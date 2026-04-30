  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шпрыгин о крестном ходе на арене «Динамо»: «Ставить свечки за победу – это коверканье веры, но освятить дом – нормальная история. Это не я придумал, инициаторы – болельщики»
54

Шпрыгин о крестном ходе на арене «Динамо»: «Ставить свечки за победу – это коверканье веры, но освятить дом – нормальная история. Это не я придумал, инициаторы – болельщики»

Шпрыгин: свечки за победу – коверканье веры, освятить стадион – нормально.

Создатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) и фанат «Динамо» Александр Шпрыгин рассказал, как может выглядеть крестный ход на стадионе бело-голубых.

– Это первое, что сразу поможет. Но не надо воспринимать эту история с той точки зрения, что в моменте что-то сделали и все изменилось. Стадион уже открылся как семь лет. По православной традиции, свой дом всегда освящают. В «Динамо» не освящали. Можно провести обряд, это в целом не повредит и все эту идею поддерживают. Она витает в воздухе уже несколько лет и едва не становилась реальностью, но по техническим причинам переносилась. Мнение я не поменял, «Динамо» – тот клуб, которому не повредит освятить свой стадион.

– Как должна выглядеть эта процедура? Должны собраться все футболисты, батюшка с кадилом к каждому подходит? Или батюшка должен расплескать святую воду по углам поля?

– Здесь изобретать велосипед не надо. Это православный обряд, традиции. Когда сюда приезжал представитель патриархии отец Сергий полтора года назад, мы ходили, маршрут понятен, с точки зрения православия все понятно. Подбирали дату под праздник.

– И все же – как именно должен обряд происходить?

– Читают молитву и идут частично вокруг стадиона, частично где поле и выходят назад. Это было согласовано. Болельщики хотят. Это не мне захотелось, и я оголтело идею двигаю. Это не я даже придумал, это придумали фанаты из поколения 70-80-х годов, которые устали ждать. У нас поход на футбол – как в храм, над нами купол сине-белый. Мы сюда идем снова и снова, какой бы ни был результат.

– Футболисты в этом должны участвовать?

