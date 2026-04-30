Сергей Семак: «Матчи против «Зенита» – дополнительная мотивация для всех. Не сомневаюсь, что ЦСКА сыграет на максимуме возможностей»

Сергей Семак: не сомневаюсь, что ЦСКА сыграет против «Зенита» на максимуме.

Встреча 28-го тура Мир РПЛ пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 2 мая.

– Как вам кажется, что сейчас происходит с армейцами в чемпионате?

– Это спорт. Я думаю, что они прилагают все усилия для того, чтобы побеждать, играть лучше, но не всегда получается. Но то, что было, уже не имеет значения – команда настраивается на каждую следующую игру. И, естественно, матчи против «Зенита» – это для всех дополнительная мотивация. Поэтому есть для чего и ради кого играть. Не сомневаюсь, что этот матч ЦСКА проведет на максимуме своих возможностей.

– Максим Глушенков возвращается в строй после дисквалификации. Плюс к игре готовится и Густаво Мантуан. Как бы вы оценили эти возвращения?

– Мантуан пропустил достаточно много, Глушенков – одну игру по дисквалификации. В функциональном плане и по части игрового тонуса у Глушенкова все нормально. По Мантуану: конечно, для нас это хорошо, что он вернулся, но пока не готов на 100% и будет ли играть – посмотрим.

– ЦСКА после «Зенита» предстоит сыграть кубковую встречу со «Спартаком». Сложнее ли в связи с этим будет предугадать состав армейцев?

– Я так не думаю. Главный тренер ЦСКА уже высказался, что ротации не будет, и что лучшая подготовка к Кубку – это игра с «Зенитом ». Думаю, что времени более чем достаточно для подготовки к следующему матчу Кубка России. Считаю, этим все сказано.

– В составе «Зенита» есть Игорь Дивеев, который этой зимой перешел из ЦСКА. Как вы думаете, для него этот матч будет сверхпринципиальным?

– Не думаю, что он может быть для Игоря сверхпринципиальным. Он в «Уфе» играл, в ЦСКА играл, сейчас в «Зените». Нужно спросить, конечно, у самого Игоря, насколько для него этот матч принципиальный – играть против команды, в которой он провел прекрасное время, где стал тем, кем его знают. Сейчас он игрок «Зенита» и защищает цвета нашей команды. Насколько важна принципиальность для него в этом матче, лучше все же у него спросить. Мне лично так не кажется, – сказал главный тренер «Зенита».