Неманя Пейчинович: «Мечтаю вернуться в «Локомотив» главным тренером. В России я провел замечательное время»
Бывший защитник «Локомотива» Неманя Пейчинович заявил, что хотел бы однажды вернуться в клуб в качестве тренера.
Пейчинович выступал за «Локомотив» с 2014 по 2018 год, в России он также играл за «Факел».
«Я открыл строительную фирму. С футболом сейчас никак не связан, но я скучаю по временам, когда был игроком, поэтому я записался на обучение на лицензию. Моя мечта – вернуться в «Локомотив» главным тренером.
Я провел в России замечательное время. Хочется снова вернуться в Москву», – сказал Пейчинович.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
14 комментариев
Положа руку на сердце я его понимаю, но если вдруг каким-то чудом Локо его назначит главным тренером, то такой авантюры я никак не пойму