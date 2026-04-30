  • Георгий Мелкадзе: «Я должен был получить шанс в «Спартаке» после «Тамбова». На клуб обиды нет – есть на конкретных людей, которые принимали решение»
Георгий Мелкадзе: «Я должен был получить шанс в «Спартаке» после «Тамбова». На клуб обиды нет – есть на конкретных людей, которые принимали решение»

Полузащитник «Ахмата» Георгий Мелкадзе считает, что мог получить еще один шанс в «Спартаке» после возвращения из «Тамбова» в 2020 году.

– Обида на «Спартак» есть?

– На «Спартак» – нет, есть на конкретных людей, которые принимали решение. После «Тамбова» я должен был быть в «Спартаке», должен был получить шанс. Я хорошо выступал тогда.

Вообще я реализовал свой потенциал не на 100%. Я хотел бы остаться в футболе: либо тренером, либо спортивным директором какого‑то клуба. Кроме как в футболе я себя не вижу дальше, – сказал Мелкадзе.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
При всём уважении к Мелкадзе, но он находится там, где и должен, а Спартак всё сделал правильно
Если бы Спартак все делал правильно, то он со своими ресурсами намного большего добивался бы. А они столько своих талантов растранжирили, потратили миллионы на игроков, которых потом за бесплатно отпускали, постоянная чехарда с тренерами и т.д.
от Мелкадзе ждали улучшения игры.Надеялись ,что заиграет ,будет забивать много.Но потерялся .А шансов давалось очень много.Жаль что не заиграл по настоящему.
Со средней результативностью полтора гола за сезон какие могут быть вопросы?
Мелкадзе - игрок среднего уровня. Даже для РПЛ. Какой был смысл держать его в Спартаке до пенсии? Так что, тут обижаться вообще не на кого. На что можно было рассчитывать, если ты ничего не показал за всё время пребывания в команде.
Спартак постоянно держит своих воспитанников до последнего, пока они не перестают быть "перспективными" в 25-26 лет😀
Сидел бы в Спартаке в глубоком запасе, выходил только "по праздникам", а в Ахмате он лидер, на своём месте...
Или перебирал клубы второй лиги
Тебя взяли из Спартака 2, где ты действительно забивал. И, что? 21 игра за основу в Спартаке, ноль голов. Отдали в Точно, тот же результат. В Тамбове вроде начал забивать, но вернулся и тоже ноль голов. И, кто виноват? Ты нападающий, у тебя за сотню матчей а голов кот наплакал. Ты ж больше запарываешь, чем забиваешь.
Какой шанс,если ты тогда нулевой вообще был и показал это шляясь по другим клубам
Чел один раз за сезон забил больше 10 голов(11), играя в Первой Лиге за Спартак-2. Точно ли заслуживал ещё шанса? Вопрос риторический.
Спартак конечно же ошибся после его аренды в Тамбове. Но не так как думает Мелкадзе. Нужно было после неё пытаться его продать, а не ещё одну аренду. К тому моменту уровень Мелкадзе уже давно был понятен, упустили удачный шанс скинуть этот балласт дороже
У тебя был шанс. но для Спартака ты довольно туповат, и деревянный. Такие напы нужны в первой лиге.
Будем честны, Мелкадзе только в своих отдельных лучших матчах и топовой форме уровень Спартака. Зачем это Мелкадзе понятно,а клубу-то зачем.
Спасибо за всё, удачи в следующих командах!
