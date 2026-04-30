Колосков о конгрессе ФИФА: «Вопросов по России не будет, пока не закончится СВО. Там есть традиционная повестка дня»

Колосков о конгрессе ФИФА: вопросов по России не будет до окончания СВО.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что на конгрессе ФИФА не будут рассматривать важные для российского футбола вопросы.

Конгресс ФИФА состоится сегодня в Ванкувере. В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой.

– Чего ждать от конгресса ФИФА?

– От конгресса ФИФА ничего ждать не надо. Там есть повестка дня, она традиционная. И ничего нового там не будет. Обычный конгресс. Он так и называется – ежегодный конгресс. Без всяких сюрпризов.

– Никакие важные для нашего футбола вопросы не будут рассматриваться?

– Нет, конечно. Их нет в повестке дня. И не будет до тех пор, пока не закончится специальная военная операция, – сказал Колосков.