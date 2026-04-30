  • Экс-хавбек «Спартака» Попов о словах Массалыги про нежелание заправляться на «Газпроме»: «Все знают, что весь бензин оттуда – тогда и свет можно не включать. Вопросы надо решать на поле»
64

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал слова Никиты Массалыги о принципиальном нежелании заправляться на «Газпроме».

– Вы сами ездили за рулем в России?
 
– Нормально, никаких проблем.

– Часто останавливали?

– Иногда проверяли документы. За десять лет – раз десять, может. Но я в принципе не нарушал, всегда слежу за дорогой. Меня часто узнавали, всегда желали удачи после того, как понимали, кто перед ними.

– Недавно футболист «Спартака» Массалыга сказал, что принципиально не будет заправляться на «Газпроме», потому что это спонсор «Зенита».

– Все знают, что весь бензин из «Газпрома», а они просто отдают его другим заправкам. Бензин везде один и тот же. Так что его слова – перебор.

Многие игроки хотят показаться верными перед болельщиками. Но «Газпром» же есть везде: в России, СНГ, в Европе. Не заправляться в других местах, что ли? Практически весь бензин оттуда! Если так мыслить, то и свет можно не включать, если его дает «Газпром». Футбольные вопросы надо решать на поле, – сказал Попов.

Спартак
Спорт-Экспресс
Зенит
Газпром
Никита Массалыга
Ивелин Попов
Ну, главный тренер Зенита не ест мясо, всё нормально.
Ответ dudufufu
А мы едим сельдерей.))
Ответ dudufufu
Комментарий скрыт
– Все знают, что весь бензин из «Газпрома»
Татнефть и Лукойл сейчас обалдели)
Я вот например наоборот на Лукойле заправляюсь, на мой взгляд 95й там качественнее.
Я вот например наоборот на Лукойле заправляюсь, на мой взгляд 95й там качественнее.
Кстати, научно доказано, что по составу углеводородов 95-й действительно у Лукойла лучше
Можно ссылку на эту научно доказаную статью?
Лукойл и Роснефть: "Подожди, подожди, ты о чем?"
Какая разница, везде дерут втридорога
Ну этот Мамалыга и популист уже в столь раннем возрасте..,ещё никто и звать никак.,просто по мячу иногда попадает,а уже натягивает на себя патриотизм игрушечный 🤦‍♂️
Немножко базы раскрою: У нас в Питере бензин крупных компаний Газпром,Татнефть,Роснефть с одного хранилища.,Лукойл и Тебойл с другого.,и есть ещё бензин Киришского НПЗ по АЗС Кириши и Сургутнефтегаз.
Если рядом будут стоять все эти АЗС,то я, болельщик Зенита с огромным стажем заправлюсь на Тебойл или Лукойле.,там по моим ощущениям от машины бенз получше будет.
А ту дичь что несет этот молодой человек говорит только о проблемах с головой,так что оденьте ему шлем как у Чеха что бы помягче воздействие мяча на голову было.,или запретите вообще головой играть🤷‍♂️
Прокукарекал ноунейм?
Кому твоё то мнение нужно?
С весенним обострением,береги себя!
Вдруг в этой жизни будешь кому-то интересен…
Хотя врядли!
Парень молодой. Просто максимализм. 🤷🏻 Серьезно относиться к таким заявлениям могут те кто в таком же возрасте или постарели, но из него не вышли.
Те к кому возраст пришёл один?😄
Так бывает. И к сожалению, происходит всё чаще. 🤷🏻
Нууу, я тоже Газпром объезжаю. Думаю у северных с лукойлом такая же история. На подкоре 😁
Нууу, я тоже Газпром объезжаю. Думаю у северных с лукойлом такая же история. На подкоре 😁
Отнюдь. До тех пор, пока Спартак без титулов, Лукойл надо поддерживать.
У меня подкора здоровая и при наличии их рядом.,я заправлюсь на Лукойле,но за Зенит пол-века🤣
Ну у Лукойла точно свой бензин. Они единственные в России, у кого акций нет у государства. Лукойл полностью частная компания.
в Питер никогда не поеду есть корюшку не буду в Эрмитаж не пойду а уж бензином пользоваться да вообще пластмассой - никогда такой принципиальный аж сам собой горжусь-мдя
