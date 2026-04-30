  Митрофанов о Батракове и «ПСЖ»: «Хотелось бы, чтобы наши лучшие футболисты играли в РПЛ»
Митрофанов о Батракове и «ПСЖ»: «Хотелось бы, чтобы наши лучшие футболисты играли в РПЛ»

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в европейский клуб.

– Вы хотели бы, чтобы Батраков уехал в «ПСЖ»?

– Я хотел бы, чтобы РПЛ была самой зрелищной лигой и наши лучшие футболисты играли бы в России.

– То есть вы не хотели бы, чтобы Батраков уехал в европейский чемпионат?

– Это два разных вопроса. Когда мы имеем дело со свободным рынком, а клубы и сборная участвуют в международных соревнованиях, переход футболиста в европейский чемпионат обогащает национальную команду и делает ее сильнее. Но для целей РПЛ нам интереснее, чтобы лучшие наши футболисты играли в России. Это две разные категории, но и то, и другое хорошо, – сказал Митрофанов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
«Мозгов у меня нет, господа, но зато есть идея…»
Макси́м Льво́вич Митрофа́нов (род. 20 июня 1982, Ленинград) — российский юрист и спортивный функционер.

По этой логике, хотелось, чтобы Максим Львович жил в Ленинграде, а не в Москве в качестве Генсека РФС.
Ответ Игорь_1116193088
В целом нашим чиновникам можно пожелать только плохого, раз они нам этого желают.
Ответ Isshin88
Чиновничья риторика понятна. Им по штату так говорить положено.
Сбегай к банщику, пусть запретит отъезд российских футболистов. Добейте росфутбол.
Ответ Sinister Kid
Не подкидывайте идеи этим бездарям
Ответ Sinister Kid
как будто толпы российских игроков едут за границу. Было бы что запрещать
Это две разные категории, но и то, и другое хорошо...
Я вчера видел раков по пять рублей. ... Вот и выбирай, по пять, очень большие, но вчера, либо по три, маленькие, но сегодня...
А пусть условный Батраков сам решает чего он хочет.
Как говорил Матроскин: деньги у нас есть,у нас ума не хватает! ;)))
Лучшие должны играть в лучших клубах
Ответ Juninho P.
Согласен. Локо нужно скупить весь состав ПСЖ.
возвели себе кумиров, где батроков, где ПСЖ, опуститесь на землю, охладите мозги
Для большей части посетителей sports.ru американские и европейские задницы пахнут приятно!
Скорее увидим Дзюбу на Луне, чем Батракова в ПСЖ.
