое – голова привыкла давать отпор телу. Второе – тело стихает, когда ему дают понять, что ты не остановишься. Если боль не острая, если ножовкой ногу не пилят и иголки под ногти не засовывают, то с ней можно договориться и перетерпеть.
Многодневка в Сахаре на 250 км окончательно дала такое понимание. Но так работает не только в беге и спорте, а в любом рабочем процессе, где результат не дается в легкости.
А вообще в кризисной ситуации человек не поднимается до уровня ожиданий, а опускается на уровень своей подготовки – как и физической, так и психологической», – сказал Смертин.
Как Смертин тренировал голову, чтобы дойти до суточного забега?
Скажет, ну это не, дыба или железная дева, можно потерпеть