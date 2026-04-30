Шпрыгин о крестном ходе на арене «Динамо»: «Ставить свечки за победу – это коверканье веры, но освятить дом – нормальная история. Это не я придумал, инициаторы – болельщики»

Шпрыгин: свечки за победу – коверканье веры, освятить стадион – нормально.

Создатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) и фанат «Динамо» Александр Шпрыгин рассказал, как может выглядеть крестный ход на стадионе бело-голубых.

– Это первое, что сразу поможет. Но не надо воспринимать эту история с той точки зрения, что в моменте что-то сделали и все изменилось. Стадион уже открылся как семь лет. По православной традиции, свой дом всегда освящают. В «Динамо » не освящали. Можно провести обряд, это в целом не повредит и все эту идею поддерживают. Она витает в воздухе уже несколько лет и едва не становилась реальностью, но по техническим причинам переносилась. Мнение я не поменял, «Динамо» – тот клуб, которому не повредит освятить свой стадион.

– Как должна выглядеть эта процедура? Должны собраться все футболисты, батюшка с кадилом к каждому подходит? Или батюшка должен расплескать святую воду по углам поля?

– Здесь изобретать велосипед не надо. Это православный обряд, традиции. Когда сюда приезжал представитель патриархии отец Сергий полтора года назад, мы ходили, маршрут понятен, с точки зрения православия все понятно. Подбирали дату под праздник.

– И все же – как именно должен обряд происходить?

– Читают молитву и идут частично вокруг стадиона, частично где поле и выходят назад. Это было согласовано. Болельщики хотят. Это не мне захотелось, и я оголтело идею двигаю. Это не я даже придумал, это придумали фанаты из поколения 70-80-х годов, которые устали ждать. У нас поход на футбол – как в храм, над нами купол сине-белый. Мы сюда идем снова и снова, какой бы ни был результат.

– Футболисты в этом должны участвовать?

– Тут такой момент – лишь бы это вообще состоялось. Инициаторы – болельщики, они пригласят того, кого сочтут нужным. Это не пир на весь мир, так позовешь, несколько тысяч придут, и что с этим делать. Но вера никому не запрещает. Не надо ждать, когда я все это организую. Вера и любовь к «Динамо» позволяют это сделать самим. В любой будний день – вот у нас здесь храм Петра и Павла, ближайший к стадиону. Договаривайтесь с батюшкой, собирайте народ. Ставить свечки за победу – это коверканье веры, Господь людям в других моментах помогает, со здоровьем, в важных факторах, а не в том, в каком цвете команда выиграет. Но именно освятить дом – нормальная история, чтобы с духовной точки зрения здесь стало лучше находиться, – заявил Шпрыгин.