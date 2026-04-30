Дюгарри об Олисе: «В нем есть что-то от Зидана, выдающийся игрок. Мы присутствуем при рождении звезды – он умеет все, никто не доставлял Мендешу столько проблем»
Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри сравнил Майкла Олисе с Зинедином Зиданом.
Вингер «Баварии» отметился голом в первом полуфинальном матче против «ПСЖ» (4:5) в Лиге чемпионов.
«Мы не осознаем, чему становимся свидетелями, он выдающийся игрок. Возможно, я забегаю вперед, но мне кажется, в нем есть что-то от Зидана – в его непринужденной манере контролировать мяч, использовать свое тело, перемещаться между линиями, в его видении игры…
Мы присутствуем при рождении звезды. Это только начало того, на что он способен. Я думаю, он действительно особенный. Он умеет все! Он может забивать, пасовать, он бегает…
Кто еще доставлял Нуну Мендешу столько проблем? Никто! Мы в начале чего-то грандиозного», – заявил Дюгарри в эфире Rothen s’enflamme.
Но, нос тоже задирать не стоит, ещё не выиграл ничего стоящего.
Тем не менее, Олисе очень крут, всегда приятно наблюдать за такими игроками.
Просто для того чтобы игрока соперника Барселоны удалили, должно невиданное чудо произойти.
Очень напоминает Месси, только Лео в прайме это вообще на взрывных скоростях делал