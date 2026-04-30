Гвардиола, Слот, Ираола, Нуну – среди номинантов на приз лучшему тренеру апреля в АПЛ

Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.

На награду по итогам апреля номинированы 7 специалистов. 

Нуну Эшпириту СантуВест Хэм») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+5»;

Даниэль ФаркеЛидс») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+5»;

Фабиан Хюрцелер («Брайтон») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+5»;

Андони Ираола («Борнмут») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+2»;

Витор Перейра («Ноттингем Форест») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+8»;

Арне Слот («Ливерпуль») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+5».

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
Победит лысый
Ни одного англичанина...Не справляется британская корона с импортозамещением
Фарке, Сантуш и Перейра - герои, которые пытаются спасти свои команды от вылета в Чемпионшип и для таких команд, каждое очко на вес золота, но есть один "лысый шарлатан", который ведет свою команду к очередному успеху! Думаю Пеп заслужил статуэтку, тем более одержал победу над своим главным конкурентом и сбросил его с первой строчки....
