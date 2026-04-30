  • Дмитрий Губерниев: «Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства – по крайней мере, в ближайшее время. Пусть продолжают играть»
21

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах Артема Дзюбы и Александра Овечкина в политике.

В июне у Овечкина истекает контракт с «Вашингтоном» – ранее хоккеист объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ. Контракт Дзюбы с «Акроном» также истекает по окончании сезона.

«Чтобы быть депутатами, надо войти в какую-то партию, собрать единомышленников и сделать так, чтобы у тебя была программа. Это же не просто: «Они могли бы быть депутатами».

Они действующие спортсмены – пусть продолжают играть. Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства, по крайней мере, в ближайшее время», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Боже,сохрани нас от Губерниева...
Ответ Сергей Круг
Чертас два, бог специально издевается над нами 🤣
Опередил!
Дзюба уже готовый депутат ментально и по манере поведения. А Овечкин уже не раз замазался в движухах, поэтому человек уже зашкварился.
Дзюба как человек не очень, но на двух стульях он не сидел. Овечкин же эквилибрист, которые и вашим и нашим и ещё кому-нибудь
Под себя место столбит?
Его туда не пустят ветераны..
Скорее поверю что депутатом станет Валиева или Загитова чем Овечкин.
Боже, освободи нас от Губерниева.
Какая программа, о чем это он. Нужно иметь язык, чтобы лизать и пальцы, чтобы нажимать на "правильные" кнопки.
Сам смотри не стань. А так, глядишь, прямая дорога.
Сделайте кнопку, чтобы можно было блокировать посты от некоторых ваших сотрудников (таких, как Сунцова), а также для блокировки некоторых "героев" интервью, таких как Губерниев! )
Депутат это профессия разве?
Нафиг нам вообще спортсмены-депутаты, которые в политике не смыслят?!
