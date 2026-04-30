Итурральде об отмене пенальти «Арсенала»: «Наступа не было. Маккели должен был показать Эзе желтую»
Итурральде об отмене пенальти на Эзе: наступа не было.
Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал неназначенный пенальти в пользу «Арсенала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).
На 78-й минуте главный арбитр Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый в пользу «канониров» после того, как Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе, первым сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев. Однако после просмотра повтора эпизода рефери изменил решение.
«Это не пенальти, наступа не было. Он [Маккели] должен был назначить свободный удар и показать англичанину желтую карточку», – сказал Итурральде.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46220 голосов
Да!
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вообще-то надо было удалять Эзе за откровенную симуляцию, плюс пенка на Дьокереше левая - тоже удалить за симуляцию, также не назначили пенку, когда мяч в руку Габриэлю попал. Плюс парочку игроков Арсенала надо было удалить за касание мяча после свистка арбитра!! Что они себе позволяют?? И за все это ответный матч опять в Мадриде играть !! Без единого фаната арсенала и без тренерского штаба!! Развели тут!!
Вообще-то надо было удалять Эзе за откровенную симуляцию, плюс пенка на Дьокереше левая - тоже удалить за симуляцию, также не назначили пенку, когда мяч в руку Габриэлю попал. Плюс парочку игроков Арсенала надо было удалить за касание мяча после свистка арбитра!! Что они себе позволяют?? И за все это ответный матч опять в Мадриде играть !! Без единого фаната арсенала и без тренерского штаба!! Развели тут!!
Я думаю тебя тоже нужно было удалять, ещё в эмбрионе.
Я думаю тебя тоже нужно было удалять, ещё в эмбрионе.
Это же насколько нужно быть непрошибаемо однополярным, чтобы тут иронию не уловить...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем