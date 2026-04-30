«МЮ» и Майну продлили контракт до 2031 года

«Манчестер Юнайтед » объявил о продлении контракта с Кобби Майну .

Новое соглашение с 21-летним полузащитником будет действовать до июня 2031 года.

Ранее сообщалось, что по новому контракту зарплата Майну в «МЮ» вырастет в семь раз – с 20000 до 150 000 фунтов в неделю.

В этом сезоне Майну принял участие в 24 матчах АПЛ и отдал два голевых паса.