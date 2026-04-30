  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рейс об РПЛ: «Лучшие форварды – игроки ЦСКА. Кордоба и Даку достаточно сильные, непросто играть против них»
10

Рейс об РПЛ: «Лучшие форварды – игроки ЦСКА. Кордоба и Даку достаточно сильные, непросто играть против них»

Рейс об РПЛ: лучшие форварды – игроки ЦСКА, против Кордобы и Даку мне непросто.

Защитник ЦСКА Матеус Рейс заявил, что считает лучшими нападающими в РПЛ форвардов своей команды.

В субботу армейцы в гостях сыграли вничью с «Рубином» (0:0) в 27‑м туре Мир РПЛ. Рейс вышел на замену на 66‑й минуте.

– Вы играли против Джона Кордобы, сыграли против Мирлинда Даку. Можно ли их назвать лучшими нападающими в РПЛ? И против кого вам сложнее было играть?

– Для меня лучшие нападающие – это игроки ЦСКА. Поэтому могу говорить только за свою команду.

– Но против кого сложнее было играть? Против Даку или Кордобы?

– Нет такого, сложнее или нет. Я только недавно присоединился к ЦСКА и пока узнаю чемпионат, знакомлюсь с командами. Конечно, тяжело играть на выезде как с «Краснодаром», так и с «Рубином». Кордоба и Даку – достаточно сильные нападающие, против которых непросто играть, – сказал Рейс.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46225 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoМатеус Рейс
logoЦСКА
logoДжон Кордоба
logoРубин
logoКраснодар
logoМатч ТВ
logoМирлинд Даку
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно, кто из них лучший, Тамик, Гонду или Воронов? С такими нападающими ещё не понятно, за что гонят Челестини. Тут бы и Гвардиола не справился
Ответ Котятки
Интересно, кто из них лучший, Тамик, Гонду или Воронов? С такими нападающими ещё не понятно, за что гонят Челестини. Тут бы и Гвардиола не справился
Я думаю, что на Фабио гонят потому что из-за Лусиано он собственноручно отдал конкуренту лучшего российского защитника
Ответ Котятки
Интересно, кто из них лучший, Тамик, Гонду или Воронов? С такими нападающими ещё не понятно, за что гонят Челестини. Тут бы и Гвардиола не справился
Гондоу сам Челестини хотел, поэтому все вопросы к нему.
Очень политкорректно ответил, и своих похвалил, и соперникам отдал должное.
Хорошо, что теперь у ЦСКА «лучший форвард» Лусиано с 1 голов за 20+ матчей , а у Зенита «травмат» Дивеев
🤣🤣🤣 тонкий стеб
Забыл Дзюбу, великого и ужасного.
Никто из игроков ЦСКА не знает размер футбольных ворот, им больше подходят регбийные: лупят выше.
Не знал, что лучшие нападение у ЦСКА, а то все Гонду Гонду, ждём от лучших напов против газа
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник ЦСКА Рейс: «У Данилова есть качества стать лидером. Кирилл нам очень сильно помогает»
29 апреля, 07:39
Рейс о ЦСКА после зимней паузы: «Не ожидали таких результатов – точнее, их отсутствия. С «Зенитом» будем сражаться за победу»
28 апреля, 15:59
«Рейс раскаивается в том, что совершил поступок в виде агрессивного поведения». Глава КДК о дисквалификации защитника ЦСКА за удаление в игре с «Краснодаром»
28 марта, 16:48
Рекомендуем
Главные новости
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах»
8 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
12 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
14 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
30 минут назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
22 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
21 минуту назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
23 минуты назадТесты и игры
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
26 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
26 минут назад
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
27 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
2 минуты назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
24 минуты назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
30 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
47 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
Рекомендуем