«Акрон» о приглашении Булойчика: «Клуб не ищет тренера, штаб Тедеева готовится к матчу с «Краснодаром». Сосредоточены на задаче по продолжению выступления в РПЛ»

«Акрон» о поиске тренера: неверная информация, сосредоточены на РПЛ.

В «Акроне» отреагировали на слухи о возможной смене главного тренера.

Ранее «РБ Спорт» сообщил , что клубу интересен главный тренер «Шинника » Артем Булойчик.

«Команда находится на ключевом отрезке сезона и сосредоточена на решении задачи по продолжению выступления в РПЛ . Удивительно видеть такого рода инсайды после победы команды в Калининграде.

«Акрон» не занимается подобным поиском – эта информация не соответствует действительности. Штаб Заура Тедеева в штатном режиме готовит команду к домашней игре с лидером чемпионата», – заявили в «Акроне ».

Тольяттинцы в воскресенье примут «Краснодар » в 28-туре Мир РПЛ. Команда Тедеева занимает 10-е место в турнирной таблице с 27 очками.