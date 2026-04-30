  • Ди Канио про «ПСЖ» – «Бавария»: «Это был похоже на битву Годзиллы и Кинг-Конга. Плохая защита? Мы просто завидуем. Италия не может купить дорогих игроков, люди восхищаются Лукаку и Леау»
Паоло Ди Канио высказался об игре «ПСЖ» и «Баварии» (5:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Матч «ПСЖ» – «Бавария» был похож на битву Годзиллы и Кинг-Конга. Сильные, ловкие существа, сражающиеся без расчета, с постоянными разворотами и финтами.

Плохая защита? Мы просто завидуем. Ведь мы не можем позволить себе некоторых игроков? Если они техничны, сильны и быстры, они стоят слишком дорого. И в итоге оказываются в Премьер-лиге.

«Бавария» заплатила 100 миллионов евро за Кейна. Здесь же [в Италии] некоторые восхищаются Лукаку и Леау, при всем уважении. А мы ждем Левандовского, которому 38.

Это напоминает мне времена, когда игроки Серии С после завершения карьеры приезжали играть за команду «Бар Коралло» в Квартиччоло, моем районе в Риме. Мы видели их и говорили: «Вау, он такой классный!» Но это было начало конца», – заявил экс-форвард «Ювентуса», «Наполи» и «Милана» в интервью La Repubblica.

Концовка очень точная. Да и вообще весь комментарий по существу, а аналогия с Годзиллой и кинг конгом просто блестящая
Здравое замечание адекватного человека. Если кому и критиковать качество игры Баварии и ПСЖ в обороне, так это точно не Италии. Напомню, что год назад именно этот ПСЖ в финале ЛЧ отгрузил лучшей команде Италии Интеру пять безответных мячей.
с чего вдруг? каждый может высказаться что за бред италия испания какая разница
а подумать?
Да. Мактоминэй лучший игрок серии А. Это какая-то параллельная вселенная
А Сака - АПЛ. Это тоже параллельная реальность
Саку с 6 голами ты сам называешь лучшим?))))
ну тут с павло трудно не согласиться...
Молодец Ди Канио! Честно оценил состояние серии А! А то некоторые спецы сравнивают матч ПСЖ - Бавария с НБА!
С защитой у этих команд всё в полном порядке,и эта защита лучше чем у Арсенала или Атлетико.
А вот в нападении играют игроки экстракласса, причем каждые знает что от него требуется и на какой позиции и как играть в атаке.
Без помощи судей Арсенал и Атлетико Баварии или ПСЖ сможет забить максимум один гол за матч,а вот пропуститт могут полную авоську
Мне кажется, что ответный матч между Баварией и ПСЖ намного аккуратнее будет, без голевой феерии.
увидим в финале
Гол Диаса крутой вышел, этот прием мяча, пара ложных действий перед ударом. Ди Каньо бы так смог)
В 90 и 00 ые в Серию А приходили много звезд от Клинсмана до Бергкампа, от Клюверта до Анри однако вязкий и жесткий футбол не дал им засеять и они ушли в другие лиги... Феерили только самые талантливые Марадонна , Гуллит, Веа Зидан итд если б выбрали более технично футбол кто знает может не стал бы Зидан уходить из Юве в Реал
Италия уже даже за списанных и престарелых звёзд проигрывает конкуренцию Турции и Саудовской Аравии.
Красава Паоло Ди Каньо все понимает и признает.... А не как всякие ущемленные эксперты любители антиквариата.... Италии следует прогрессировать , развиваться копировать конспекты Гвардиолы чтобы возрадить былое величие кальчо... Главное забыть тупую тактику задержки темпа матча, катеначчо и прочие оборонительные тактические уловки .... Возможно тогда к Серии А придут новые Зиданы, Рональдо Батиголы
