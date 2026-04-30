  Смертин о беге: «Я расширил диапазон допустимого душевного комфорта. Меня не смущают капризы погоды, каждый день езжу на электричке, как селедка в банке. Скоро ничто не сможет выбить из строя»
Смертин о беге: «Я расширил диапазон допустимого душевного комфорта. Меня не смущают капризы погоды, каждый день езжу на электричке, как селедка в банке. Скоро ничто не сможет выбить из строя»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Алексей Смертин в своем блоге на Спортсе’‘ рассказал, как бег изменил его восприятие комфорта.

Завтра Смертин выйдет на старт чемпионата России по суточному бегу. Гонка длится 24 часа – по 400-метровому кругу на стадионе.

«Благодаря соревнованиям на ультрадлинные дистанции и подготовке к ним я расширил диапазон допустимого душевного комфорта.

Что это значит? Например, есть человек, который живет в комфорте, не усложняет и не преодолевает. Скорее всего, его может выбить из равновесия небольшое похолодание или жара летом – потому что обласкан комфортом.

Я же постоянно покидаю зону комфорта: преодолевал и в -40 °C, и в +40 °C. Поэтому температура -30 не выводит меня за рамки душевного равновесия. Меня не смущает ни снег в конце апреля, ни дождь летом, ни знойная жара, ни какие-либо другие капризы природы.

Все то, что раньше приносило дискомфорт, теперь нормально. Это не значит, что я кайфую в -30. Нет, конечно. Но я знаю, что в -30 не выйду из душевного комфорта.

Я, например, каждый день езжу на электричке. Стою в тамбуре, как селедка в банке. Меня это тоже не выбивает из колеи и никак не раздражает. Я недавно бежал неделю по пустыне и целыми днями жевал песок – чего стоит постоять полчаса в переполненной электричке.

Мои бастионы душевной жизни благодаря бегу утолщились и стали неприступны. Представьте, что по стенам замка стоит бесконечное количество лучников и орудий, которые никому не дают подобраться.

Так и у меня с душевным равновесием. Я надеюсь, скоро вообще не останется внешних факторов, которые смогут выбить из строя», – написал Смертин.

Как Смертин тренировал голову, чтобы дойти до суточного забега?

Такое ощущение, что Смертин что-то знает и усиленно готовится к этому.
Ответ Трент Резнор
От неё не убежит
Ответ Денис Цаплинд
как раз таки от смерти можно и нужно именно убежать
Сутки по кругу бежать это конечно жесть.
Ответ Pertinax Gandi
Я как человек,который систематически бегает,полностью с вами согласен,для меня это ужас,бегать по кругу(
Ответ Pertinax Gandi
Вся наша жизнь такая!)
Я в беге и своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже
сто триллионов миллиардов лет пробегаю на триллионах и
триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот бег и мир абсолютно
понятен, и я здесь ищу только одного - покоя, умиротворения и
вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания
великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства
существа, бесконечно вечного, куда ни побеги, хоть вглубь - в бесконечно
малое, хоть ввысь - в бесконечное большое
Ответ ten Hag
Тоже сразу это пришло в голову ))
Ответ ten Hag
Плюсанул.Тоже про него вспомнил)
Стоик. Аскет.

Я на пороге 5го десятка стал спокоен к переменчивой погоде, когда с работы возвращаешься домой. Не даёшь волю эмоциям, когда окружающие бушуют. Хотелось бы покорить пустыню, но больные ноги не позволяют даже раз в месяц поиграть в любимый футбол. Борю страшную день при прочих упражнениях для рук и торса, дочитываю до конца скучные толстые книги. Добиваю лень. Ну и в транспорте- так же.
Алексей служит примером.
Ответ Мононим
Ого! Вам уже скоро будет 490 лет? Моё почтение.
Ответ Nekto
Благодарю за замечание, дорогой Некто)
Исправил с 50 на 5.
Потомки вероятные будут смотреть на Смертина как на прорицателя и Нострадамуса 21 века.Ему бы еще выработать иммунитет к урану и плутонию и тогда у него точно будут титановые бастионы
Вот кто та самая бабка, которая толкается в электричке в 7 утра, так и знал, что все бабки просто тренируются в вагонах, чтобы в поликлинике показать новые приемы
может ему врачу показаться, что-то пугает он.
Ответ Курт Кобэйн
Курт, ты бы тоже это... ружья из дома убрал на всякий)
Ответ tallmuch
Поздно.
Выдающийся человек.
Потрясающий пример саморазвития. Достойно уважения
Тем не менее именно на стадионе по кругу устанавливаются рекорды по суточному бегу. По шоссе результат прилично ниже.
Ответ volodin
Выбегали ли марафон из 2 часов на стадионе?
Ответ Guillermo
Я про суточный бег. Там прилично выше рекорд на стадионе.
Смертин пробежал 73 км за 6 часов по 200-метровому кругу без пауз в рамках подготовки к суточному забегу на 240 км: «Даже Борзаковский вышел, добавил темпа по-дружески»
27 марта, 13:28
Алексей Смертин: «В «Заре» решили подышать медицинским препаратом – кто-то его свистнул из комнаты доктора. Дальше ползали на карачках, «Асмарал» все видел. Это не помешало выиграть 7:1»
4 марта, 13:52
Алексей Смертин: «Шахтеры – настоящие герои. Я спускался в забой и увидел, какой это сложный труд: замкнутое пространство, запах специфический, жуткий шипящий звук метана»
4 марта, 13:02
Алексей Смертин: «О смерти я думаю почти ежедневно, так проще жить – больше удовольствия «в моменте». Впитал философию стоицизма, прочитав Марка Аврелия, Сенеку, Эпиктета»
11 февраля, 09:06
