Митрофанов о Батракове и «ПСЖ»: «Хотелось бы, чтобы наши лучшие футболисты играли в РПЛ»
Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в европейский клуб.
– Вы хотели бы, чтобы Батраков уехал в «ПСЖ»?
– Я хотел бы, чтобы РПЛ была самой зрелищной лигой и наши лучшие футболисты играли бы в России.
– То есть вы не хотели бы, чтобы Батраков уехал в европейский чемпионат?
– Это два разных вопроса. Когда мы имеем дело со свободным рынком, а клубы и сборная участвуют в международных соревнованиях, переход футболиста в европейский чемпионат обогащает национальную команду и делает ее сильнее. Но для целей РПЛ нам интереснее, чтобы лучшие наши футболисты играли в России. Это две разные категории, но и то, и другое хорошо, – сказал Митрофанов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
По этой логике, хотелось, чтобы Максим Львович жил в Ленинграде, а не в Москве в качестве Генсека РФС.
Я вчера видел раков по пять рублей. ... Вот и выбирай, по пять, очень большие, но вчера, либо по три, маленькие, но сегодня...