Ди Канио про «ПСЖ» – «Бавария»: «Это был похоже на битву Годзиллы и Кинг-Конга. Плохая защита? Мы просто завидуем. Италия не может купить дорогих игроков, люди восхищаются Лукаку и Леау»
Паоло Ди Канио высказался об игре «ПСЖ» и «Баварии» (5:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Матч «ПСЖ» – «Бавария» был похож на битву Годзиллы и Кинг-Конга. Сильные, ловкие существа, сражающиеся без расчета, с постоянными разворотами и финтами.
Плохая защита? Мы просто завидуем. Ведь мы не можем позволить себе некоторых игроков? Если они техничны, сильны и быстры, они стоят слишком дорого. И в итоге оказываются в Премьер-лиге.
«Бавария» заплатила 100 миллионов евро за Кейна. Здесь же [в Италии] некоторые восхищаются Лукаку и Леау, при всем уважении. А мы ждем Левандовского, которому 38.
Это напоминает мне времена, когда игроки Серии С после завершения карьеры приезжали играть за команду «Бар Коралло» в Квартиччоло, моем районе в Риме. Мы видели их и говорили: «Вау, он такой классный!» Но это было начало конца», – заявил экс-форвард «Ювентуса», «Наполи» и «Милана» в интервью La Repubblica.
