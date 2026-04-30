Экс-хавбек «Спартака» Попов о словах Массалыги про нежелание заправляться на «Газпроме»: «Все знают, что весь бензин оттуда – тогда и свет можно не включать. Вопросы надо решать на поле»
Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал слова Никиты Массалыги о принципиальном нежелании заправляться на «Газпроме».
– Вы сами ездили за рулем в России?
– Нормально, никаких проблем.
– Часто останавливали?
– Иногда проверяли документы. За десять лет – раз десять, может. Но я в принципе не нарушал, всегда слежу за дорогой. Меня часто узнавали, всегда желали удачи после того, как понимали, кто перед ними.
– Недавно футболист «Спартака» Массалыга сказал, что принципиально не будет заправляться на «Газпроме», потому что это спонсор «Зенита».
– Все знают, что весь бензин из «Газпрома», а они просто отдают его другим заправкам. Бензин везде один и тот же. Так что его слова – перебор.
Многие игроки хотят показаться верными перед болельщиками. Но «Газпром» же есть везде: в России, СНГ, в Европе. Не заправляться в других местах, что ли? Практически весь бензин оттуда! Если так мыслить, то и свет можно не включать, если его дает «Газпром». Футбольные вопросы надо решать на поле, – сказал Попов.
Татнефть и Лукойл сейчас обалдели)
Немножко базы раскрою: У нас в Питере бензин крупных компаний Газпром,Татнефть,Роснефть с одного хранилища.,Лукойл и Тебойл с другого.,и есть ещё бензин Киришского НПЗ по АЗС Кириши и Сургутнефтегаз.
Если рядом будут стоять все эти АЗС,то я, болельщик Зенита с огромным стажем заправлюсь на Тебойл или Лукойле.,там по моим ощущениям от машины бенз получше будет.
А ту дичь что несет этот молодой человек говорит только о проблемах с головой,так что оденьте ему шлем как у Чеха что бы помягче воздействие мяча на голову было.,или запретите вообще головой играть🤷♂️
