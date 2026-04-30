The Telegraph перед матчем ЛЧ: «Льоренте больше известен как угроза общественному здоровью, чем защите «Арсенала». Хавбек «Атлетико» отреагировал: «Не трачу время на шум»

The Telegraph и Льоренте обменялись колкостями по поводу взглядов игрока.

Маркос Льоренте отреагировал на провокационную публикацию The Telegraph.

Полузащитник «Атлетико » известен своими высказываниями о здоровье, питании, пользе солнечного света и вреде искусственного. Кроме того, он сторонник теории заговора о химиотрассах, согласно которой из самолетов тайно распыляют некие «химикаты».

Вчера «матрасники» сыграли вничью с «Арсеналом » (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Перед игрой в аккаунте The Telegraph Football появился пост про испанского футболиста.

«Маркос Льоренте больше известен как угроза общественному здоровью, чем защите «Арсенала» в преддверии сегодняшнего полуфинала Лиги чемпионов…

«Биохакер» обвинен в распространении «тревожной мистификации».

«Если вы думаете, что рак кожи вызывается воздействием солнца, вы – король невежества», – говорилось в шапке поста со ссылкой на статью про игрока.

Сегодня Маркос добавил скриншот этой публикации в сторис инстаграма.

«Чем больше критикуется осмысленное и обоснованное сообщение, тем дальше оно распространяется. Я могу быть только благодарен за такое усиление.

Не все одинаково понимают определенные вещи. Те, кто знает, куда идут, не тратят время на шум, который встречают на своем пути. Вперед», – написал Льоренте в своем сообщении.

Льоренте выложил фото в костюме бутылки солнцезащитного крема с надписью «Полная защита против вашей биологии». Хавбек «Атлетико» поделился альтернативными советами по загару

Льоренте о конденсационных следах самолетов: «Вы заметите, если посмотрите на небо. Легко прожить, ни о чем не думая, но я призываю наблюдать и не верить всему, что говорят»