Дивеев о матче с ЦСКА: «Все спрашивают про «особый настрой» и «принципиальность» – скажу честно, все это присутствует. Но самое важное – это три очка»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев признался, что матч с ЦСКА будет для него принципиальным.
Игра 28-го тура Мир РПЛ пройдет в Москве в субботу, 2 мая. Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА зимой этого года в рамках обмена на форварда Лусиано Гонду.
«Все спрашивают меня про «особый настрой» и «принципиальность» ближайшего матча. Скажу честно: все это присутствует. Но на игре все эмоции останутся за пределами поля. Потому что самое важное в субботу – это три очка. Ждем вашу поддержку!🦁» – написал Дивеев в телеграм-канале.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Игоря Дивеева
Но не очко обычно губит, а к 11 туз(Соболев).
По чесноку сказал, а то некоторые умничают
По чесноку вот так: если займем 2 место, то сильно не расстроюсь. На зарплате это особо не скажется, она и так приличная, а первое место можно как-нибудь и потом выиграть.
Так он в Зенит за титулами же пришёл. Деньги важны, конечно, но серебро рпл у него уже есть. Хочет золото. И не говорите, что ему наплевать. Многие хорошие игроки радуются титулу.
чемпионом становятся не за красивую игру а за три очка помню сборную Румынии или Греции -играли от обороны а уж бельгийскую защиту никто кроме Дараселия не проходил
в штанах у тебя три очка.
Всем бывшим хочется форсануть "кого вы потеряли".
И чем же матчи против ЦСКА принципиален, ты же ушел по обоюдной выгоде?)
Показать, что он выиграл расставание, возможно 😄😄😄
Думаю, Игорь не очень понимает суть слова "принципиальный". Не доучила еще жена культуре.
ЦСКА не проиграет
