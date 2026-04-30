  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Захаряна о будущем: «Аренда в «Целе» всегда возможна, есть и другие варианты. «Сосьедад» пока вообще не хочет отдавать Арсена, тем более в Россию»
13

Агент Захаряна о будущем: «Аренда в «Целе» всегда возможна, есть и другие варианты. «Сосьедад» пока вообще не хочет отдавать Арсена, тем более в Россию»

Агент Захаряна: всегда возможна аренда в «Целе», но пока «Сосьедад» не хочет.

Геннадий Голубин, агент Арсена Захаряна, высказался о возможном уходе полузащитника из «Реал Сосьедад» по окончании сезона.

Помимо работы с Захаряном, Голубин является спортивным директором словенского «Целе».

«Вариант с арендой Захаряна всегда возможен. Та же аренда в «Целе» всегда возможна, но у нас есть и другие варианты. На данный момент мы ничего не обсуждаем, потому что это бессмысленно делать до конца сезона.

Если говорить о вариантах, то преимущественно они из Европы. Возвращение в Россию? В реальности «Реал Сосьедад» вообще не хочет отдавать Арсена в аренду куда-либо, тем более в Россию. Поэтому пока сложно что-либо сказать. Все будет понятно через месяц», – заявил Голубин.

В нынешнем сезоне 22-летний Арсен провел за испанский клуб 20 матчей и забил 1 гол. Его контракт действует до лета 2029 года.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46234 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoАрсен Захарян
logoвозможные трансферы
logoГеннадий Голубин
logoвысшая лига Словения
logoпремьер-лига Россия
logoЦеле
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если бы СМИ и агент не напоминали нам о таком футболисте Захаряне, мы бы уже давно забыли, кто он и что он. Потому что как футболист в чемпионате Испании он себя никак не проявляет.
Аренда в Алавес была бы отличной возможностью. Больше шансов можно получить, даже тоже баскский клуб)
«Сосьедад не хочет отдавать Арсена»
Есть ощущение, что Сосьедад просто мечтает избавиться сейчас от хрустального баласта, как бы грустно для Захаряна это не звучало.
Кто-нибудь объяснит, почему он все время травмирован или болен?
Ответ Кино Музыка
Кто-нибудь объяснит, почему он все время травмирован или болен?
потому, что Ловчев так сказал)
Конечно не хочет отдавать. Столько лет защищает цвета клуба. К нему все уж прикипели. Особенно в медкабинете😁 Ну а серьёзно, старт не очень, но ещё молодой. Здоровья и чуточку везенья ему хотя бы. Есть ещё шанс исправить.
С таким здоровьем - без разницы на скамейке какого клуба сидеть.
Почему Целе? В Испании же вариантов немало.
А кто его с такой мед картой в России возьмет ?
Голубин, если что, в руководстве клуба Целе.
Очень удобно, когда в Европе есть "карманный" клуб, куда можно отправить тех, у кого в более сильных чемпионатах не сложилось, как например Иосифов.
Кончено в аренду отдавать не хочет, наверняка часть зарплаты придется платить. Их мечта спихнуть балласт хотя бы за 10млн, но кому он нужен? даже в России
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Ловчев: «Захарян сломал свою карьеру ради перехода за границу. Любой ценой ехать в Европу – не выход. Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы не могли на лавку посадить»
30 апреля, 00:56
Захарян сыграл 8 минут в 6 последних матчах Ла Лиги. Хавбека «Сосьедада» 5 раз за это время не выпускали на поле
26 апреля, 14:36
Ринат Билялетдинов: «Захарян просто потерял несколько лет своей карьеры. Когда ты не играешь за рубежом, то ты вроде футболист, но как будто и турист»
25 апреля, 12:45
Кержаков о Захаряне: «История показывает, насколько уровень футбола в Испании отличается от России по интенсивности. Арсен был не готов к таким нагрузкам»
23 апреля, 06:55
Рекомендуем
Главные новости
Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
4 минуты назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах»
10 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
14 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
16 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
32 минуты назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
24 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
23 минуты назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
25 минут назадТесты и игры
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
28 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
28 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
4 минуты назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
26 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
32 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
49 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
Рекомендуем