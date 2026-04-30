  Неманя Пейчинович: «Мечтаю вернуться в «Локомотив» главным тренером. В России я провел замечательное время»
Неманя Пейчинович: «Мечтаю вернуться в «Локомотив» главным тренером. В России я провел замечательное время»

Бывший защитник «Локомотива» Неманя Пейчинович заявил, что хотел бы однажды вернуться в клуб в качестве тренера.

Пейчинович выступал за «Локомотив» с 2014 по 2018 год, в России он также играл за «Факел».

«Я открыл строительную фирму. С футболом сейчас никак не связан, но я скучаю по временам, когда был игроком, поэтому я записался на обучение на лицензию. Моя мечта – вернуться в «Локомотив» главным тренером.

Я провел в России замечательное время. Хочется снова вернуться в Москву», – сказал Пейчинович.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Неплохой защитник был
заслуживает уважение ,что имеет цель и добивается ее выполнения.Выучится ,получит лицензию и может услышим имя нового молодого тренера Российского чемпиона.
Чтобы для Моста без лицензии на одного врага стало больше 🤣
Пейча хорошим вторым дефом был, но его страховал Чорлука
Чемпионский сезон с Кверквелией вроде бы вытащили на двоих.
тоже верно, в том сезоне Ведран травмирован был
можно транзитом через что то типа пари нн или Сочи
Человек не тренирует, с футболом никак не связан, но хочет быть тренером клуба, где платят полмилиона-миллион евро в год) зато человек этот футбольный))

Положа руку на сердце я его понимаю, но если вдруг каким-то чудом Локо его назначит главным тренером, то такой авантюры я никак не пойму
У нас такой свой Пейчинович есть - Мостовой
Всё так)
Лично меня всегда раздражал этот защитник. Вся его игра - выбить в аут или отдать ближнему, если никого из соперников рядом нет, был относительно ничего только рядом с сильным напарником, а просто человеческая глупость шла в комплекте. Запомнился момент после очередного матча с Атлетико (там было что несколько лет подряд с ними играли в ЛЕ, а потом в ЛЧ), где дежурно проиграли 0:3 кажется, вышел этот субъект и заявил прессе, что Диего Коста - ерунда напад, и он не создал ему Пейчиновичу никаких проблем. При том, что в той игре персонально по Косте играл Чорлука и действительно из-под хорвата атлет ничего не смог, но в тот единственный эпизод в игре, когда Коста вырвался от Ведрана играл против Пейча - сразу забил с навеса:)