– Тут такой момент – лишь бы это вообще состоялось. Инициаторы – болельщики, они пригласят того, кого сочтут нужным. Это не пир на весь мир, так позовешь, несколько тысяч придут, и что с этим делать. Но вера никому не запрещает. Не надо ждать, когда я все это организую. Вера и любовь к «Динамо» позволяют это сделать самим. В любой будний день – вот у нас здесь храм Петра и Павла, ближайший к стадиону. Договаривайтесь с батюшкой, собирайте народ. Ставить свечки за победу – это коверканье веры, Господь людям в других моментах помогает, со здоровьем, в важных факторах, а не в том, в каком цвете команда выиграет. Но именно освятить дом – нормальная история, чтобы с духовной точки зрения здесь стало лучше находиться, – заявил Шпрыгин.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?20543 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАлександр Шпрыгин
logoболельщики
ВТБ Арена
религия
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Какого же персонажа достали с антресоли. Ждем авторитетное мнение Вась Киллеров, Рабиков и прочих уважаемых людей.
Ответ Belenenses
Какого же персонажа достали с антресоли. Ждем авторитетное мнение Вась Киллеров, Рабиков и прочих уважаемых людей.
рабика сюда не надо он не замечен в клоунских заявлениях
Ответ CaSpeR-13
рабика сюда не надо он не замечен в клоунских заявлениях
Сдал гэбистам все расклады по Югендам...какой честный был "весёлый молочник"....
Тренироваться не пробовали?
Ответ Hayemaker
Тренироваться не пробовали?
А ходьба не тренировка??
Ответ Hayemaker
Тренироваться не пробовали?
Тренироваться? Можно, а зачем? (с).
Что, опять? А интересно, как к идее крестного хода относится заслуженный партиец, высокопоставленный заслуженный политработник МВД СССР товарищ Степашин?
Ответ grom55
Что, опять? А интересно, как к идее крестного хода относится заслуженный партиец, высокопоставленный заслуженный политработник МВД СССР товарищ Степашин?
одобряет ибо это полностью соответствует генеральной линии )))
Ответ grom55
Что, опять? А интересно, как к идее крестного хода относится заслуженный партиец, высокопоставленный заслуженный политработник МВД СССР товарищ Степашин?
Ты чего? Он в церкви прописался уже давно. На праздники свечки ходит ставит.
Этим занимаются все бывшие партийники-атеисты, которые до зубного скрежета «ненавидели» религию при СССР😂
На старом Динамо одноименный клуб завоевал 11 чемпионств. А ведь его никто не освящал. Так может где-то еще поискать?
Ответ dimur
На старом Динамо одноименный клуб завоевал 11 чемпионств. А ведь его никто не освящал. Так может где-то еще поискать?
Я уже давно говорю....идите в Дом - Берии на Малой Никитской 28 !!! Там наверняка в подвалах что-то найдете )
Ответ dimur
На старом Динамо одноименный клуб завоевал 11 чемпионств. А ведь его никто не освящал. Так может где-то еще поискать?
Маяк освятить?
Мракобесие! Ничего в этой жизни у вас не получится, если в вашей голове такие тараканы! )) Ну, и вопросик на засыпку: как вы себе представляете игроков другой веры (мусульман, например) привлечь к крестному ходу?! Они не пойдут. И что тогда?! ))))) Так и вертятся на языке матерные выражения. )
Ответ Z-7478
Мракобесие! Ничего в этой жизни у вас не получится, если в вашей голове такие тараканы! )) Ну, и вопросик на засыпку: как вы себе представляете игроков другой веры (мусульман, например) привлечь к крестному ходу?! Они не пойдут. И что тогда?! ))))) Так и вертятся на языке матерные выражения. )
Если эмоции отставить и прочитать слова Шпрыгина еще раз, то может понятнее станет.
Каманча непризывает ВСЕХ (повторюсь всех) игроков принимать участие в этом мероприятии. Как и не нстаивает, что он - начальник штаба, ну ясно же из интервью следует.
А тот же Глебов, Тюка, Скопинцев, вполне могли бы принять в этом мероприятие участие.
Тут главное,что б от души все шло.
И, как правильно сказал Саша, не нужно ждать прям сразу чуда от этого крестного хода...
Ответ Z-7478
Мракобесие! Ничего в этой жизни у вас не получится, если в вашей голове такие тараканы! )) Ну, и вопросик на засыпку: как вы себе представляете игроков другой веры (мусульман, например) привлечь к крестному ходу?! Они не пойдут. И что тогда?! ))))) Так и вертятся на языке матерные выражения. )
Очень даже вертятся!
Шпрыгин столько о этом крестным ходе говорил, а оказалось что сам ничего организовать не может. Классика.
Еще можно пригласить шамана, закопать на поле черного козла и провести обряд призывания Бафомета. Но, боюсь, это все Динамо не поможет...
Ответ befree
Еще можно пригласить шамана, закопать на поле черного козла и провести обряд призывания Бафомета. Но, боюсь, это все Динамо не поможет...
Пригласить Шамана лизнуть лед на хоккейной арене, мож и в хоккее тогда попрет?
