  • Экс-арбитр Грефе об отмене пенальти на Эзе: «Игрок «Арсенала» упал сам после минимального контакта – хорошо, что вмешался ВАР. Счет 1:1 – удача для Маккели»
Экс-арбитр Грефе об отмене пенальти на Эзе: «Игрок «Арсенала» упал сам после минимального контакта – хорошо, что вмешался ВАР. Счет 1:1 – удача для Маккели»

Бывший арбитр Мануэль Грефе раскритиковал работу арбитра Данни Маккели на матче «Атлетико» и «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1).

На 56-й минуте матча Маккели назначил пенальти за игру рукой защитника «канониров» Бена Уайта. На 81-й минуте после изучения повтора судья отменил назначенный им пенальти после контакта Давида Ганцко и Эберечи Эзе в штрафной мадридцев.

«Судьям в важных международных матчах следует быть более сдержанными, назначать пенальти только при нарушениях на 1000%.

Пенальти за игру рукой был подарком свыше, он позволил бригаде Маккели и ВАР компенсировать ошибку с первым пенальти. Явно непреднамеренная игра рукой [Уайта], но рука идет прямо по траектории мяча… Таким образом, у обеих команд было по одиннадцатиметровому, но затем снова слишком легковесный пенальти. К счастью, ВАР исправил это, пусть и не в соответствии с протоколом УЕФА –  контакт был, но снова недостаточный. Игрок «Арсенала» снова заметил минимальный контакт и упал сам, хотя после него он еще ставил ногу на землю!

Хорошо, что пенальти не было, но вопрос о том, вернется ли Маккели к матчам международного уровня после этой игры. В таких важных матчах он вмешиваетсяслишком быстро и легкомысленно, хотя справедливо лоялен за пределами штрафной. Что-то не сходится, при том, что у него столько опыта.

Счет 1:1 благодаря пенальти – удача для Маккели, поскольку обе команды могут быть довольны. Отчасти поэтому ВАР вмешался [в эпизод с третьим пенальти], у бригады Маккели, по крайней мере было чутье, но судьи слишком активно вмешиваются по незначительным поводам в таких важных матчах», – написал Грефе.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Мануэля Грефе
идеальное использование ВАР, судья подумал, что был наступ, но на повторе все очевидно, отмена и удар от ворот
Этот идеальный повтор наконец поставит точку в споре.
мне поставили 60 минусов вчера в посте со стоп кадром))))))))))) хотя во время просмотра ВАР в окко в прямом эфире все прекрасно видно было
Давно пора убрать этого судью от топ матчей! Ещё после полуфинала Евро.
