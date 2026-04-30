Булыкин о матче с «Динамо»: «Локомотив» победит 2:1 и продолжит лидировать в борьбе за бронзовые медали РПЛ»

Булыкин про «Локо» – «Динамо»: железнодорожники одержат победу со счетом 2:1.

Бывший нападающий «Локомотива » и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча команд в Мир РПЛ.

Игра 28-го тура чемпионата России состоится 1 мая на «РЖД-Арене».

«Я буду смотреть матч на стадионе, ожидая интересного футбола от команд, в которых провел не один год своей карьеры.

На мой взгляд, «Динамо » располагается не на своем месте в турнирной таблице и навяжет серьезную борьбу «Локомотиву». Мне кажется, что Ролан Гусев не будет сильно ротировать состав перед встречей с «Краснодаром» в Кубке России, чтобы футболисты не потеряли игровой тонус.

Но для меня небольшим фаворитом предстоящей игры все-таки являются железнодорожники, которые одержат победу над динамовцами со счетом 2:1 и продолжат лидировать в борьбе за бронзовые медали РПЛ», – заявил Булыкин.

После 27 туров РПЛ «Локо» с 49 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 38 очков и расположились на 8-й строчке.