Ответ Coongur
Пригласить Шамана лизнуть лед на хоккейной арене, мож и в хоккее тогда попрет?
а если прилипнет?
Как можно исковеркать веру? Ту же веру, которая освещает Гелики, бомбы и космические ракеты? Или ту, которая «святой водой» брызгает с вертолёта на половодье на Дальнем Востоке, чтобы прекратить наводнение?
Ответ Isshin88
Как можно исковеркать веру? Ту же веру, которая освещает Гелики, бомбы и космические ракеты? Или ту, которая «святой водой» брызгает с вертолёта на половодье на Дальнем Востоке, чтобы прекратить наводнение?
Ну ведь прекратилось же. KPI выполнен.
Достаточно освятить маяк. Чтобы лучше работал
В голосину просто ))) Время пересмотреть классику "Изгоняющий дьявола", "Омен" , "Избави нас от лукавого", "Охота на Берию", "Похороны Сталина" и " Экзорцист" на стадионе Динамо, например )) Вход по фан-айди....у кого нет фан-айди тот проклят, например ! Шпрыгин верни часы Ролекс Сергею Евгеньевичу Троицкому, называецца !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шпрыгин о «Динамо»: «Только крестный ход поможет, уже несколько лет говорю. Это не снятие порчи и проклятия. Просто надо наш общий дом по русской православной традиции освятить»
8 ноября 2025, 15:39
Шпрыгин о крестном ходе у арены «Динамо»: «Хотели освятить стадион, но пишут, что мы снимаем проклятие. Церковь не занимается оккультизмом, РПЦ что-то не понравилось, и все застопорилось»
19 августа 2025, 10:07
Шпрыгин о крестном ходе вокруг стадиона «Динамо»: «Планируем проведение после майских праздников, ждем точную дату. Патриархия нас поддерживает»
10 мая 2025, 09:31
Рекомендуем
Главные новости
Лига Европы. 1/2 финала. «Астон Вилла» принимает «Ноттингем», «Фрайбург» играет с «Брагой»
2 минуты назадLive
100 тысяч рублей за ваш пост на Трибуне. Успейте до 15 мая написать про любимую команду или матч, который запомнился навсегда
2 минуты назад
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» в гостях у «Кристал Пэлас», «Страсбур» принимает «Райо Вальекано»
2 минуты назадLive
Владимир Пономарев: «Лусиано просто никакой. Я думал, что ЦСКА отличного игрока берет, поменял кукушку на ястреба, а получилось наоборот. Дивеев в «Зените» здорово прибавил»
8 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» принимает «Динамо». Кордоба и Тюкавин играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:30Live
Смертин о суточном беге: «Мой принцип: если есть возможность бежать – беги. Нет возможности – иди пешком, ползи. После забега две ночи толком не спал – ноги не давали»
22 минуты назад
У Вальверде были проблемы с памятью после драки с Тчуамени. Уругваец упал и ударился об стол (Эду Агирре)
31 минуту назад
Шакира представила официальную песню ЧМ-2026. Трек Dai Dai записан совместно с нигерийским певцом Burna Boy
40 минут назадВидео
Канисарес о «Реале»: «Корабль, плывущий по течению, без курса и капитана. Я бы скорее отдал повязку Куртуа, чем Винисиусу»
56 минут назад
Валентин Ковач: «ЦСКА нужны свои тренеры. Учитывая какие отношения с Европой, не надо кормить иностранцев. Челестини заработал на наших налогах и свалил, ему было плевать на клуб»
58 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Абаскаль хочет вернуться в Россию с семьей: «Мне бы этого хотелось. Это страна с огромной культурой и множеством талантливых людей»
1 минуту назад
Радимов о недовольстве Маркиньоса заменой в дерби с ЦСКА: «Игроки «Реала» второй день друг другу лица бьют перед класико – в футболе может быть что угодно. Он должен извиниться перед Карседо и командой»
8 минут назад
Кардозо выбыл до конца сезона и вряд ли сыграет за США на домашнем ЧМ. У хавбека «Атлетико» сильное растяжение связок голеностопа (COPE)
18 минут назад
«Милан» близок к подписанию Горетцки свободным агентом. «Интер» и «Ювентус» интересовались хавбеком «Баварии»
45 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Шабаба»
сегодня, 18:00Live
Мусаев перед «Динамо»: «Могли сыграть с «Акроном» раньше – пару лишних дней нам бы не помешало. Будем и в этом графике выжимать максимум. Шансы – 50 на 50»
сегодня, 17:23
Гусев о том, будет ли матч с «Краснодаром» самым важным в его карьере: «Для «Динамо» в сезоне – абсолютно точно. Слова мотивации тут лишние»
сегодня, 17:10
Автограф-сессия Батракова и игра с «Балтикой»: приходите на заключительный домашний матч «Локо» в сезоне – скидка по промокоду СПОРТС30!
сегодня, 17:00Реклама
Валерий Овчинников: «Талалаев может справиться с «Зенитом», он не хуже Семака. Но не думаю, что они обратят внимание на россиянина. На 90% уверен, что притащат заморского тренера»
сегодня, 16:46
20 лет назад «Арсенал» провел последний матч на «Хайбери» – обыграли «Уиган» 4:2 с хет-триком Анри. Вот как это было
сегодня, 16:34ВидеоСпортс"
Рекомендуем