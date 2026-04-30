Пети о сравнениях Олисе с Зиданом: «Я уже слышал это о некоторых игроках – немногие потом стабильно играли на топ-уровне. Я жду чемпионата мира, чтобы это подтвердить»

Пети о сравнениях Олисе с Зиданом: поживем – увидим.

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что считает сравнения полузащитника «Баварии» Майкла Олисе с Зинедином Зиданом преждевременными.

Ранее о сходстве Олисе с Зиданом заявил Кристоф Дюгарри : «Мы присутствуем при рождении звезды – он умеет все, никто не доставлял Мендешу столько проблем».

«Я уже слышал, как некоторых игроков сравнивали с Зиданом. И очень немногие из этих игроков постоянно показывали высочайший уровень. Поживем – увидим.

Все мы восхищены выдающимися качествами Олисе. Я все еще жду подтверждения. Я жду чемпионата мира, чтобы это увидеть», – сказал Пети.