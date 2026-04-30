Дмитрий Губерниев: «Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства – по крайней мере, в ближайшее время. Пусть продолжают играть»
Губерниев: боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства.
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах Артема Дзюбы и Александра Овечкина в политике.
В июне у Овечкина истекает контракт с «Вашингтоном» – ранее хоккеист объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ. Контракт Дзюбы с «Акроном» также истекает по окончании сезона.
«Чтобы быть депутатами, надо войти в какую-то партию, собрать единомышленников и сделать так, чтобы у тебя была программа. Это же не просто: «Они могли бы быть депутатами».
Они действующие спортсмены – пусть продолжают играть. Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства, по крайней мере, в ближайшее время», – сказал Губерниев.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46223 голоса
Да!
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Боже,сохрани нас от Губерниева...
Боже,сохрани нас от Губерниева...
Чертас два, бог специально издевается над нами 🤣
Боже,сохрани нас от Губерниева...
Опередил!
Дзюба уже готовый депутат ментально и по манере поведения. А Овечкин уже не раз замазался в движухах, поэтому человек уже зашкварился.
Дзюба уже готовый депутат ментально и по манере поведения. А Овечкин уже не раз замазался в движухах, поэтому человек уже зашкварился.
Дзюба как человек не очень, но на двух стульях он не сидел. Овечкин же эквилибрист, которые и вашим и нашим и ещё кому-нибудь
Под себя место столбит?
Под себя место столбит?
Его туда не пустят ветераны..
Скорее поверю что депутатом станет Валиева или Загитова чем Овечкин.
Боже, освободи нас от Губерниева.
Какая программа, о чем это он. Нужно иметь язык, чтобы лизать и пальцы, чтобы нажимать на "правильные" кнопки.
Сам смотри не стань. А так, глядишь, прямая дорога.
Сделайте кнопку, чтобы можно было блокировать посты от некоторых ваших сотрудников (таких, как Сунцова), а также для блокировки некоторых "героев" интервью, таких как Губерниев! )
Депутат это профессия разве?
Нафиг нам вообще спортсмены-депутаты, которые в политике не смыслят?!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем