Итурральде об отмене пенальти «Арсенала»: «Наступа не было. Маккели должен был показать Эзе желтую»

Итурральде об отмене пенальти на Эзе: наступа не было.

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал неназначенный пенальти в пользу «Арсенала » в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико » (1:1).

На 78-й минуте главный арбитр Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый в пользу «канониров» после того, как Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе , первым сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев. Однако после просмотра повтора эпизода рефери изменил решение .

«Это не пенальти, наступа не было. Он [Маккели] должен был назначить свободный удар и показать англичанину желтую карточку», – сказал Итурральде.