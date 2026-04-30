  Баббель о Виртце: «У меня была та же проблема в АПЛ – она быстрее, сложнее, соперники не будут тебя уважать. Сейчас всему «Ливерпулю» трудно, топовый Флориан будет в следующем сезоне»
Баббель о Виртце: «У меня была та же проблема в АПЛ – она быстрее, сложнее, соперники не будут тебя уважать. Сейчас всему «Ливерпулю» трудно, топовый Флориан будет в следующем сезоне»

Бывший тренер «Штутгарта» и экс-защитник «Баварии» Маркус Баббель высказался об игре хавбека «Ливерпуля» Флориана Виртца.

– Флориану Виртцу трудно показать то же, что в «Байере», после перехода в «Ливерпуль». Как вы думаете, почему?

– Это другая лига. У меня была та же проблема, когда я приехал в Англию. Это другой вид спорта. Он быстрее, он сложнее. Там очень много топ-игроков. И неважно, Флориан Виртц ты или нет, [другие игроки] не будут тебя уважать. Они будут тебя пинать. Они будут делать все возможное, чтобы помешать ему показать свои навыки на поле.

Конечно, это заняло некоторое время. Я бы сказал, что [адаптация] продолжалась до декабря или начала января, но затем он начал показывать хорошие результаты.

Ему немного не повезло, потому что в «Ливерпуле» вся команда испытывает трудности. Думаю, по статистике он занимает высокое место по созданным голевым моментам, но поскольку команда играет не лучшим образом, и он один из самых дорогих приобретений после Александера Исака, от него ожидают 15 голов и 30 результативных передач. Таков настрой болельщиков, но для него это не так просто.

Я все еще верю, что «Ливерпуль» получит от него много удовольствия, потому что он фантастический игрок. Первый сезон, конечно, не самый лучший. Он может играть лучше, но он значительно прибавил и многому научился. А в следующем сезоне вы увидите топового Флориана Виртца, – заявил Баббель.

