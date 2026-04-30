Шерки, Боуэн, О’Райли, Гросс, Окафор, Мавропанос – среди номинантов на приз лучшему игроку апреля в АПЛ
Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.
На награду лучшему футболисту АПЛ в апреле претендуют 8 футболистов.
Джеррод Боуэн («Вест Хэм») – 2 победы, 1 ничья, 4 ассиста;
Райан Шерки («Манчестер Сити») – 3 победы, 1 гол, 2 ассиста;
Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») – 2 победы, 1 ничья, 2 ассиста;
Паскаль Гросс («Брайтон») – 2 победы, 1 ничья, 2 ассиста;
Константинос Мавропанос («Вест Хэм») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола;
Ноа Окафор («Лидс») – 2 победы, 1 ничья, 3 гола, 1 ассист;
Нико О’Райли («Манчестер Сити») – 3 победы, 1 гол;
Алекс Скотт («Борнмут») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол.
Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт АПЛ
