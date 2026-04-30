Смертин о беге: «Я расширил диапазон допустимого душевного комфорта. Меня не смущают капризы погоды, каждый день езжу на электричке, как селедка в банке. Скоро ничто не сможет выбить из строя»
Бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Алексей Смертин в своем блоге на Спортсе’‘ рассказал, как бег изменил его восприятие комфорта.
Завтра Смертин выйдет на старт чемпионата России по суточному бегу. Гонка длится 24 часа – по 400-метровому кругу на стадионе.
«Благодаря соревнованиям на ультрадлинные дистанции и подготовке к ним я расширил диапазон допустимого душевного комфорта.
Что это значит? Например, есть человек, который живет в комфорте, не усложняет и не преодолевает. Скорее всего, его может выбить из равновесия небольшое похолодание или жара летом – потому что обласкан комфортом.
Я же постоянно покидаю зону комфорта: преодолевал и в -40 °C, и в +40 °C. Поэтому температура -30 не выводит меня за рамки душевного равновесия. Меня не смущает ни снег в конце апреля, ни дождь летом, ни знойная жара, ни какие-либо другие капризы природы.
Все то, что раньше приносило дискомфорт, теперь нормально. Это не значит, что я кайфую в -30. Нет, конечно. Но я знаю, что в -30 не выйду из душевного комфорта.
Я, например, каждый день езжу на электричке. Стою в тамбуре, как селедка в банке. Меня это тоже не выбивает из колеи и никак не раздражает. Я недавно бежал неделю по пустыне и целыми днями жевал песок – чего стоит постоять полчаса в переполненной электричке.
Мои бастионы душевной жизни благодаря бегу утолщились и стали неприступны. Представьте, что по стенам замка стоит бесконечное количество лучников и орудий, которые никому не дают подобраться.
Так и у меня с душевным равновесием. Я надеюсь, скоро вообще не останется внешних факторов, которые смогут выбить из строя», – написал Смертин.
Я на пороге 5го десятка стал спокоен к переменчивой погоде, когда с работы возвращаешься домой. Не даёшь волю эмоциям, когда окружающие бушуют. Хотелось бы покорить пустыню, но больные ноги не позволяют даже раз в месяц поиграть в любимый футбол. Борю страшную день при прочих упражнениях для рук и торса, дочитываю до конца скучные толстые книги. Добиваю лень. Ну и в транспорте- так же.
Алексей служит примером.
Исправил с 50 на 5.