Булыкин о сборной России: «Не приглашал бы тех, кто хорошо сыграл одну-две игры – это элита. Лучше всегда играть основным составом»
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин выразил недовольство подходом Валерия Карпина к формированию состава национальной команды.
«Я бы не просматривал всех и не приглашал бы тех, кто сыграл одну-две игры хорошо. Я бы брал тех, кто заслуживает играть в сборной, кто стабильно выступает на высоком уровне, и ими бы уже играл и радовал всех болельщиков. Ребята бы понимали, что сборная – это элита. Думаю, болельщики бы радовались победам с крупным счетом.
То же самое, как у нас в клубах любят придумать, что в Кубке играют не основным составом, а в чемпионате другим. Из-за этого футболисты вылетают из основного ритма, кто-то травмы получает, кто-то не готов оказывается. Поэтому лучше играть всегда основным составом, наигрывать его и быть готовым к любым событиям», – сказал Булыкин.
Любят наши футболеры сегрегацию, мы элита, мы русский костяк, мы старожилы. Давайте нам больше денег при переподписании контрактов, а в статистику глянешь, достижений фиг да не фига.
Приглашатель, епт.