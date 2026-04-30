Дюгарри об Олисе: «В нем есть что-то от Зидана, выдающийся игрок. Мы присутствуем при рождении звезды – он умеет все, никто не доставлял Мендешу столько проблем»

Дюгарри об Олисе: напоминает Зидана, он особенный и умеет на поле все.

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри сравнил Майкла Олисе с Зинедином Зиданом .

Вингер «Баварии» отметился голом в первом полуфинальном матче против «ПСЖ » (4:5) в Лиге чемпионов.

«Мы не осознаем, чему становимся свидетелями, он выдающийся игрок. Возможно, я забегаю вперед, но мне кажется, в нем есть что-то от Зидана – в его непринужденной манере контролировать мяч, использовать свое тело, перемещаться между линиями, в его видении игры…

Мы присутствуем при рождении звезды. Это только начало того, на что он способен. Я думаю, он действительно особенный. Он умеет все! Он может забивать, пасовать, он бегает…

Кто еще доставлял Нуну Мендешу столько проблем? Никто! Мы в начале чего-то грандиозного», – заявил Дюгарри в эфире Rothen s’enflamme.