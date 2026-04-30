22

«МЮ» и Майну продлили контракт до 2031 года

«МЮ» продлил контракт с Майну.

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Кобби Майну.

Новое соглашение с 21-летним полузащитником будет действовать до июня 2031 года.

Ранее сообщалось, что по новому контракту зарплата Майну в «МЮ» вырастет в семь раз – с 20000 до 150 000 фунтов в неделю.

В этом сезоне Майну принял участие в 24 матчах АПЛ и отдал два голевых паса. Подробная статистика воспитанника «МЮ» доступна здесь.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46112 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoКобби Майну
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Абсолютно заслужено
Ответ Mark Borisovich
Хороший ход
Нормальный ход
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Нормальный ход
Если что, можно продать
Отлично. Если обретёт стабильность и будет играть на уровне последних двух матчей, то может не придётся искать 2 топовых полузащитников летом, а только одного топа и ещё двух молодых в ротацию с потенциалом на основу. Пару подписаний по типу цена/качество как Ламменс в полузащиту было бы супер.
Надеюсь в контракте как и у остальных есть пункт о -25%, если остаётся без ЛЧ.
Главное теперь чтобы в Рашфорда не превратился
Ответ No Name
Главное теперь чтобы в Рашфорда не превратился
превратился бы, выпиши ему менеджемент 300 в неделю.
Ответ Dred
превратился бы, выпиши ему менеджемент 300 в неделю.
А он был не против 🤣 у Кобби в целом есть что-то от Рашфорда, тусовки и тд ) ну будем надеяться, что окажется серьезным и оправдает ожидания
Рубен чуть слил пацана, ну будем надеяться оправдает свою ЗП
Ответ rusik krasav4ik
Рубен чуть слил пацана, ну будем надеяться оправдает свою ЗП
не слил*
И правильно,он все увереннее играет..вернет прежнюю форму..
В 2024 в финале кубка против Сити вместе с Бруно классный гол сообразили
Не нравится он мне, станет очередным Лингардом, надеюсь ошибаюсь
Ответ Йозе Марино пасует на Эмбаппе
Не нравится он мне, станет очередным Лингардом, надеюсь ошибаюсь
Лингард был вечер подающим надежды. Этот хоть уже местами демонстрирует уровень
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Лингард был вечер подающим надежды. Этот хоть уже местами демонстрирует уровень
Он будто снизил к себе требования и перестал прогрессировать, для меня это не игрок для серьёзных задач
у Майну карьера в МЮ по синусоиде, когда ему доверяют он топ, а так бы при Рубенчике его бы слили за ноль..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФИФА обсуждает мировой лимит: игрок до 21 года в старте. Кто сейчас вписывается?
вчера, 11:43
Маунт считает, что «МЮ» может выиграть АПЛ в следующем сезоне: «Мы показали, на что способны в матчах с сильными командами: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал»
30 апреля, 07:35
Невилл о целях «МЮ» на лето: «Если помечтать – Кейн, Райс и Маркиньос. Если быть реалистом – Тонали, Андерсон и Конса»
29 апреля, 17:38
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
13 минут назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
5 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
4 минуты назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
6 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
9 минут назад
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
9 минут назад
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
10 минут назад
Сперцян отдал 15 голевых передач в РПЛ. Только у Лоськова и Халка было больше ассистов за сезон
24 минуты назад
«МЮ» после ошибок Диалло и Ламменса дважды пропустил от «Ливерпуля». Передачу хавбека поперек поля перехватил Собослаи, вратарь «Юнайтед» отдал пас по центру на ногу Мак Аллистеру
25 минут назад
У «Краснодара» 7 побед и 3 ничьих в 10 последних матчах. Дальше – две встречи с «Динамо»
30 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
7 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
13 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
30 минут назадLive
«Ювентус» – «Верона». Дэвид, Йылдыз и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
55 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
55 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
«Ливерпуль» впервые пробил по воротам «МЮ» на 24-й минуте при счете 0:2. Гакпо нанес удар мимо
сегодня, 15:09
Рекомендуем