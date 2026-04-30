  • Дюгарри об Олисе: «В нем есть что-то от Зидана, выдающийся игрок. Мы присутствуем при рождении звезды – он умеет все, никто не доставлял Мендешу столько проблем»
Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри сравнил Майкла Олисе с Зинедином Зиданом.

Вингер «Баварии» отметился голом в первом полуфинальном матче против «ПСЖ» (4:5) в Лиге чемпионов.

«Мы не осознаем, чему становимся свидетелями, он выдающийся игрок. Возможно, я забегаю вперед, но мне кажется, в нем есть что-то от Зидана – в его непринужденной манере контролировать мяч, использовать свое тело, перемещаться между линиями, в его видении игры…

Мы присутствуем при рождении звезды. Это только начало того, на что он способен. Я думаю, он действительно особенный. Он умеет все! Он может забивать, пасовать, он бегает…

Кто еще доставлял Нуну Мендешу столько проблем? Никто! Мы в начале чего-то грандиозного», – заявил Дюгарри в эфире Rothen s’enflamme.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Олисе крут, но также бросилось в глаза, что где-то после 30-й минуты Мендеш под него подстроился. По крайне мере не глядя Олисе его уже не проходил.
Во втором тайме на жопу посадил
У Луиса Энрике проблема игры против Олисе возникла такая же, как и у всех команд, но проблема в том, что он такой не один. Как то про Диаса все забывают. Да и вообще странно, что эта парочка регулярно делала возможным проникновение между линиями. Защита ПСЖ сыграла на порядок слабее баварской. И только крутость нападения позволила выиграть. После 5-2 просели, едва не позволив отквитать в ноль. В Мюнхене нужно до конца иметь запас прочности и не набегаться раньше 90 минут.
Олисе в топ 5 игроков мира
Комментарий скрыт
Я бы даже в тройку записал. Он правда хорош.
Но, нос тоже задирать не стоит, ещё не выиграл ничего стоящего.
Мне кажется, он не похож ни на кого. Своя манера, и это хорошо.
Ну это на самом деле, я никогда не видел что бы у Мендеша сводило ноги. Тот само кого хочешь замучает
А я видел, Ямаль на групповом этапе. Мендеша обязаны были удалять за фолы на нем, но свисток простил.
Тем не менее, Олисе очень крут, всегда приятно наблюдать за такими игроками.
Ну не удалять, но с первого тайма должен был сидеть на жёлтой и тогда бы Ямаль ещё больше проблем создал через него.
Так он в первом тайме и получил жк. Суммарно он сфолил на жёлтую раза 4, в топ числе уже имея карточку.
Просто для того чтобы игрока соперника Барселоны удалили, должно невиданное чудо произойти.
Бросилось в глаза, как Олисе как лань двигается, мягко аккуратно левой ногой прокидывает и оббегает игроков, подставляя корпус.
Очень напоминает Месси, только Лео в прайме это вообще на взрывных скоростях делал
вообще не напоминает на месси, скорее мареза, но олисе посильнее будет
Разве Дюгарри был полузащитником?) Вроде нападающий))
V sbornoy casto iqral PZ v 4-2-3-1
Он его просто уничтожал
Легенда ЦСКА:)
Это он еще Эджуке не видел!
Олисе в миллион раз круче Винисиуса, если сравнивать фланговых нападающих. Плакса опять без ЗМ.
