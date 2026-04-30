Георгий Мелкадзе: «Я должен был получить шанс в «Спартаке» после «Тамбова». На клуб обиды нет – есть на конкретных людей, которые принимали решение»

Мелкадзе: обиды на «Спартак» нет – есть на конкретных людей.

Полузащитник «Ахмата » Георгий Мелкадзе считает, что мог получить еще один шанс в «Спартаке » после возвращения из «Тамбова » в 2020 году.

– Обида на «Спартак» есть?

– На «Спартак» – нет, есть на конкретных людей, которые принимали решение. После «Тамбова» я должен был быть в «Спартаке», должен был получить шанс. Я хорошо выступал тогда.

Вообще я реализовал свой потенциал не на 100%. Я хотел бы остаться в футболе: либо тренером, либо спортивным директором какого‑то клуба. Кроме как в футболе я себя не вижу дальше, – сказал Мелкадзе.