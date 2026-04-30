Анри про 1:1 «Атлетико» с «Арсеналом»: «Мы спустились на землю после тотального футбола «ПСЖ» и «Баварии». Есть разные стили игры – в Мадриде мы увидели то, чего ожидали»

Анри о матче «Атлетико» – «Арсенал»: мы вернулись с небес на землю.

Экс-форвард «Арсенала » Тьерри Анри заявил, что игра в матче «Атлетико » – «Арсенал» соответствовала его ожиданиям.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов команды сыграли вничью (1:1), оба гола были забиты с пенальти.

«Во вторник, после победы «ПСЖ » над «Баварией» со счетом 5:4, мы были на седьмом небе от счастья. Теперь мы вернулись на землю. В исполнении «ПСЖ» с «Баварией» мы увидели тотальный футбол, а в этом матче – просто футбол. Просто есть разные стили игры.

В Париже произошло то, чего мы ожидали. Нам всем это понравилось. Это было потрясающе. Мы также ожидали того, что происходило в Мадриде. Думаю, футбольный мир увидел то, чего ждал», – сказал Анри в эфире CBS Sports Golazo Network.