  Колосков о конгрессе ФИФА: «Вопросов по России не будет, пока не закончится СВО. Там есть традиционная повестка дня»
Колосков о конгрессе ФИФА: «Вопросов по России не будет, пока не закончится СВО. Там есть традиционная повестка дня»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что на конгрессе ФИФА не будут рассматривать важные для российского футбола вопросы.

Конгресс ФИФА состоится сегодня в Ванкувере. В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой.

– Чего ждать от конгресса ФИФА?

– От конгресса ФИФА ничего ждать не надо. Там есть повестка дня, она традиционная. И ничего нового там не будет. Обычный конгресс. Он так и называется – ежегодный конгресс. Без всяких сюрпризов.

– Никакие важные для нашего футбола вопросы не будут рассматриваться?

– Нет, конечно. Их нет в повестке дня. И не будет до тех пор, пока не закончится специальная военная операция, – сказал Колосков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
это итак давно понятно. И не думаю, что сразу после окончания военных действий, наших сразу же везде вернут
Ладно, эту здравую мысль, связанную с СВО, действительно Колосков высказал? Внезапное просветление...
Ладно, эту здравую мысль, связанную с СВО, действительно Колосков высказал? Внезапное просветление...
действительно весть неприятная ,но основана на реальности.Наши ожидания -наши проблемы.
Ладно, эту здравую мысль, связанную с СВО, действительно Колосков высказал? Внезапное просветление...
Он эту мысль уже 4 года, ужас какой, говорит
