Паркер ушел с поста тренера «Бернли» по согласию сторон. Команда вылетела в Чемпионшип через год после выхода в АПЛ

«Бернли» расстался с главным тренером после вылета из АПЛ.

Скотт Паркер покинул пост главного тренера «Бернли» по взаимному согласию сторон, сообщила пресс-служба клуба.

«После подтверждения вылета клуба из Премьер-лиги на прошлой неделе Паркер и совет директоров провели переговоры и пришли к взаимному соглашению о завершении его работы на «Терф Мур».

За время работы Паркер привел «Бернли» к рекордному сезону-2024/25, обеспечив команде выход из Чемпионшипа в Премьер-лигу, проведя 33 матча без поражений и сохранив ворота в неприкосновенности 30 раз.

Клуб хотел бы выразить искреннюю благодарность Скотту за его профессионализм, преданность и вклад. Он уходит с уважением и благодарностью со стороны всех, кто связан с «Бернли».

Майк Джексон, при поддержке существующего тренерского штаба, временно возглавит команду на оставшиеся четыре матча Премьер-лиги, начиная с пятничной выездной игры против «Лидс Юнайтед».

Начался процесс назначения нового постоянного главного тренера перед сезоном-2026/27», – говорится в заявлении «Бернли».

Экс-полузащитник «Челси» и «Тоттенхэма» Паркер возглавлял клуб из Бернли с 2024 года. Сейчас команда занимает 19-е место в Премьер-лиге, набрав 20 очков в 34 матчах.

Источник: сайт «Бернли»
Я всегда верил в то, что Майкл Джексон на самом деле не умер)
Можно подхватить либо шпор либо Вест Хем, Паркер - мастер промоушена, да и свой в обеих клубах))
Ответ кuraakula belov
Можно подхватить либо шпор либо Вест Хем, Паркер - мастер промоушена, да и свой в обеих клубах))
У Юнайтед хороший тренер, если Эшпириту Санту сохранит прописку, трогать его нельзя
Состав очень печальный, вылетели по делу. Ну какой Броя в нападении?! Опомнитесь!
Второй тренер подряд, который покидает клуб перед матчем с Лидс.Надеюсь,что в этот раз результат будет положительным для Лидса
