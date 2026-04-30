  • Пети о сравнениях Олисе с Зиданом: «Я уже слышал это о некоторых игроках – немногие потом стабильно играли на топ-уровне. Я жду чемпионата мира, чтобы это подтвердить»
29

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что считает сравнения полузащитника «Баварии» Майкла Олисе с Зинедином Зиданом преждевременными.

Ранее о сходстве Олисе с Зиданом заявил Кристоф Дюгарри: «Мы присутствуем при рождении звезды – он умеет все, никто не доставлял Мендешу столько проблем».

«Я уже слышал, как некоторых игроков сравнивали с Зиданом. И очень немногие из этих игроков постоянно показывали высочайший уровень. Поживем – увидим.

Все мы восхищены выдающимися качествами Олисе. Я все еще жду подтверждения. Я жду чемпионата мира, чтобы это увидеть», – сказал Пети.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
никто не Зидан, только Зидан Зидан!
Ответ Vatikan
Не только. Зинедин тоже Зидан
Ответ omach
Мохаммед Зидан
Олисе нет смысла сравнивать с Зиданом т.к. это игроки разных позиций и играли в разное время, но если говорить про мастерство футболистов, то думаю оно вполне сопоставимо. Например Олисе нынешнего сезона явно сильнее прошлогоднего Дембеле, который получил ЗМ.
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Никогда не пойму этой недооценки Дембеле. Он очень и очень сильный игрок, один из лучших в мире.
Для современного футбола - это прямо бриллиант. Он делает все на поле, не только атакует.
Ответ Proper Chels
А его никто и недооценивает. Он действительно сильно провёл прошлый сезон и в этом сезоне неплох. Но он не лучший, и никогда не был таким. Он, как вы сами подметили лишь "один из лучших "
Как впринципе сравнивать игроков разных позиций?
Ответ Йозе Марино пасует на Эмбаппе
По количеству голов, как это 17 лет делали Криштибои
Ответ Tristan...
Комментарий удален пользователем
Зидан и Олисе игроки совершенно разного стиля. Их не очень то правильно сравнивать, если только по итоговому вкладу в достижения сборной.
Не знаю про Зидана, но при чем тут ЧМ? Его уровень ниже, чем финальной стадии ЛЧ, где Олисе это уже показал. Прямо сейчас. В первом тайме с ПСЖ (действующим обладателем кубка) он создал самостоятельно 4 голевых момента: два не забил (сэйв и штанга), пас на пенальти и гол. В лиге он делает это весь сезон (а вообще-то два и еще два в АПЛ он явно выделялся). Конечно, в идеале сравнивать игроков после завершения карьеры, но ничего не запрещает восхищаться ими прямо сейчас, пока горячо.
Вообще не Зидан он, говорю как свидетель игры обоих, Зизу больше в центре играл, диапазон действий у него был шире.
Вообще-то нападение сборной Франции просто убийственное.Только в этом матче-Олисе, Дембеле,Дуэ,Баркола.А ещё прибавьте к ним Шерки,Тюрама и,конечно же,Мбаппе.Плюс ещё Экитике получил травму,а то он тоже был бы на Мундиале
Как же мало говорят про Хулиана Альвареса. Он не играет в команде, которая доминирует, но чел делает разницу. Слабых сторон у него нет. Удар, скорость, дрибблинг, видение поля.. почти любой штрафной опасный..
