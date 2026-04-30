Янг объявил о завершении карьеры в 40 лет

Эшли Янг завершает карьеру.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы » Эшли Янг объявил о завершении карьеры.

40-летний футболист, выступающий за «Ипсвич », сообщил в соцсетях, что матч против КПР в субботу в заключительном туре Чемпионшипа станет последним в его карьере.

«Это было путешествие, о котором в детстве я только мечтал. Но у этой мечты должен быть конец, и матч в субботу может стать последним в моей профессиональной карьере. 23 года – и финал! Продолжение следует», – написал Янг.

Эшли Янг становился чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Англии в составе «Манчестер Юнайтед », а также выиграл скудетто в составе «Интера ».