«МЮ» и Майну продлили контракт до 2031 года
«МЮ» продлил контракт с Майну.
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Кобби Майну.
Новое соглашение с 21-летним полузащитником будет действовать до июня 2031 года.
Ранее сообщалось, что по новому контракту зарплата Майну в «МЮ» вырастет в семь раз – с 20000 до 150 000 фунтов в неделю.
В этом сезоне Майну принял участие в 24 матчах АПЛ и отдал два голевых паса. Подробная статистика воспитанника «МЮ» доступна здесь.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46112 голосов
Да!
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Абсолютно заслужено
Хороший ход
Хороший ход
Нормальный ход
Нормальный ход
Если что, можно продать
Отлично. Если обретёт стабильность и будет играть на уровне последних двух матчей, то может не придётся искать 2 топовых полузащитников летом, а только одного топа и ещё двух молодых в ротацию с потенциалом на основу. Пару подписаний по типу цена/качество как Ламменс в полузащиту было бы супер.
Надеюсь в контракте как и у остальных есть пункт о -25%, если остаётся без ЛЧ.
Главное теперь чтобы в Рашфорда не превратился
Главное теперь чтобы в Рашфорда не превратился
превратился бы, выпиши ему менеджемент 300 в неделю.
превратился бы, выпиши ему менеджемент 300 в неделю.
А он был не против 🤣 у Кобби в целом есть что-то от Рашфорда, тусовки и тд ) ну будем надеяться, что окажется серьезным и оправдает ожидания
Рубен чуть слил пацана, ну будем надеяться оправдает свою ЗП
Рубен чуть слил пацана, ну будем надеяться оправдает свою ЗП
не слил*
И правильно,он все увереннее играет..вернет прежнюю форму..
В 2024 в финале кубка против Сити вместе с Бруно классный гол сообразили
Не нравится он мне, станет очередным Лингардом, надеюсь ошибаюсь
Не нравится он мне, станет очередным Лингардом, надеюсь ошибаюсь
Лингард был вечер подающим надежды. Этот хоть уже местами демонстрирует уровень
Лингард был вечер подающим надежды. Этот хоть уже местами демонстрирует уровень
Он будто снизил к себе требования и перестал прогрессировать, для меня это не игрок для серьёзных задач
у Майну карьера в МЮ по синусоиде, когда ему доверяют он топ, а так бы при Рубенчике его бы слили за ноль..
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем