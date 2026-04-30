Анри про 1:1 «Атлетико» с «Арсеналом»: «Мы спустились на землю после тотального футбола «ПСЖ» и «Баварии». Есть разные стили игры – в Мадриде мы увидели то, чего ожидали»

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри заявил, что игра в матче «Атлетико» – «Арсенал» соответствовала его ожиданиям.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов команды сыграли вничью (1:1), оба гола были забиты с пенальти.

«Во вторник, после победы «ПСЖ» над «Баварией» со счетом 5:4, мы были на седьмом небе от счастья. Теперь мы вернулись на землю. В исполнении «ПСЖ» с «Баварией» мы увидели тотальный футбол, а в этом матче – просто футбол. Просто есть разные стили игры.

В Париже произошло то, чего мы ожидали. Нам всем это понравилось. Это было потрясающе. Мы также ожидали того, что происходило в Мадриде. Думаю, футбольный мир увидел то, чего ждал», – сказал Анри в эфире CBS Sports Golazo Network.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Я могу понять и простить любой автобус.
Запихивание вратаря соперника,задержки времени,это всё ладно.
Но когда Арсенал за 90 минут,не может создать ни одной нормальной позиционной атаки,это уже за гранью.
Максимум этого Арсенала - это навес.
Чем они на тренировках занимаются?
Такое усталостью не объяснить...
Ответ Доминатор3000
абсолютно согласен. и ведь непонятно что произошло, в первой половине сезона арсенал был прекрасен, моментов много хватало ща матч, в том числе и с хорошо организованными командами
Эти и прекрасен матч в Париже, что такие бывают довольно редко.
