Янг объявил о завершении карьеры в 40 лет
Эшли Янг завершает карьеру.
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» Эшли Янг объявил о завершении карьеры.
40-летний футболист, выступающий за «Ипсвич», сообщил в соцсетях, что матч против КПР в субботу в заключительном туре Чемпионшипа станет последним в его карьере.
«Это было путешествие, о котором в детстве я только мечтал. Но у этой мечты должен быть конец, и матч в субботу может стать последним в моей профессиональной карьере. 23 года – и финал! Продолжение следует», – написал Янг.
Эшли Янг становился чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а также выиграл скудетто в составе «Интера».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Эшли Янга
Время конечно быстро летит.