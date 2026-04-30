Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На награду лучшему футболисту АПЛ в апреле претендуют 8 футболистов.

Джеррод Боуэн («Вест Хэм») – 2 победы, 1 ничья, 4 ассиста;

Райан Шерки («Манчестер Сити») – 3 победы, 1 гол, 2 ассиста;

Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест ») – 2 победы, 1 ничья, 2 ассиста;

Паскаль Гросс («Брайтон») – 2 победы, 1 ничья, 2 ассиста;

Константинос Мавропанос («Вест Хэм ») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола;

Ноа Окафор («Лидс») – 2 победы, 1 ничья, 3 гола, 1 ассист;

Нико О’Райли («Манчестер Сити») – 3 победы, 1 гол;

Алекс Скотт («Борнмут») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол.

Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.