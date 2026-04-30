Паркер ушел с поста тренера «Бернли» по согласию сторон. Команда вылетела в Чемпионшип через год после выхода в АПЛ

«Бернли» расстался с главным тренером после вылета из АПЛ.

Скотт Паркер покинул пост главного тренера «Бернли » по взаимному согласию сторон, сообщила пресс-служба клуба.

«После подтверждения вылета клуба из Премьер-лиги на прошлой неделе Паркер и совет директоров провели переговоры и пришли к взаимному соглашению о завершении его работы на «Терф Мур».

За время работы Паркер привел «Бернли» к рекордному сезону-2024/25, обеспечив команде выход из Чемпионшипа в Премьер-лигу, проведя 33 матча без поражений и сохранив ворота в неприкосновенности 30 раз.

Клуб хотел бы выразить искреннюю благодарность Скотту за его профессионализм, преданность и вклад. Он уходит с уважением и благодарностью со стороны всех, кто связан с «Бернли».

Майк Джексон, при поддержке существующего тренерского штаба, временно возглавит команду на оставшиеся четыре матча Премьер-лиги, начиная с пятничной выездной игры против «Лидс Юнайтед».

Начался процесс назначения нового постоянного главного тренера перед сезоном-2026/27», – говорится в заявлении «Бернли».

Экс-полузащитник «Челси» и «Тоттенхэма» Паркер возглавлял клуб из Бернли с 2024 года. Сейчас команда занимает 19-е место в Премьер-лиге, набрав 20 очков в 34 матчах.