Гвардиола, Слот, Ираола, Нуну – среди номинантов на приз лучшему тренеру апреля в АПЛ
Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.
На награду по итогам апреля номинированы 7 специалистов.
Нуну Эшпириту Санту («Вест Хэм») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+5»;
Даниэль Фарке («Лидс») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+5»;
Фабиан Хюрцелер («Брайтон») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+5»;
Андони Ираола («Борнмут») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+2»;
Витор Перейра («Ноттингем Форест») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+8»;
Арне Слот («Ливерпуль») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+5».
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
Победит лысый
Ни одного англичанина...Не справляется британская корона с импортозамещением
Перейра
Фарке, Сантуш и Перейра - герои, которые пытаются спасти свои команды от вылета в Чемпионшип и для таких команд, каждое очко на вес золота, но есть один "лысый шарлатан", который ведет свою команду к очередному успеху! Думаю Пеп заслужил статуэтку, тем более одержал победу над своим главным конкурентом и сбросил его с первой строчки....
