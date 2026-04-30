  • The Telegraph перед матчем ЛЧ: «Льоренте больше известен как угроза общественному здоровью, чем защите «Арсенала». Хавбек «Атлетико» отреагировал: «Не трачу время на шум»
The Telegraph перед матчем ЛЧ: «Льоренте больше известен как угроза общественному здоровью, чем защите «Арсенала». Хавбек «Атлетико» отреагировал: «Не трачу время на шум»

The Telegraph и Льоренте обменялись колкостями по поводу взглядов игрока.

Маркос Льоренте отреагировал на провокационную публикацию The Telegraph.

Полузащитник «Атлетико» известен своими высказываниями о здоровье, питании, пользе солнечного света и вреде искусственного. Кроме того, он сторонник теории заговора о химиотрассах, согласно которой из самолетов тайно распыляют некие «химикаты». 

Вчера «матрасники» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Перед игрой в аккаунте The Telegraph Football появился пост про испанского футболиста.

«Маркос Льоренте больше известен как угроза общественному здоровью, чем защите «Арсенала» в преддверии сегодняшнего полуфинала Лиги чемпионов…

«Биохакер» обвинен в распространении «тревожной мистификации».

«Если вы думаете, что рак кожи вызывается воздействием солнца, вы – король невежества», – говорилось в шапке поста со ссылкой на статью про игрока.

Сегодня Маркос добавил скриншот этой публикации в сторис инстаграма.

«Чем больше критикуется осмысленное и обоснованное сообщение, тем дальше оно распространяется. Я могу быть только благодарен за такое усиление.

Не все одинаково понимают определенные вещи. Те, кто знает, куда идут, не тратят время на шум, который встречают на своем пути. Вперед», – написал Льоренте в своем сообщении.

Льоренте выложил фото в костюме бутылки солнцезащитного крема с надписью «Полная защита против вашей биологии». Хавбек «Атлетико» поделился альтернативными советами по загару

Льоренте о конденсационных следах самолетов: «Вы заметите, если посмотрите на небо. Легко прожить, ни о чем не думая, но я призываю наблюдать и не верить всему, что говорят»

Ну учитывая, какой он параноик, по фактам
Ответ S. A.
По фактам то, что Лльоренте заработал пенку и создал несколько острых моментов для команды, а не бред от желтизны мелкобритской
Всё-таки потратил время на шум.
Каким бы отлетевшим чудачком не был Льоренте, но про здоровье не всяким помоям типа телеграфа вякать, которые несут в массы современную шизоповесточку килотоннами.
Ответ окечуква
А почему нет, если они указали на очевидное несоответствие слов Льоренте (как публичного лица) фактам? Он утверждает, что выдал "осмысленное и обоснованное сообщение", но даже при поверхностном фактчеке все поисковики выдают информацию, что солнце - это главный фактор развития рака кожи. Он занимается мистификацией на достаточно большую аудиторию, что даже в желтой газете удивились.
Ответ Cearvm
Человеку просто лень читать, он как собака на таблоиды
Льоренте - отличный футболист, редкий универсал. Сложно вспомнить другого такого в современном футболе. Натурально на любой позиции может сыграть, кроме вратарской. Центральным защитником только не видел его, кажется.
Его спорные суждения об устройстве мира к футболу отношения не имеют. Какая разница, что он нем пишет желтая газета? 🤷🏾‍♂️
Кто бы что ни вякал про его образ жизни, но Маркос реально красава и пахарь, почти в каждой игре это доказывает. Не просто так все это)
Материалы по теме
Льоренте выложил фото в костюме бутылки солнцезащитного крема с надписью «Полная защита против вашей биологии». Хавбек «Атлетико» поделился альтернативными советами по загару
3 апреля, 10:57Фото
Мак Аллистер о словах Льоренте: «Я начал глубже вникать и уделять внимание физическому состоянию. У меня есть красная подсветка, уменьшающая воспаление. Искусственный свет блокирует выработку мелатонина»
2 апреля, 10:54
Льоренте надел очки с желтыми линзами на интервью: «Свет, который вы на меня направили, – вреден. Для ночи есть красные линзы, в это время свет имитирует полдень, хотя телу нужно спать»
26 марта, 08:40
Льоренте не считает солнце вредным для кожи: «Проблема в том, что вы не видите его весь год, а потом проводите 7 часов на пляже. Это как не заниматься спортом, поднять 200 кг и повредить колени»
25 марта, 21:36
