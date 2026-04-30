Смертин о беге: «Я расширил диапазон допустимого душевного комфорта. Меня не смущают капризы погоды, каждый день езжу на электричке, как селедка в банке. Скоро ничто не сможет выбить из строя»

Смертин: благодаря марафонам я расширил диапазон допустимого душевного комфорта.

Бывший полузащитник «Локомотива », «Челси» и сборной России Алексей Смертин в своем блоге на Спортсе’‘ рассказал, как бег изменил его восприятие комфорта.

Завтра Смертин выйдет на старт чемпионата России по суточному бегу. Гонка длится 24 часа – по 400-метровому кругу на стадионе.

«Благодаря соревнованиям на ультрадлинные дистанции и подготовке к ним я расширил диапазон допустимого душевного комфорта.

Что это значит? Например, есть человек, который живет в комфорте, не усложняет и не преодолевает. Скорее всего, его может выбить из равновесия небольшое похолодание или жара летом – потому что обласкан комфортом.

Я же постоянно покидаю зону комфорта: преодолевал и в -40 °C, и в +40 °C. Поэтому температура -30 не выводит меня за рамки душевного равновесия. Меня не смущает ни снег в конце апреля, ни дождь летом, ни знойная жара, ни какие-либо другие капризы природы.

Все то, что раньше приносило дискомфорт, теперь нормально. Это не значит, что я кайфую в -30. Нет, конечно. Но я знаю, что в -30 не выйду из душевного комфорта.

Я, например, каждый день езжу на электричке. Стою в тамбуре, как селедка в банке. Меня это тоже не выбивает из колеи и никак не раздражает. Я недавно бежал неделю по пустыне и целыми днями жевал песок – чего стоит постоять полчаса в переполненной электричке.

Мои бастионы душевной жизни благодаря бегу утолщились и стали неприступны. Представьте, что по стенам замка стоит бесконечное количество лучников и орудий, которые никому не дают подобраться.

Так и у меня с душевным равновесием. Я надеюсь, скоро вообще не останется внешних факторов, которые смогут выбить из строя», – написал Смертин.

