Сергей Семак: «Матчи против «Зенита» – дополнительная мотивация для всех. Не сомневаюсь, что ЦСКА сыграет на максимуме возможностей»

Встреча 28-го тура Мир РПЛ пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 2 мая.

– Как вам кажется, что сейчас происходит с армейцами в чемпионате?

– Это спорт. Я думаю, что они прилагают все усилия для того, чтобы побеждать, играть лучше, но не всегда получается. Но то, что было, уже не имеет значения – команда настраивается на каждую следующую игру. И, естественно, матчи против «Зенита» – это для всех дополнительная мотивация. Поэтому есть для чего и ради кого играть. Не сомневаюсь, что этот матч ЦСКА проведет на максимуме своих возможностей.

– Максим Глушенков возвращается в строй после дисквалификации. Плюс к игре готовится и Густаво Мантуан. Как бы вы оценили эти возвращения?

– Мантуан пропустил достаточно много, Глушенков – одну игру по дисквалификации. В функциональном плане и по части игрового тонуса у Глушенкова все нормально. По Мантуану: конечно, для нас это хорошо, что он вернулся, но пока не готов на 100% и будет ли играть – посмотрим.

– ЦСКА после «Зенита» предстоит сыграть кубковую встречу со «Спартаком». Сложнее ли в связи с этим будет предугадать состав армейцев?

– Я так не думаю. Главный тренер ЦСКА уже высказался, что ротации не будет, и что лучшая подготовка к Кубку – это игра с «Зенитом». Думаю, что времени более чем достаточно для подготовки к следующему матчу Кубка России. Считаю, этим все сказано.

– В составе «Зенита» есть Игорь Дивеев, который этой зимой перешел из ЦСКА. Как вы думаете, для него этот матч будет сверхпринципиальным?

– Не думаю, что он может быть для Игоря сверхпринципиальным. Он в «Уфе» играл, в ЦСКА играл, сейчас в «Зените». Нужно спросить, конечно, у самого Игоря, насколько для него этот матч принципиальный – играть против команды, в которой он провел прекрасное время, где стал тем, кем его знают. Сейчас он игрок «Зенита» и защищает цвета нашей команды. Насколько важна принципиальность для него в этом матче, лучше все же у него спросить. Мне лично так не кажется, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
все натуралы страны будут в этом матче за цска!
Откуда тебе знать?
То есть тебя не будет?
Нет, Семак, боязнь перед Зенитом к сожалению уже в прошлом, теперь даже клубы из подвала РПЛ играют смело, и чаще чем было раньше отбирают очки у грозного прежде Зенита.
Отбирают , это да . Но все начинают играть в держисраку, и смотрят , захочет Зенит подвигаться , поиграть в футбол или нет … Бывает , как с Краснодаром или с Динамо , когда видимо сами игроки решили , что хотят , а бывает как с Махачкалой или Оренбургом …. Тут еще вопрос , мешает им Семак или нет , своими гениальными решениями , вроде оставить Джона на лавке и выпустить набирающего форму после травмы Педро в паре с Дугласом , потом убрать Педро и выпустить Джона , но и заменить Дугласа и выпустить Вегу … оставить двух сильнейших на фланге Джона и Дугласа , не вариант , усреднил левый фланг )) ахаха …. Про Глушенкова на лавке , при наличии абсолютно бесполезного для команды бревна Энрике , я уже не говорю … Он как говорит Семак , попадает в старт по спортивному принципу, кто сильнее , тот и играет … Джон Джон и Глушенков наверно вообще ржут с его объяснений … Хотя , Макс давно сказал , чтл мы сами не понимаем во что мы играем и по какому принципу попадают люди в старт .
Глушенков звезду словил и лишь эпизодами что то более менее показывает. Поэтому смысл его нахождения в старте ? Когда он последний раз хороший матч то провел вообще ?
Удачи армейцам!
Евсеев может более кратко. Уэльс подтвердит.
Мурад Мусаев: «Матчи против «Краснодара» – дополнительная мотивация для всех. Не сомневаюсь, что Акрон сыграет на максимуме возможностей»
На возможнос.ти весеннего ЦСКА все уже насмотрелись. А без Мойзеса, Акинфеева и Глебова они стали еще меньше. Вся надежда На Дурана и других зенитоских бездельников.
Ну да, тот же Локо упёрся с Зенитом, а в следующем матче Крыльям слил
У Крыльев тренер как раз сменился, не повезло Локомотиву.
А что надо лапки к верху сразу поднять
С тем безволием, которое показывают футболисты (за исключение некоторых) ЦСКА в последний матчах, главная задача - не обделаться 0:4, как в 2020. Нужно реально смотреть на вещи и брать в расчет наш лазарет, который чуть ли не ежедневно пополняется. В общем, если ничью скатаем - будет успех, я считаю.
Это ты еще зенитовское безволие не видел,сходи,кстати посмотри !
Правильно, застелил солому, но как это вот всё отразится на игроках, особенно на тех кто ждёт отпуск? Игра покажет и просто там точно не будет, для Челестини сейчас каждый матч как последний.
Кондаков о Семаке: «Благодарю за то, что он дает мне шансы в «Зените». Тренер всегда говорит, что верит в меня, просит не задирать нос и работать»
30 апреля, 08:57
Дивеев не ответил на звонок Семака в 2023-м: «Агент мне сказал, что Сергей Богданович звонил мне. А я не беру никогда трубку с незнакомых номеров»
29 апреля, 14:55
Властимил Петржела: «Зенит» с таким бюджетом не может становиться вторым. Тренировать самый богатый клуб России не так уж сложно. Второе место второй год для Семака будет провалом»
28 апреля, 15:43
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 3:2 – Майну вновь вывел хозяев вперед, Гакпо и Собослаи забили после ошибок Ламменса и Диалло. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
У «Краснодара» 7 побед и 3 ничьих в 10 последних матчах. Дальше – две встречи с «Динамо»
7 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Вероной», «Интер» против «Пармы», «Милан» уступил «Сассуоло»
12 минут назадLive
«Краснодар» на одно очко опережает «Зенит» в РПЛ за два тура до конца сезона
14 минут назад
Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Акроном» в гостях – 1:0! Мяч колумбийца на 53-й отменили после ВАР
17 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
17 минут назад
Казанский об отмене гола Кордобы: «Смехопанорама! Если это фол, то я «торпедный катер». Как в обычной борьбе за позицию в контактном виде спорта можно рассмотреть какой-то криминал?»
22 минуты назад
Кордоба забил 16-й гол и лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ. Форвард «Краснодара» на три мяча опережает Батракова и Хиля
25 минут назад
Генич о незасчитанном голе Кордобы: «Представляю, что творится в амфитеатре в парке Галицкого. Абсолютно нормальная борьба. Может, очень хотелось этот гол отменить»
33 минуты назад
Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию
45 минут назадФото
«МЮ» дважды пропустил от «Ливерпуля» после ошибок. Передачи Ламменса и Диалло были перехвачены игроками мерсисайдцев
2 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
7 минут назадLive
«Ювентус» – «Верона». Дэвид, Йылдыз и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
32 минуты назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
32 минуты назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
45 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
57 минут назадLive
«Ливерпуль» впервые пробил по воротам «МЮ» на 24-й минуте при счете 0:2. Гакпо нанес удар мимо
сегодня, 15:09
Шешко забил 10-й гол в 15 последних матчах – «Ливерпулю». Беньямин – лучший бомбардир «МЮ» в лиге с 11 мячами
сегодня, 15:06
