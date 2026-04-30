  • Власти Канады дополнительно выделят более 106 млн долларов на обеспечение безопасности во время ЧМ-2026. Общие расходы по этой статье превысят 730 млн долларов (The Globe and Mail)
2

Канада выделит дополнительные средства на обеспечение безопасности во время ЧМ.

Власти Канады дополнительно выделят до 145 миллионов канадских долларов (106 млн долларов США) на обеспечение безопасности в период проведения ЧМ-2026.

Об этом в среду сообщил министр общественной безопасности Канады Гэри Ананда Сангари.

«Это финансирование поддержит провинции и муниципалитеты в их усилиях по обеспечению безопасности людей во время проведения турнира, а также обеспечит правоохранительные органы ресурсами, необходимыми для проведения безопасного и хорошо организованного мероприятия», – заявил Сангари на пресс-конференции в Торонто.

Сообщается, что Ванкувер получит 100 млн канадских долларов, оставшиеся 45 млн будут направлены в бюджет Торонто. При этом ранее правительство Канады уже выделило 220 млн канадских долларов (161,1 млн долларов США) на безопасность во время ЧМ, еще 100 млн долларов (73,2 млн долларов США) были заложены в бюджете на 2025 год для федеральных агентств.

Отмечается, что общие расходы на безопасность на всех трех уровнях – федерального, региональных и городских бюджетов – превысят 1 миллиард канадских долларов (732,3 млн долларов США).

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Канада примет 13 матчей турнира.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Globe and Mail
Интересно на что эти деньги идут? Немыслимая же сумма просто. В Канаде будет всего 13 матчей и ожидается 1 млн человек.
Ответ Антонио Мартынов
Лучше по 10 тысяч баксов раздали болела,со словами -не будите,а то обратно заберём)))
