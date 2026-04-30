Неманя Пейчинович: «Мечтаю вернуться в «Локомотив» главным тренером. В России я провел замечательное время»

Пейчинович: мечтаю вернуться в «Локомотив» главным тренером.

Бывший защитник «Локомотива » Неманя Пейчинович заявил, что хотел бы однажды вернуться в клуб в качестве тренера.

Пейчинович выступал за «Локомотив» с 2014 по 2018 год, в России он также играл за «Факел».

«Я открыл строительную фирму. С футболом сейчас никак не связан, но я скучаю по временам, когда был игроком, поэтому я записался на обучение на лицензию. Моя мечта – вернуться в «Локомотив» главным тренером.

Я провел в России замечательное время. Хочется снова вернуться в Москву», – сказал Пейчинович.