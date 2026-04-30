  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Акрон» о приглашении Булойчика: «Клуб не ищет тренера, штаб Тедеева готовится к матчу с «Краснодаром». Сосредоточены на задаче по продолжению выступления в РПЛ»
6

«Акрон» о приглашении Булойчика: «Клуб не ищет тренера, штаб Тедеева готовится к матчу с «Краснодаром». Сосредоточены на задаче по продолжению выступления в РПЛ»

«Акрон» о поиске тренера: неверная информация, сосредоточены на РПЛ.

В «Акроне» отреагировали на слухи о возможной смене главного тренера.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что клубу интересен главный тренер «Шинника» Артем Булойчик.

«Команда находится на ключевом отрезке сезона и сосредоточена на решении задачи по продолжению выступления в РПЛ. Удивительно видеть такого рода инсайды после победы команды в Калининграде.

«Акрон» не занимается подобным поиском – эта информация не соответствует действительности. Штаб Заура Тедеева в штатном режиме готовит команду к домашней игре с лидером чемпионата», – заявили в «Акроне».

Тольяттинцы в воскресенье примут «Краснодар» в 28-туре Мир РПЛ. Команда Тедеева занимает 10-е место в турнирной таблице с 27 очками.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46112 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoЗаур Тедеев
logoШинник
logoвозможные трансферы
logoПервая лига
logoАртем Булойчик
logoКраснодар
logoЧемпионат.com
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мостовой: совсем с ума сошли, нефутбольных людей приглашают, уже до булочников дошли.
Ну сейчас вроде на десятое вышли. С Краснодаром дома будет тяжело, но с Ростовом дома и с Крыльями на выезде вполне можно побиться.
Ответ Pertinax Gandi
Ну сейчас вроде на десятое вышли. С Краснодаром дома будет тяжело, но с Ростовом дома и с Крыльями на выезде вполне можно побиться.
с Крыльями на выезде
Ответ uchiyamada
с Крыльями на выезде
А я как написал?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Акрон» может возглавить Булойчик. Тренер «Шинника» входит в шорт-лист на случай отставки Тедеева
29 апреля, 18:57
Тедеев после 1:0 с «Балтикой»: «Танашев – большой молодец, побольше бы нам таких арбитров на поле». Талалаев раскритиковал судью
27 апреля, 20:12
Только «Акрон», «Зенит» и ЦСКА победили «Балтику» в РПЛ в этом сезоне
27 апреля, 19:13
«Акрон» победил в РПЛ впервые с ноября и поднялся на 10-е место. У команды Тедеева было 7 поражений и 3 ничьих
27 апреля, 19:08
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
13 минут назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
5 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
4 минуты назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
6 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
9 минут назад
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
9 минут назад
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
10 минут назад
Сперцян отдал 15 голевых передач в РПЛ. Только у Лоськова и Халка было больше ассистов за сезон
24 минуты назад
«МЮ» после ошибок Диалло и Ламменса дважды пропустил от «Ливерпуля». Передачу хавбека поперек поля перехватил Собослаи, вратарь «Юнайтед» отдал пас по центру на ногу Мак Аллистеру
25 минут назад
У «Краснодара» 7 побед и 3 ничьих в 10 последних матчах. Дальше – две встречи с «Динамо»
30 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
7 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
13 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
30 минут назадLive
«Ювентус» – «Верона». Дэвид, Йылдыз и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
55 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
55 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
«Ливерпуль» впервые пробил по воротам «МЮ» на 24-й минуте при счете 0:2. Гакпо нанес удар мимо
сегодня, 15:09
Рекомендуем