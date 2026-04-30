The Telegraph перед матчем ЛЧ: «Льоренте больше известен как угроза общественному здоровью, чем защите «Арсенала». Хавбек «Атлетико» отреагировал: «Не трачу время на шум»
Маркос Льоренте отреагировал на провокационную публикацию The Telegraph.
Полузащитник «Атлетико» известен своими высказываниями о здоровье, питании, пользе солнечного света и вреде искусственного. Кроме того, он сторонник теории заговора о химиотрассах, согласно которой из самолетов тайно распыляют некие «химикаты».
Вчера «матрасники» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Перед игрой в аккаунте The Telegraph Football появился пост про испанского футболиста.
«Маркос Льоренте больше известен как угроза общественному здоровью, чем защите «Арсенала» в преддверии сегодняшнего полуфинала Лиги чемпионов…
«Биохакер» обвинен в распространении «тревожной мистификации».
«Если вы думаете, что рак кожи вызывается воздействием солнца, вы – король невежества», – говорилось в шапке поста со ссылкой на статью про игрока.
Сегодня Маркос добавил скриншот этой публикации в сторис инстаграма.
«Чем больше критикуется осмысленное и обоснованное сообщение, тем дальше оно распространяется. Я могу быть только благодарен за такое усиление.
Не все одинаково понимают определенные вещи. Те, кто знает, куда идут, не тратят время на шум, который встречают на своем пути. Вперед», – написал Льоренте в своем сообщении.
Его спорные суждения об устройстве мира к футболу отношения не имеют. Какая разница, что он нем пишет желтая газета? 🤷🏾♂️