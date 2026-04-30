Ван Дейк об уходе Алиссона: «Это был бы удар для «Ливерпуля», но пока лишь слухи. Это лучший вратарь в мире, хочу, чтобы он остался»

Ван Дейк об уходе Алиссона: мы пока не знаем, он важен для «Ливерпуля».

Капитан «Ливерпуля » Вирджил ван Дейк высказался о возможном уходе из клуба Алиссона Беккера.

Ранее сообщалось , что бразильский вратарь устно согласовал переход в «Ювентус ».

«У каждого могут быть свои чувства по этому поводу. Ходят слухи, но если будет что-то конкретное, мы все это узнаем. Но лично я никогда не волнуюсь.

Послушайте, всегда наступает день, когда игрокам, включая меня, предстоит уйти. Но если это произойдет – а я понятия об этом не имею, и я думаю, что он тоже пока не знает, – то мы, как клуб, к этому адаптируемся.

Мы прошли через все вместе, и через позитивные моменты, и, к сожалению, через негативные, так что это, безусловно, будет большим ударом и потерей. Но я не считаю, что стоит думать о том, что может или не может произойти.

Он очень важен для меня как один из лидеров команды, и я думаю, что он очень важен на поле, потому что я считаю его одним из лучших – на мой взгляд, лучшим – вратарем в мире. Он старается как можно скорее вернуться [после травмы], чтобы помочь нам в последних четырех играх, и это наша главная задача.

Что бы ни случилось после этого, вы не должны спрашивать меня об этом. Хотел бы я, чтобы он остался? Конечно, в этом нет никаких сомнений», – сказал ван Дейк.

В текущем сезоне АПЛ Алиссон провел 25 матчей и пропустил 30 голов. Контракт 33-летнего игрока с «красными» действует до 2027 года.