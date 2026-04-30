  Булыкин о сборной России: «Не приглашал бы тех, кто хорошо сыграл одну-две игры – это элита. Лучше всегда играть основным составом»
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин выразил недовольство подходом Валерия Карпина к формированию состава национальной команды.

«Я бы не просматривал всех и не приглашал бы тех, кто сыграл одну-две игры хорошо. Я бы брал тех, кто заслуживает играть в сборной, кто стабильно выступает на высоком уровне, и ими бы уже играл и радовал всех болельщиков. Ребята бы понимали, что сборная – это элита. Думаю, болельщики бы радовались победам с крупным счетом.

То же самое, как у нас в клубах любят придумать, что в Кубке играют не основным составом, а в чемпионате другим. Из-за этого футболисты вылетают из основного ритма, кто-то травмы получает, кто-то не готов оказывается. Поэтому лучше играть всегда основным составом, наигрывать его и быть готовым к любым событиям», – сказал Булыкин.

Если приглашать только тех, кто стабильно играет на высоком уровне — 11 человек не наберется
Уровень РПЛ такой, что как раз те кто хотя бы по мячу попадают, уже элита 😊
Любят наши футболеры сегрегацию, мы элита, мы русский костяк, мы старожилы. Давайте нам больше денег при переподписании контрактов, а в статистику глянешь, достижений фиг да не фига.
Элитный бойцы с папуасами, пигмеями и бушменами )
«Варежки сними и начинай работать!» (с)
Приглашатель, епт.
Ох, Дима, ты бы тогда ни разу и не был в сборной, вот уж футболист, матч играю, год пинаю
Либо как сейчас, либо вообще прикрыть этот цирк никому ненужный
А прикиньте если бы в сборную брали людей у которых средняя оценка за 50 игр в РПЛ хотя бы 7.5 и выше))) там же наверно не наберут даже на мини футбольную команду)
А как тогда Карпин будет получать откаты от агентов "игроков сборной России"?
