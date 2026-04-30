Гвардиола, Слот, Ираола, Нуну – среди номинантов на приз лучшему тренеру апреля в АПЛ

Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.

На награду по итогам апреля номинированы 7 специалистов.

Нуну Эшпириту Санту («Вест Хэм ») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+5»;

Даниэль Фарке («Лидс ») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+5»;

Фабиан Хюрцелер («Брайтон») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+5»;

Андони Ираола («Борнмут») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+2»;

Витор Перейра («Ноттингем Форест») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+8»;

Арне Слот («Ливерпуль») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+5».

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.