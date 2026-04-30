Булыкин о сборной России: «Не приглашал бы тех, кто хорошо сыграл одну-две игры – это элита. Лучше всегда играть основным составом»

Булыкин: не приглашал бы в сборную тех, кто хорошо сыграл один-два матча.

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин выразил недовольство подходом Валерия Карпина к формированию состава национальной команды.

«Я бы не просматривал всех и не приглашал бы тех, кто сыграл одну-две игры хорошо. Я бы брал тех, кто заслуживает играть в сборной, кто стабильно выступает на высоком уровне, и ими бы уже играл и радовал всех болельщиков. Ребята бы понимали, что сборная – это элита. Думаю, болельщики бы радовались победам с крупным счетом.

То же самое, как у нас в клубах любят придумать, что в Кубке играют не основным составом, а в чемпионате другим. Из-за этого футболисты вылетают из основного ритма, кто-то травмы получает, кто-то не готов оказывается. Поэтому лучше играть всегда основным составом, наигрывать его и быть готовым к любым событиям», – сказал Булыкин.