  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Смертин о боли: «Если ножовкой ногу не пилят и иголки под ногти не засовывают, то можно перетерпеть. Тело стихает, когда ему дают понять, что ты не остановишься»
16

Смертин о боли: «Если ножовкой ногу не пилят и иголки под ногти не засовывают, то можно перетерпеть. Тело стихает, когда ему дают понять, что ты не остановишься»

Смертин о боли: если ножовкой ногу не пилят, то можно перетерпеть.

Бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Алексей Смертин в своем блоге на Спортсе’‘ рассказал, как спорт научил его преодолевать боль.

Завтра Смертин выйдет на старт чемпионата России по суточному бегу. Гонка длится 24 часа – по 400-метровому кругу на стадионе.

«Я неистово любил футбол, как сейчас неистово люблю бегать. Но чтобы достичь совершенства, понимаешь, что нужно утруждать себя. Тяжело в моменте – достижимо в результате. Эта фраза, которая мне помогает и привычна. Попадая в кризис и чувствуя усталость, не сетуешь на дискомфорт и не останавливаешься.

Первое – голова привыкла давать отпор телу. Второе – тело стихает, когда ему дают понять, что ты не остановишься. Если боль не острая, если ножовкой ногу не пилят и иголки под ногти не засовывают, то с ней можно договориться и перетерпеть.

Многодневка в Сахаре на 250 км окончательно дала такое понимание. Но так работает не только в беге и спорте, а в любом рабочем процессе, где результат не дается в легкости.

А вообще в кризисной ситуации человек не поднимается до уровня ожиданий, а опускается на уровень своей подготовки – как и физической, так и психологической», – сказал Смертин.

Как Смертин тренировал голову, чтобы дойти до суточного забега?

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46236 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoАлексей Смертин
logoСпортс
logoпремьер-лига Россия
психология
logoСборная России по футболу
Марафон
Бег
logoЛокомотив
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все можно перетерпеть, кроме отсутствия пива на выходных
Мне одному кажется, что у чувака кукуха поехала?
Ответ Demyan Grachev
Мне одному кажется, что у чувака кукуха поехала?
перетерпел
Ответ Demyan Grachev
Мне одному кажется, что у чувака кукуха поехала?
Тебе одному кажется, все верно
Своей фамилией он точно не помрёт©️
Разделение своего Я и своего тела, при котором человек ощущает себя отчужденным от физической оболочки - это симптом серьезного психического расстройства.
Характерно для целого ряда состояний:
Диссоциативные расстройства (в т.ч. расстройство деперсонализации/дереализации): Основная причина, при которой человек постоянно или периодически ощущает отчуждение от себя, часто на фоне сильного стресса.
Диссоциативное расстройство идентичности (ранее — раздвоение личности): Идентичность расщепляется на несколько частей, и одна часть может отстраняться от действий другой.
Острый стресс и ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство): Может возникать как защитная реакция психики на травму, «отключая» человека от невыносимых переживаний.
Панические атаки и тревожные расстройства: Во время приступа паники может возникать временное чувство нереальности происходящего и своего тела.
Шизофрения и другие психотические состояния: Деперсонализация может быть частью нарушения восприятия реальности.
Ответ ОЛЛС1911
Разделение своего Я и своего тела, при котором человек ощущает себя отчужденным от физической оболочки - это симптом серьезного психического расстройства. Характерно для целого ряда состояний: Диссоциативные расстройства (в т.ч. расстройство деперсонализации/дереализации): Основная причина, при которой человек постоянно или периодически ощущает отчуждение от себя, часто на фоне сильного стресса. Диссоциативное расстройство идентичности (ранее — раздвоение личности): Идентичность расщепляется на несколько частей, и одна часть может отстраняться от действий другой. Острый стресс и ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство): Может возникать как защитная реакция психики на травму, «отключая» человека от невыносимых переживаний. Панические атаки и тревожные расстройства: Во время приступа паники может возникать временное чувство нереальности происходящего и своего тела. Шизофрения и другие психотические состояния: Деперсонализация может быть частью нарушения восприятия реальности.
Разделение своего Я и своего тела широко распространено у йогов, буддийских монахов. Это лишь вопрос мироощущения
Где-то тихо улыбнулся Амаяк Акопян
Смертин СНГшный Гоггинс
Потом Смертину это покажется мало, и он перейдет на пилы и иголки под ногтями,
Скажет, ну это не, дыба или железная дева, можно потерпеть
Хватит популяризировать Смертина и его нездоровую тягу к экстремальному бегу. Он может себе такое позволить, с учётом его возможностей и спортивной предистории. То чем он занимается это развлечения для единиц, остальные просто окончательно убьют свое здоровье таким образом
Дэвид Гоггинз чем-то в схожей манере рассуждает.
До пенсии не доживёт…((
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смертин о беге: «Я расширил диапазон допустимого душевного комфорта. Меня не смущают капризы погоды, каждый день езжу на электричке, как селедка в банке. Скоро ничто не сможет выбить из строя»
30 апреля, 11:58
«Чтобы нас расслабить, Моуринью говорил, что Криштиану передерживает мяч». Гид Смертина по шикарному «Челси»-2004/05
24 апреля, 16:16
Смертин пробежал 73 км за 6 часов по 200-метровому кругу без пауз в рамках подготовки к суточному забегу на 240 км: «Даже Борзаковский вышел, добавил темпа по-дружески»
27 марта, 13:28
Рекомендуем
Главные новости
Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
4 минуты назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах»
10 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
14 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
16 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
32 минуты назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
24 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
24 минуты назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
25 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
28 минут назад
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
28 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
4 минуты назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
26 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
32 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
49 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
Рекомендуем