  Булыкин о матче с «Динамо»: «Локомотив» победит 2:1 и продолжит лидировать в борьбе за бронзовые медали РПЛ»
Булыкин о матче с «Динамо»: «Локомотив» победит 2:1 и продолжит лидировать в борьбе за бронзовые медали РПЛ»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча команд в Мир РПЛ.

Игра 28-го тура чемпионата России состоится 1 мая на «РЖД-Арене».

«Я буду смотреть матч на стадионе, ожидая интересного футбола от команд, в которых провел не один год своей карьеры.

На мой взгляд, «Динамо» располагается не на своем месте в турнирной таблице и навяжет серьезную борьбу «Локомотиву». Мне кажется, что Ролан Гусев не будет сильно ротировать состав перед встречей с «Краснодаром» в Кубке России, чтобы футболисты не потеряли игровой тонус.

Но для меня небольшим фаворитом предстоящей игры все-таки являются железнодорожники, которые одержат победу над динамовцами со счетом 2:1 и продолжат лидировать в борьбе за бронзовые медали РПЛ», – заявил Булыкин.

После 27 туров РПЛ «Локо» с 49 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 38 очков и расположились на 8-й строчке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Сними варюжки!!!
Ответ maddd
Сними варюжки!!!
В них надёжнее 😆
Локомотив не выиграет. А там - как сложится, плюс судейство, плюс дебильный ВАР-центр и т.п. ) Одним из основных доводов - настораживающая информация о том, что ряд ведущих игроков не хотят продления контракта и смотрят на сторону (Карпукас, Воробьев, Фассон). Т.е., атмосфера в команде далеко не идеальная, что скажется, обязательно.
Результат непредсказуем, 50 на 50.Булыкин как и Мостовой, те ещё прогнозисты.
