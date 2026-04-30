Дмитрий Губерниев: «Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства – по крайней мере, в ближайшее время. Пусть продолжают играть»

Губерниев: боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах Артема Дзюбы и Александра Овечкина в политике.

В июне у Овечкина истекает контракт с «Вашингтоном» – ранее хоккеист объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ. Контракт Дзюбы с «Акроном » также истекает по окончании сезона.

«Чтобы быть депутатами, надо войти в какую-то партию, собрать единомышленников и сделать так, чтобы у тебя была программа. Это же не просто: «Они могли бы быть депутатами».

Они действующие спортсмены – пусть продолжают играть. Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства, по крайней мере, в ближайшее время», – сказал Губерниев.