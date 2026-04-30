Янг объявил о завершении карьеры в 40 лет

Эшли Янг завершает карьеру.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» Эшли Янг объявил о завершении карьеры.

40-летний футболист, выступающий за «Ипсвич», сообщил в соцсетях, что матч против КПР в субботу в заключительном туре Чемпионшипа станет последним в его карьере.

«Это было путешествие, о котором в детстве я только мечтал. Но у этой мечты должен быть конец, и матч в субботу может стать последним в моей профессиональной карьере. 23 года – и финал! Продолжение следует», – написал Янг.

Эшли Янг становился чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а также выиграл скудетто в составе «Интера».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Эшли Янга
Янг уже не янг
Янг уже не янг
Ну если сравнить с Ангусом и Стиви, то Эшли ещё очень даже янг.
Янг уже не янг
Янг уже олд 🥲
С почином, Эшли! Спасибо тебе за те самые 8:2! Боец как не крути! 🔴⚫️
Норм игрок был. Успел сыграть со своим сыном. Великолепна карьера
Видел его вживую в четвертьфинале ЧЕ в Киеве. Пенку тогда не забил вместе с другим Эшли.
В Интере отлично сыграл, максимум пользы за минимум денег. Выкладывался на все 100%, хоть и не был основным. Настоящий профи.
Самое время включить трэк Ланы дел Рэй.

Время конечно быстро летит.
Спасибо за Скудетто с Интером.
Отпахал на славу
В январе 2009 чуть не перешел в Реал помню. Очень Хуанде Рамос хотел его видеть в команде.
