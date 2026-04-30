  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шерки, Боуэн, О’Райли, Гросс, Окафор, Мавропанос – среди номинантов на приз лучшему игроку апреля в АПЛ
7

Шерки, Боуэн, О’Райли, Гросс, Окафор, Мавропанос – среди номинантов на приз лучшему игроку апреля в АПЛ

Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На награду лучшему футболисту АПЛ в апреле претендуют 8 футболистов. 

Джеррод Боуэн («Вест Хэм») – 2 победы, 1 ничья, 4 ассиста;

Райан Шерки («Манчестер Сити») – 3 победы, 1 гол, 2 ассиста;

Морган Гиббс-УайтНоттингем Форест») – 2 победы, 1 ничья, 2 ассиста;

Паскаль Гросс («Брайтон») – 2 победы, 1 ничья, 2 ассиста;

Константинос Мавропанос («Вест Хэм») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола;

Ноа Окафор («Лидс») – 2 победы, 1 ничья, 3 гола, 1 ассист;

Нико О’Райли («Манчестер Сити») – 3 победы, 1 гол;

Алекс Скотт («Борнмут») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол.

Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46225 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт АПЛ
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
logoБорнмут
logoПаскаль Гросс
logoМанчестер Сити
logoНико О'Райли
logoКонстантинос Мавропанос
logoНоттингем Форест
logoАлекс Скотт 2003
logoВест Хэм
logoМорган Гиббс-Уайт
logoНоа Окафор
logoЛидс
logoДжеррод Боуэн
logoБрайтон
logoРайан Шерки
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему у Гиббс-Уайта только 2 ассиста, если он ассистировал лишь раз, зато трижды забил против Бёрнли и единожды против Сандерленда?
Ответ Пытливый Исследователь
Почему у Гиббс-Уайта только 2 ассиста, если он ассистировал лишь раз, зато трижды забил против Бёрнли и единожды против Сандерленда?
Реально у него 4+1 что за косяк, тогда он должен быть лучшим
Морган
Окафор
Боуэн
Окафор однозначно должен забирать этот приз
Ответ WhitePeacock
Окафор однозначно должен забирать этот приз
нет, морган с 4+1 за 3 игры
Окафор должен забирать больше г+п ни у кого, а по голам он лучший
Ответ Турко Ибрагимов
Окафор должен забирать больше г+п ни у кого, а по голам он лучший
у моргана 4+1 за 3 игры
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах»
8 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
12 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
14 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
30 минут назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
22 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
21 минуту назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
23 минуты назадТесты и игры
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
26 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
26 минут назад
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
27 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
2 минуты назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
24 минуты назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
30 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
47 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
Рекомендуем